México

Cristian Castro dio el visto bueno a Sabrina Sabrok para que transformara su canción “No podrás” en una versión metalera

La cantante argentina prepara un cover de uno de los temas más recordados del intérprete mexicano y no descarta invitarlo a participar en el videoclip

Sabrina Sabrok
Sabrina Sabrok se ha distinguido por su exhuberante figura al paso de los años (Foto: Instagram)
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Sabrina Sabrok sorprendió al revelar que trabaja en una nueva versión de “No podrás”, uno de los éxitos que Cristian Castro popularizó durante los años noventa. La artista argentina pretende darle un giro radical a la balada romántica y transformarla en una propuesta de rock pesado, con guitarras contundentes y una interpretación alejada del estilo original. El proyecto ya comenzó a generar comentarios en redes sociales, especialmente después de que la propia cantante asegurara que tuvo comunicación con el intérprete mexicano.

En declaraciones a los medios de comunicación, Sabrok contó que ya publicó algunos adelantos de su adaptación y que los videos comenzaron a circular ampliamente en internet. También aseguró que Castro conoce sus planes y que recibió su aprobación para continuar con el proyecto. “Incluso ya hablé con Cristian y me dio el visto bueno”, afirmó al explicar que tiene previsto compartirle la grabación cuando esté más avanzada.

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La propuesta no pretende reproducir la esencia romántica que convirtió a “No podrás” en una canción reconocida del repertorio de Castro. Por el contrario, Sabrok quiere llevarla hacia un terreno mucho más agresivo, con una estética musical oscura. “La versión va a ser metalera, va a ser de rock pesado. No, no va a ser así, le voy a quitar lo romántico a la canción. Va a ser así, pesado, diabólico”, explicó, dejando claro que busca una transformación sonora y visual.

Sabrina Sabrok revela cómo retomó el contacto con Cristian Castro

Hombre de cabello castaño claro con traje negro y un prendedor de rosa roja en la solapa, frente a un fondo neutro
El cantante Cristian Castro posa con un traje negro de saco cruzado y una flor roja antes de su presentación en la gala de los premios Latin Grammy 2026.

Al ser cuestionada sobre cómo surgió la conversación con el cantante, Sabrina explicó que el acercamiento no fue completamente nuevo. Según su relato, Castro ya había establecido comunicación con ella años atrás y recientemente volvió a contactarla mediante Instagram para preguntarle dónde vivía y cómo se encontraba. Ese intercambio abrió la puerta para hablarle de su proyecto musical.

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“Bueno, fíjate que él me había contactado hace unos años y ahora me volvió a contactar por Instagram para preguntarme que dónde estaba viviendo, que cómo estaba y así”, relató. La artista aprovechó la conversación para comentarle que estaba preparando una adaptación de “No podrás” y que tenía la intención de compartirle el resultado antes de concluirla.

Sabrok también explicó que la posibilidad de recibir comentarios del intérprete era importante para ella, pues se trata de una composición asociada con una etapa destacada de su trayectoria musical. “Yo le dije que estaba haciendo la canción, ¿no? Que se la iba a mandar cuando ya esté por terminar para que me diera el visto bueno”, señaló. De acuerdo con su versión, esa comunicación permitió que el proyecto avanzara con el conocimiento del artista mexicano.

¿Cristian Castro podría aparecer en el videoclip de Sabrina Sabrok?

Sabrina Sabrok celebró 50 años con nuevos tatuajes en el rostro (Foto: Cortesía)
Sabrina Sabrok celebró 50 años con nuevos tatuajes en el rostro (Foto: Cortesía)

La conversación con los medios también abrió la posibilidad de una colaboración entre ambos intérpretes. Cuando le preguntaron si existía la intención de grabar juntos, Sabrina no descartó la idea y reconoció que sería una oportunidad interesante. Incluso mencionó a La Esfinge, la agrupación de rock relacionada con Cristian Castro, como una alternativa que le gustaría explorar.

“Uy, estaría bueno, con La Esfinge estaría buenísimo, me encantaría”, respondió. Sin embargo, sus palabras expresan un deseo y no confirman que exista un acuerdo para grabar una colaboración musical. Por ahora, la posibilidad permanece como una propuesta que podría tomar forma si ambos artistas deciden llevar el acercamiento a otro nivel.

Otra de las ideas de Sabrok es invitar al cantante a participar en el videoclip de su adaptación. La argentina considera que su presencia aportaría un elemento especial al proyecto, precisamente porque “No podrás” forma parte del repertorio que identificó a Castro durante los noventa. “Incluso me encantaría invitarlo a él al video para que aparezca, porque es un éxito de él de los noventa, entonces me encantaría”, comentó.

De la balada romántica al rock oscuro: el sello de Sabrina Sabrok

Sabrina Sabrok (Foto: Instagram@sabrinasabrokreal)
Sabrina Sabrok (Foto: Instagram@sabrinasabrokreal)

Sabrina Sabrok es una cantante, actriz y modelo argentina que ha desarrollado una trayectoria pública vinculada con propuestas musicales alternativas y una imagen extravagante. A lo largo de su carrera ha explorado sonidos como el punk rock, el heavy metal y la electrónica industrial, estilos que también sirven como referencia para entender el rumbo que pretende darle a “No podrás”. Su intención es trasladar una canción romántica a un universo sonoro mucho más intenso.

El proyecto se suma a otros trabajos musicales que tiene en preparación. Entre ellos destaca una adaptación de “A quién le importa”, tema popularizado por Alaska y Dinarama, que contempla una combinación de elementos electrónicos, bajos sintetizados y guitarras distorsionadas. Sabrok ha relacionado el mensaje de esta canción con la libertad individual y con su propia experiencia frente a los cuestionamientos públicos, una temática que considera cercana a su trayectoria.

Mientras avanza con estas producciones, la cantante también habló de la relación cordial que mantiene con Cristian Castro. Durante la entrevista, comentó que el intérprete le envía corazones y recordó que años atrás él había manifestado interés en conocerla. “Bueno, él me manda corazoncitos”, dijo entre risas. Después aclaró que continúa casada y que eso no impide mantener una amistad. “Yo lo admiro mucho”, concluyó. Por ahora, el dato más llamativo es su intención de transformar un clásico romántico en una interpretación metalera.

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