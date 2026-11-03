México

Ziboney era Guardia Nacional: fue asesinada en Sinaloa y buscan a su esposo por antecedentes de violencia

Tenía 34 años y era madre de una niña pequeña, la autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento

Christian Ziboney fue asesinada y hallada en un departamento en Sinaloa, se desempeñaba como Guardia Nacional, al igual que su esposo Foto: Facebook Vecinos Teacapán
Christian Ziboney fue asesinada y hallada en un departamento en Sinaloa, se desempeñaba como Guardia Nacional, al igual que su esposo Foto: Facebook Vecinos Teacapán
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Cristian Ziboney “N”, agente de la Guardia Nacional, fue asesinada dentro de un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán, Sinaloa, luego de que la autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento. La investigación se concentró en su esposo, también integrante de la corporación, quien habría sido señalado como probable responsable y no había sido detenido.

La mujer tenía 34 años, era originaria de Teacapán, en el municipio de Escuinapa, y trabajaba como elemento activo de la Guardia Nacional. Su muerte provocó exigencias de justicia entre habitantes de esa comunidad y organizaciones feministas, que pidieron esclarecer el caso con perspectiva de género.

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El hallazgo ocurrió la mañana del lunes 2 de noviembre en un inmueble ubicado sobre la calle Cima del César, cerca del cruce con Cima de Monte de la Mesa, en el sector suroriente de la capital sinaloense. Autoridades recibieron el reporte alrededor de las 11:50 horas, aunque también se informó que la alerta surgió cerca del mediodía por un presunto caso de violencia intrafamiliar.

Al ingresar al departamento, cuerpos de emergencia encontraron a la agente semidesnuda, inconsciente y con aparentes huellas de violencia. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención médica, pero confirmaron que ya no tenía signos vitales.

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La autopsia determinó que la agente murió por asfixia

Personal de la Fiscalía General del Estado intervino mediante el área especializada en feminicidios y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Los estudios practicados establecieron que se trató de una muerte violenta y clasificaron el caso como homicidio, con asfixia por ahorcamiento como probable causa del fallecimiento.

Las sospechas recayeron en la pareja de Cristian Ziboney, quien también pertenecía a la Guardia Nacional. Las autoridades continuaban con las diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen, determinar responsabilidades y localizar al hombre señalado en la investigación.

En publicaciones difundidas tras el asesinato, el colectivo feminista Orquídeas Moradas identificó al presunto responsable como Erick Gustavo. La organización sostuvo que el hombre continuaba prófugo y advirtió que, por su formación institucional, posiblemente estaría armado, por lo que pidió a la población no acercarse ni confrontarlo si contaba con información sobre su paradero.

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El colectivo exigió una indagatoria urgente, transparente y con perspectiva de género, además de que se tomaran en serio las denuncias o alertas previas por violencia contra las mujeres. También solicitó compartir la ficha de búsqueda del presunto responsable y comunicar cualquier dato directamente a las autoridades.

Teacapán y Escuinapa exigieron justicia por Cristian Ziboney

Habitantes de Teacapán manifestaron tristeza, conmoción e indignación después de conocer la muerte de la agente. En redes sociales, integrantes de la comunidad expresaron que el puerto estaba de luto y reclamaron que el caso no quedara reducido a un reporte más.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez
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Una publicación atribuida a Lorena describió a Cristian como una mujer a la que le gustaba trabajar y “soñar en grande”. También afirmó que ingresó a la Guardia Nacional con la intención de servir y cuidar a otras personas.

Las exigencias de justicia incluyeron que el asesinato fuera investigado como feminicidio. La comunidad pidió que se aclarara lo ocurrido dentro del departamento de Alturas del Sur y que se capturara a quien resultara responsable.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el homicidio de la integrante de la Guardia Nacional, mientras avanzaba en la búsqueda de elementos para establecer cómo ocurrieron los hechos y definir las posibles responsabilidades.

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