México Deportes

Ariadna Chávez, abanderada mexicana en Dakar 2026, cae eliminada en cuartos de final del Judo

México pierde una de sus mayores esperanzas de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud

México pierde una de sus mayores esperanzas de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. (Comité Olímpico Mexicano)
México pierde una de sus mayores esperanzas de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. (Comité Olímpico Mexicano)
Guardar

La abanderada mexicana, Ariadna Chávez, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer en los cuartos de final del judo en la categoría de -78 kilogramos por un ippon ante la rusa Anastasiia Dobrovolskaia.

Con ese resultado, Chávez tuvo una segunda oportunidad en la ronda de repechaje pero lamentablemente la judoca volvió a caer por la misma vía ante la china Yue Cheng, lo cual puso fin a su participación en la competencia.

PUBLICIDAD

El camino de Ariadna Chávez en Dakar 2026

Ariadna Chávez tuvo un camino accesible al descansar hasta los cuartos de final pero no pudo conseguir ni siquiera una victoria. (Comité Olímpico Mexicano)
Ariadna Chávez tuvo un camino accesible al descansar hasta los cuartos de final pero no pudo conseguir ni siquiera una victoria. (Comité Olímpico Mexicano)

Ariadna Chávez llegaba a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 como una de las judocas mexicanas con opciones de disputar una medalla en la categoría de -78 kilogramos.

Su posición en el ranking le permitió avanzar directamente a los cuartos de final, instancia en la que inició su participación. La mexicana enfrentó a la rusa Anastasiia Dobrovolskaia, pero cayó por ippon en su primer combate del torneo.

Chávez pasó al repechaje, donde enfrentó a la china Yue Cheng en busca de mantenerse con posibilidades de subir al podio. La representante nacional volvió a perder por ippon y quedó eliminada de la competencia.

PUBLICIDAD

La abanderada mexicana se despide de Dakar 2026 tras dos enfrentamientos, sin oportunidad de mostrar su potencial en el escenario internacional.

Los inicios de Ariadna Chávez en el judo

Así fueron los inicios en el judo de Ariadna Chávez. (Comité Olímpico Mexicano)
Así fueron los inicios en el judo de Ariadna Chávez. (Comité Olímpico Mexicano)

Ariadna Chávez llegó al judo antes de comenzar la primaria, en un acercamiento que ella define como fortuito. La entonces niña encontró en el tatami una forma de canalizar su energía y, 12 años después, mantiene su formación dentro de esta disciplina.

“Yo era una niña muy hiperactiva y una vez vi el judo; vi cómo eran los agarres, como se giraban, como se levantaban, toda la fuerza que utilizaban y allí me enamoré de como lo practicaban. Recuerdo muy bien que pensé: ‘¡yo tengo que estar allí!’ Así que me llevaron a practicarlo”, declaró Ariadna a Olympics.

La entrenadora Martha Domínguez Ramos estuvo a cargo de sus primeros aprendizajes, mientras que la doble medallista olímpica y cinco veces medallista mundial Dayma Beltrán también formó parte de su preparación.

Con el paso de los años, Ariadna se consolidó en el judo y, a los 15 años, dejó Tulum para integrarse a la selección nacional en la Ciudad de México. El cambio implicó alejarse de su familia y adaptarse a una rutina fuera de casa.

“No ha sido fácil. A veces dejar a la familia, salir sola a lugares que no conoces es duro, pero cada paso ha valido la pena”, agregó la judoca mexicana para Olympics.

Antes de su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Chávez se incorporó a los entrenamientos de la selección mayor junto a Luis Atencio Ramírez, entrenador de la subcampeona olímpica de París 2024, Prisca Awitti.

“Yo la admiro muchísimo. Ella y Paulina Martínez me han ayudado mucho a crecer, a mejorar, a hacer todo cada vez mejor”, afirmó Ariadna sobre las referentes que ha encontrado durante su proceso dentro del equipo nacional.

Temas Relacionados

Ariadna ChávezJudoJuegos Olímpicos de la JuventudJuegos Olímpicos de la Juventud DakarDakar 2026Atletas mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De acuerdo con información difundida por el periodista de nota roja Carlos Jiménez, la mujer asesinada era extorsionadora de La Unión Tepito

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos

Sus tres lideres, identificados como hermanos, son señalados por dedicarse a la distribución de este narcótico hacia Estados Unidos

De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos

Alma Cero defiende a Ángela Aguilar y pide frenar las críticas por su ofrenda de día de Muertos

La actriz también habló sobre la situación que enfrenta Maribel Guardia

Alma Cero defiende a Ángela Aguilar y pide frenar las críticas por su ofrenda de día de Muertos

Ziboney era Guardia Nacional: fue asesinada en Sinaloa y buscan a su esposo por antecedentes de violencia

Tenía 34 años y era madre de una niña pequeña, la autopsia determinó que murió por asfixia por ahorcamiento

Ziboney era Guardia Nacional: fue asesinada en Sinaloa y buscan a su esposo por antecedentes de violencia

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Detrás de los tres punteros aparece Atlas, que suma 27 unidades

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

Mujer asesinada en la colonia Morelos era de la Unión Tepito: su primo de la Anti estaría detrás del crimen

De Sudamérica a Michoacán: así era la ruta del tráfico de cocaína de Los Pichilinguillos, célula vinculada a Cárteles Unidos

A un año del asesinato de un agente de la GN en Celaya, FGR abre proceso penal contra otro presunto agresor

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de noviembre: abogada de Emma Coronel planea pedir llamadas monitoreadas para que retome contacto con El Chapo

El Chapo y Emma Coronel: su abogada planea pedir llamadas monitoreadas para que retomen contacto

ENTRETENIMIENTO

Alma Cero defiende a Ángela Aguilar y pide frenar las críticas por su ofrenda de día de Muertos

Alma Cero defiende a Ángela Aguilar y pide frenar las críticas por su ofrenda de día de Muertos

Actriz de Televisa cuestiona la falta de trabajo para actores rubios: “Ya se le da más foco a los rasgos mexicanos”

Florinda Meza aclara si demandará al Piojo Alvarado por su disfraz de La Chilindrina

Así vivió el papá de Meghan Markle en Baja California, donde catearon una bodega con materiales que lo inculparían por pornografía infantil

En qué programa de televisión apareció Inés Gómez Mont por última vez antes de ser detenida

DEPORTES

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 15 fechas disputadas del Apertura 2026

Exfutbolista de Tecos es nombrado como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Jugador del Real Madrid estuvo cerca de jugar en México: Presidente del Cancún FC confirmó cómo fueros los detalles

Barcelona vs Aston Villa: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Champions League desde México

Anthony Gordon vuelve a recordar el partido entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca y aclara lo que pasó con Aguirre