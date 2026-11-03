Jugador del Real Madrid estuvo cerca de jugar en México: Presidente del Cancún FC confirmó cómo fueros los detalles

Soccer Football - LaLiga - Racing Santander v Real Madrid - Campos de Sport de El Sardinero, Santander, Spain - November 1, 2026 Real Madrid's Yan Diomande celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Vincent West

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El nombre de Yan Diomande volvió a generar conversación en el futbol mexicano luego de que se recordara la posibilidad de que el atacante africano llegara a Cancún FC en 2022, cuando apenas tenía 16 años. Lo que durante mucho tiempo permaneció como una versión sin confirmar finalmente fue aclarado por Giovanni Solazzi, presidente de la institución caribeña, quien reconoció que existieron negociaciones para incorporarlo.

El directivo aseguró que el futbolista sí estuvo cerca de convertirse en integrante del equipo que competía en la Liga de Expansión, aunque su destino terminó siendo otro dentro de la estructura deportiva a la que pertenece el club.

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Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Villarreal - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 10, 2026 Real Madrid's Yan Diomande celebrates scoring their first goal REUTERS/Alejandro Martinez Velez

“Confirmo (Yan Diomande sí estuvo en negociaciones con Cancún FC en 2022), porque fue nuestro jugador. Mentira no es. Sin duda Yann hubiera podido llegar, estuvo cerca. Resultó bien como salió y la rompió en el Leganés. Lo que salió, mentira no es. Es un caso de éxito increíble para nuestro grupo”, reveló Giovanni Solazzi a diario deportivo, ESTO.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Sevilla - Estadio Bernabeu, Madrid, Spain - October 18, 2026 Real Madrid's Yan Diomande during the warm up before the match REUTERS/Violeta Santos Moura

La noticia despertó el interés de los aficionados mexicanos, quienes encontraron sorprendente que un jugador que actualmente destaca en el futbol internacional hubiera tenido la posibilidad de desarrollarse en territorio nacional durante sus primeros años como profesional.

En aquel momento, Cancún FC buscaba reforzar su plantilla con futbolistas africanos y Diomande figuraba entre las opciones que pudieron concretarse. Sin embargo, su trayectoria tomó un rumbo diferente y terminó incorporándose al Leganés de España, institución que forma parte del mismo grupo empresarial que el conjunto mexicano.

Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Real Madrid - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - October 25, 2026 Real Madrid's Yan Diomande in action REUTERS/Albert Gea

Para Solazzi, el desarrollo que tuvo el atacante representa uno de los grandes aciertos de la organización, al demostrar que su estructura puede contribuir al crecimiento de jóvenes talentos con proyección internacional.

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FILE - Yan Diomande (11), de Costa de Marfil, conduce el balón durante el partido de fútbol de los dieciseisavos de final del Mundial entre Costa de Marfil y Noruega en Arlington, Texas, el 30 de junio de 2026. (Foto AP/Sam Hodde, Archivo)

Carlos Vela también pudo llegar al conjunto caribeño

El presidente de Cancún FC también recordó que Carlos Vela estuvo contemplado como una alternativa para reforzar al equipo antes de anunciar su retiro del futbol profesional. De acuerdo con el dirigente, la posibilidad de concretar incorporaciones de este calibre estaría relacionada con las oportunidades que ofrece la competencia mexicana.

Solazzi considera que la ausencia de ascenso y descenso limita las aspiraciones deportivas de las instituciones que participan en la Liga de Expansión, pues contar con un lugar en Primera División podría facilitar la llegada de jugadores de mayor renombre.

Carlos Vela rechazó varias convocatorias de la selección mexicana, incluso negó ir al Mundial. Foto: Cuartoscuro

“Ojalá podamos tener otros jugadores de ese nivel muy pronto y que sí puedan venir a jugar a Cancún, porque siempre digo que con ascenso, quién sabe, capaz que Diomande hubiera jugado aquí, capaz que Carlos Vela hubiera jugado aquí como ya dijo Alex (Hermano de Carlos Vela), más que en una ocasión, lástima que no se dio”, comentó.

Gilberto Mora, la esperanza de encontrar al próximo gran talento mexicano

Más allá de los futbolistas que pudieron incorporarse a Cancún FC, Solazzi también habló sobre el futuro del balompié nacional. El dirigente considera que México necesita desarrollar una figura capaz de consolidarse entre los mejores jugadores del mundo y puso como ejemplo a Gilberto Mora, joven futbolista que ha despertado expectativas por su potencial.

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Soccer Football - Liga MX - America v Tijuana - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 28, 2026 Tijuana's Gilberto Mora comes on as a substitute REUTERS/Eloisa Sanchez

“Tenemos esperanza que pronto se pueda dar y que podamos tener un futuro Yan Diomande, el próximo Yan Diomande aquí en México y ojalá un Yan Diomande mexicano. Se habla mucho de desarrollo de mexicanos y es una realidad que si se habla de los mexicanos que están en Europa, o de muchos hasta ahora no se ha conseguido tener un talento top, top, ojalá sea Gilberto Mora, ojalá, lo espero”, remató el presidente de Cancún FC.

El directivo también recordó a referentes nacionales que marcaron una época y expresó su deseo de que aparezca una nueva figura que pueda representar a México en el escenario internacional.

“En los últimos años no ha salido un Carlos Vela, no ha salido tampoco un Chicharito, no ha salido un Rafa Márquez. Creo que hace falta eso, México tiene muchos buenos jugadores, sin duda, pero creo que hace falta el próximo crack mexicano, ojalá sea de nuevo Gilberto Mora, o si no, quién sabe, ojalá salga en algunos años de Cancún FC. Ojalá y que sea estando el equipo en primera división”, sentenció Giovanni Solazzi.

Las declaraciones del presidente reavivaron el debate sobre las oportunidades que ofrece el futbol mexicano para impulsar a jóvenes promesas y la importancia de contar con un sistema de competencia que permita a los clubes aspirar a nuevos objetivos deportivos.