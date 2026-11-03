Asesinato de Carlos Manzo: revelan audio que apunta a la versión de un segundo tirador en el crimen

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRAD SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

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La noche del 1 de noviembre de 2025, mientras cientos de personas recorrían el Festival de las Velas en el centro de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, entonces alcalde del municipio, recibió seis disparos en un lapso de 13 segundos.

Un año después, una grabación que ha sido revelada por Milenio ventila que esa noche hubo un segundo tirador que la versión oficial nunca mencionó.

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La investigación al día de hoy acumula más de 34 personas detenidas y un avance declarado del 90%, según la Fiscalía General de Michoacán. Sin embargo, el audio filtrado abre una pregunta que el expediente no ha respondido: ¿cuántas armas se usaron realmente para matar al exalcalde de Uruapan?

Un adolescente de 16 años disparó y huyó entre la multitud

Carlos Manzo, Uruapan's mayor and one of the few independent politicians elected to office in Mexico, attends a candlelight Day of the Dead festival in Uruapan, Michoacan state, Mexico, November 1, 2025, in this screengrab taken from a live video streamed by his team and obtained from social media. Carlos Manzo via Facebook/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: - Reuters was able to confirm the location and date of the footage by reports of local authorities.

El mensaje de voz fue enviado por Ramiro Hernández Silva, alias El Jaguar, a Jorge Armando García, alias El Licenciado, identificado como responsable de la célula que ejecutó el atentado. En la grabación, Hernández Silva describe lo que le contó un segundo joven involucrado en el ataque.

“Ahorita estaba hablando con el otro morro, con el más morrillo, y dice ese güey que él todavía le dejó caer otros dos balazos, pues”, se escucha en el audio.

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El “morrillo” al que se refiere El Jaguar es Josué Fernando, de 16 años, también reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un centro de rehabilitación, según Milenio. Acompañaba a Víctor Manuel, de 17 años, el adolescente identificado como autor material del homicidio y abatido en el lugar por los escoltas de Manzo.

A diferencia de Víctor Manuel, Josué Fernando logró escapar. “Se echó a correr, por eso andaba bien alterado por allá, perdido entre la gente; por eso quiere que lo saquen”, agregó Hernández Silva en la grabación.

Lo que el propio El Jaguar no pudo confirmar fue si los dos disparos adicionales impactaron en el cuerpo del exalcalde. “No me dijo si se los pegó o no”, admitió en el mismo mensaje de voz.

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El audio reactiva la disputa sobre cuántas armas hubo esa noche

(FOTO: Captura de pantalla)

La versión oficial sostiene que fue la misma arma con la que se mató a Manzo la que el escolta Demetrio Cruz usó para abatir a Víctor Manuel segundos después. Sin embargo, la defensa de Cruz argumentó en audiencia que su representado utilizó su propia arma para someter al adolescente, lo que implicaría que hubo al menos dos armamentos distintos en la escena esa noche. El juez desechó ese alegato y mantuvo la versión de una sola arma.

Las pruebas balísticas presentadas por la Fiscalía vinculan ese armamento con otros dos ataques previos en Uruapan: uno en una barbería el 16 de octubre de 2025 y otro en un bar seis días después.

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La célula que planeó el crimen por Threema, y la esposa que lo sabía

Threema es una aplicación de mensajería de origen suizo en la que el CJNG ha encontrado una forma de comunicarse sin dejar rastro. (Infobae)

Las comunicaciones que rodearon el atentado se realizaron a través de Threema, una aplicación de mensajería cifrada. Desde ese canal, Hernández Silva no solo coordinó el ataque sino que reportó en tiempo real la captura del tirador y los esfuerzos por reanimar a Manzo.

Una semana antes del crimen, El Jaguar también se comunicó con su esposa, identificada como Paulina, quien se encontraba en la Ciudad de México. En esa grabación, Hernández Silva le describió que buscaban a alguien para lo que llamó un “trabajo suicida”: “También que necesito jalar gente para la operativa. Vale verga. Y luego también mencionaron que poner unas mantas y el trabajo ese del menso: buscar a alguien que se aviente el trabajo suicida, a ver cómo le hacemos”, dijo.

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La respuesta de Paulina fue: “No manches, pues a chingarle, mi vida, no queda de otra”. Meses después, ella se presentó ante la Fiscalía estatal para entregar una carta en la que su esposo confesaba su participación en el crimen, junto con otras pruebas.

El autor intelectual y las preguntas que la viuda no cierra

En julio de 2026, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias El R1, líder de “Los R’s”, una célula vinculada al CJNG, y lo señaló como el autor intelectual del homicidio. El móvil, según el gobierno federal, fue una represalia por los operativos de seguridad que Manzo encabezaba en Uruapan.

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“Lo que refieren varias entrevistas y declaraciones es que ellos sentían una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”, dijo Harfuch al anunciar la detención.

La alcaldesa de Uruapan pide que el asesinato de Carlos Manzo no quede impune.

Para Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, esa explicación no cierra el caso. Quiroz ha insistido en que debe investigarse una posible motivación política detrás del crimen y ha solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el expediente, petición que hasta ahora no ha tenido respuesta.

La investigación también generó tensión con la familia directa del exalcalde. Juan Daniel Manzo, hermano de la víctima y secretario de Gobierno de Michoacán, acusó públicamente a integrantes del Movimiento del Sombrero y a funcionarios de la presidencia municipal de complicidad con el crimen organizado, señalamientos que Quiroz rechazó.

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Una infografía detalla el 90% de avance reportado por la Fiscalía de Michoacán en la investigación del homicidio de Carlos Manzo y el registro de 33 personas detenidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En agosto de 2026, la Fiscalía de Michoacán reactivó además una línea de investigación sobre la propia alcaldesa, relacionada con sus presuntos vínculos con Samuel García Rivero, exdirector de Protocolo del ayuntamiento y uno de los detenidos acusados de filtrar la agenda de Manzo al CJNG.

Entre las diligencias pendientes figura la detención del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del exalcalde, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.