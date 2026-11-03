México

Con aplauso, Sheinbaum celebra que hijo de migrantes mexicanos podría gobernar California tras elecciones en EEUU

Xavier Becerra encabeza las encuestas con casi 60% de la intención de voto frente al republicano Steve Hilton, aunque el resultado oficial aún está pendiente de confirmarse

Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que 40 millones de personas de origen mexicano forman parte de la vida política estadounidense, en plena jornada para elegir al sucesor de Gavin Newsom
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó con aplausos y risas en su conferencia matutina a la posibilidad de que Xavier Becerra, hijo de migrantes mexicanos, sea el próximo gobernador de California. La pregunta de una reportera ocurrió en plena jornada electoral en Estados Unidos, cuando los votantes californianos eligen al sucesor de Gavin Newsom.

“Está muy bien que tenga su representación”

Democrat gubernatorial candidate Xavier Becerra speaks at a "Stop the Power Grab'' rally in Los Angeles, California, US, November 1, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Democrat gubernatorial candidate Xavier Becerra speaks at a "Stop the Power Grab'' rally in Los Angeles, California, US, November 1, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Al responder, la mandataria destacó el peso de la diáspora. “Son cuarenta millones de mexicanos que viven en Estados Unidos”, dijo, y precisó que se trata de personas de primera, segunda y tercera generación.

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Sheinbaum sostuvo que esa población es parte de la vida de Estados Unidos y participa en sus partidos políticos como comunidad mexicano-estadounidense. “Está muy bien que una parte de ese país tenga también su representación”, afirmó.

La reportera planteó después que un eventual triunfo de Becerra rompería la narrativa de los grupos de ultraderecha contra los latinos. La presidenta respondió que esa es “la narrativa del clasismo, del racismo, que tiene que acabar en cualquier lugar del mundo”.

¿Quién es Xavier Becerra?

El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, reacciona en un acto de campaña el lunes 2 de noviembre de 2026 en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong)
El candidato demócrata a gobernador de California, Xavier Becerra, reacciona en un acto de campaña el lunes 2 de noviembre de 2026 en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong)

Becerra es un político demócrata con una larga trayectoria pública. Ha sido fiscal general de California, integrante de la Cámara de Representantes y legislador estatal. También fue secretario de Salud y Servicios Humanos en el gobierno de Joe Biden.

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Su historia familiar es central en su campaña:

  • Su madre nació en Jalisco, México, y emigró a Estados Unidos tras casarse con su padre.
  • Su padre es originario de Sacramento y creció en México.
  • Becerra nació y creció en Sacramento.

Becerra repasó ese origen al anunciar su candidatura. Dijo que sus padres llegaron a California con apenas 12 dólares en el bolsillo.

Un posible hito histórico}

La posible elección del demócrata como gobernador del estado más diverso del país reabriría un debate sobre la representación política de los descendientes de migrantes en las instituciones de Estados Unidos
La posible elección del demócrata como gobernador del estado más diverso del país reabriría un debate sobre la representación política de los descendientes de migrantes en las instituciones de Estados Unidos

California es uno de los estados más diversos del país, pero casi todos sus gobernadores han sido hombres blancos. Según la cobertura de la Associated Press, Becerra sería el primer latino en ocupar el cargo desde finales del siglo XIX.

Su candidatura avanzó a la elección general tras las primarias de junio. Su ascenso se aceleró cuando el congresista Eric Swalwell abandonó la contienda tras una acusación de agresión sexual, lo que le permitió concentrar el apoyo demócrata.

Cierre de campaña y encuestas

California Democratic gubernatorial candidate Xavier Becerra speaks with people at HomeBoy Industries as he campaigns ahead of the midterm elections in Los Angeles, California, US, November 2, 2026. REUTERS/Mike Blake
California Democratic gubernatorial candidate Xavier Becerra speaks with people at HomeBoy Industries as he campaigns ahead of the midterm elections in Los Angeles, California, US, November 2, 2026. REUTERS/Mike Blake

Este lunes, Becerra cerró su campaña en Los Ángeles y pidió a la comunidad latina que salga a votar. Expresó su preocupación por la menor participación electoral de los latinos en comparación con otros grupos, como los afroamericanos y los asiáticos.

Según datos recogidos por The Times y citados por EFE, el demócrata aparece como favorito:

  • Xavier Becerra (demócrata): 59.8 % de la intención de voto.
  • Steve Hilton (republicano): 36.2 %.

Hilton es un excomentarista de Fox News respaldado por el presidente Donald Trump.

El cierre de campaña incluyó un mitin bajo el lema “Stop the Power Grab” (“Detengan la toma de poder”). Becerra compartió escenario con el gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y los senadores Adam Schiff y Alex Padilla.

La Proposición 39, en la boleta

Becerra también pidió votar en contra de la Proposición 39. La medida exigiría a los votantes presentar una identificación oficial en los centros de votación y dar los últimos cuatro dígitos de su número de identificación oficial en el voto por correo.

El candidato dijo que la propuesta busca “hacer más difícil que nuestros ciudadanos voten”, y mencionó a su madre, ciudadana naturalizada, como ejemplo de los afectados.

Resultados, aún pendientes

Aunque las encuestas favorecen a Becerra, el resultado todavía no está definido. La Associated Press indicaba, en su último reporte consultado, que esperaba el cierre de las urnas en la contienda por la gubernatura de California.

Para Sheinbaum, el tema tiene una lectura que va más allá de una elección estatal. Su mensaje apunta a la representación política de los mexicanos y sus descendientes en Estados Unidos. Los resultados oficiales confirmarán si California tendrá a un hijo de migrantes mexicanos como gobernador.

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