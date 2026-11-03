Caen tres presuntos atacantes de la Feria Ganadera de Culiacán, uno sería menor de edad

Los presuntos agresores cayeron con cinco armas, 641 cartuchos, presunta metanfetamina, cocaína y pastillas de fentanilo. (Crédito: Seguridad Pública Sinaloa)

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Tres hombres, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por su probable relación con el ataque armado contra las instalaciones de la Feria Ganadera, ocurrido la mañana del lunes 2 de noviembre.

Durante el operativo de búsqueda, elementos estatales y militares les aseguraron cinco armas de fuego, más de 600 cartuchos, presuntas drogas y dos vehículos, entre ellos una motocicleta con reporte de robo.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que los sospechosos fueron ubicados en el sector Barrancos, al sur de la capital, después de que las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda y seguimiento mediante herramientas tecnológicas. Los agentes localizaron dos vehículos cuyas características coincidían con las unidades presuntamente involucradas en la agresión contra el recinto ganadero.

Cuando los elementos se aproximaron, los ocupantes descendieron de los automóviles e intentaron escapar a pie, pero fueron alcanzados metros adelante. Los tres hombres quedaron a disposición de la autoridad competente junto con el armamento, las municiones, las sustancias y los vehículos asegurados.

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La dependencia estatal precisó que uno de los detenidos es menor de edad, aunque no reveló sus identidades ni detalló qué participación habría tenido cada uno en el ataque. Un reporte de Línea Directa, basado en información de fuentes de seguridad, señaló que el adolescente tendría 15 años y habría sido quien disparó contra el inmueble. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por la SSP ni por la autoridad investigadora.

Aseguran cinco armas y 641 cartuchos

El inventario difundido por la Secretaría de Seguridad Pública estatal incluyó dos fusiles AK-47 calibre 7.62 por 39 milímetros, un fusil M15 calibre 5.56 por 45 milímetros y dos pistolas calibre 9 milímetros.

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También fueron decomisados 18 cargadores para armas largas y seis para armas cortas, además de 581 cartuchos para fusil y otros 60 para pistola, un total de 641 municiones.

En el mismo operativo, los agentes encontraron 100 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 114.8 gramos; 120 dosis de posible cocaína, equivalentes a 60.6 gramos, y 21 pastillas de presunto fentanilo.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una motocicleta Italika DM300 con reporte de robo y un Volkswagen Jetta. La autoridad no precisó si ambos fueron utilizados durante la agresión o si su aseguramiento respondió a las características de las unidades que buscaban los elementos de seguridad.

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La SSP indicó que los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones. Hasta el momento, no ha informado sobre una resolución judicial ni sobre resultados periciales que permitan establecer si alguna de las armas aseguradas fue utilizada para disparar contra la Feria Ganadera.

Entre los vehículos asegurados se encuentra una motocicleta Italika DM300 con reporte de robo y un Volkswagen Jetta. (Crédito: Seguridad Pública Sinaloa)

Así ocurrió el ataque contra las instalaciones de la Feria Ganadera

La agresión se registró alrededor de las 09:40 horas del lunes 2 de noviembre, sobre el bulevar Paseo Ganaderos, al sur de Culiacán. Hombres armados llegaron al recinto y dispararon contra la fachada, donde se encontraba un espacio utilizado por elementos militares para resguardar las instalaciones.

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Los primeros reportes señalaron que los presuntos agresores se desplazaban en una motocicleta y huyeron después de realizar las detonaciones. En el lugar quedaron casquillos percutidos y se observaron daños en el acceso al inmueble.

Medios locales reportaron que fueron localizados alrededor de 17 indicios balísticos, aunque esa cantidad no fue precisada en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública.

La agresión provocó la movilización de corporaciones estatales y federales, así como la intervención de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

La SSP informó inicialmente que mantenía un operativo para localizar a los responsables. Horas después, el seguimiento a dos vehículos permitió ubicar a los tres sospechosos en Barrancos.

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Aunque algunos reportes periodísticos señalaron que los disparos también habrían estado dirigidos contra militares que se encontraban en el lugar, la información oficial difundida hasta ahora se limita a señalar que los detenidos podrían estar relacionados con los disparos contra la fachada. La autoridad no ha establecido públicamente cuál fue el objetivo de la agresión ni el motivo.

El recinto ya había sido atacado en 2024

El nuevo ataque ocurrió en un inmueble que ya había sido escenario de hechos violentos dos años antes. El 7 de noviembre de 2024, hombres armados dispararon contra las taquillas de la Feria Ganadera y posteriormente se reportó el incendio de esas instalaciones, en medio de una serie de amenazas relacionadas con la realización del evento.

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La edición de ese año fue suspendida. En su momento, el Gobierno de Sinaloa informó que los organizadores habían tomado la decisión después de evaluar las expectativas de rentabilidad económica. Sin embargo, la cancelación también ocurrió en un contexto de inseguridad: días antes se habían registrado los disparos contra las taquillas y la colocación de mantas con amenazas en distintos puntos de Culiacán.

La suspensión afectó tanto a la exposición ganadera como al Palenque, donde estaban programadas presentaciones musicales. La decisión dejó además reclamos de personas que habían comprado boletos y exigían la devolución de su dinero.

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La violencia volvió a interferir con la actividad del recinto el 2 de noviembre de 2026, precisamente cuando estaba previsto el inicio de la venta de entradas para el Palenque de Culiacán. La programación contempla espectáculos del 12 al 29 de noviembre y el regreso de los conciertos después de dos años sin actividad.

La organización de esta edición quedó a cargo de Fiesta MX Entertainment. Entre los artistas anunciados se encuentran Los Tucanes de Tijuana, Banda MS y Pancho Barraza, además de otros exponentes de la música regional mexicana.

El ataque del lunes coincidió con el arranque de la comercialización de boletos, pero las autoridades no han informado que exista una relación entre ambos acontecimientos. Tampoco han señalado que la agresión esté vinculada con los reclamos por los reembolsos pendientes de la edición de 2024.

Culiacán enfrenta una crisis de violencia desde septiembre de 2024

El ataque contra la Feria Ganadera ocurrió en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando comenzó una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, Culiacán y otros municipios han registrado homicidios, desapariciones, enfrentamientos, robos de vehículos y agresiones contra viviendas y establecimientos.

Un recuento elaborado por el periódico Noroeste, con base en registros oficiales y seguimiento periodístico, contabilizó 4 mil 130 homicidios dolosos en Sinaloa entre el 9 de septiembre de 2024 y el 30 de octubre de 2026. En ese mismo periodo, el medio registró 4 mil 556 personas privadas de la libertad y 12 mil 822 vehículos robados.

El balance también refleja la dimensión de la respuesta de las autoridades: Noroeste contabilizó 4 mil 53 personas detenidas durante ese periodo. Se trata de un registro acumulado del medio, no de una cifra que permita atribuir todos esos casos a una sola organización criminal o a un mismo tipo de operación.

La confrontación ha afectado también las actividades económicas, los eventos públicos y la vida cotidiana de la población. La suspensión de la Feria Ganadera en 2024 fue uno de los ejemplos de cómo la inseguridad repercutió en actividades que tradicionalmente reúnen a productores, comerciantes y familias.

Por ahora, la detención de los tres sospechosos representa un avance en la investigación por los disparos contra el recinto, pero todavía falta que las autoridades determinen su posible responsabilidad individual. La SSP tampoco ha informado si existen más personas relacionadas con el ataque o si el armamento asegurado tiene correspondencia balística con los casquillos encontrados en la Feria Ganadera.