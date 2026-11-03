Ariadna Chávez, abanderada mexicana en Dakar 2026, cae eliminada en cuartos de final del Judo

México pierde una de sus mayores esperanzas de medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. (Comité Olímpico Mexicano)

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La abanderada mexicana, Ariadna Chávez, quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras caer en los cuartos de final del judo en la categoría de -78 kilogramos por un ippon ante la rusa Anastasiia Dobrovolskaia.

Con ese resultado, Chávez tuvo una segunda oportunidad en la ronda de repechaje pero lamentablemente la judoca volvió a caer por la misma vía ante la china Yue Cheng, lo cual puso fin a su participación en la competencia.

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El camino de Ariadna Chávez en Dakar 2026

Ariadna Chávez tuvo un camino accesible al descansar hasta los cuartos de final pero no pudo conseguir ni siquiera una victoria. (Comité Olímpico Mexicano)

Ariadna Chávez llegaba a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 como una de las judocas mexicanas con opciones de disputar una medalla en la categoría de -78 kilogramos.

Su posición en el ranking le permitió avanzar directamente a los cuartos de final, instancia en la que inició su participación. La mexicana enfrentó a la rusa Anastasiia Dobrovolskaia, pero cayó por ippon en su primer combate del torneo.

Chávez pasó al repechaje, donde enfrentó a la china Yue Cheng en busca de mantenerse con posibilidades de subir al podio. La representante nacional volvió a perder por ippon y quedó eliminada de la competencia.

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La abanderada mexicana se despide de Dakar 2026 tras dos enfrentamientos, sin oportunidad de mostrar su potencial en el escenario internacional.

Los inicios de Ariadna Chávez en el judo

Así fueron los inicios en el judo de Ariadna Chávez. (Comité Olímpico Mexicano)

Ariadna Chávez llegó al judo antes de comenzar la primaria, en un acercamiento que ella define como fortuito. La entonces niña encontró en el tatami una forma de canalizar su energía y, 12 años después, mantiene su formación dentro de esta disciplina.

“Yo era una niña muy hiperactiva y una vez vi el judo; vi cómo eran los agarres, como se giraban, como se levantaban, toda la fuerza que utilizaban y allí me enamoré de como lo practicaban. Recuerdo muy bien que pensé: ‘¡yo tengo que estar allí!’ Así que me llevaron a practicarlo”, declaró Ariadna a Olympics.

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La entrenadora Martha Domínguez Ramos estuvo a cargo de sus primeros aprendizajes, mientras que la doble medallista olímpica y cinco veces medallista mundial Dayma Beltrán también formó parte de su preparación.

Con el paso de los años, Ariadna se consolidó en el judo y, a los 15 años, dejó Tulum para integrarse a la selección nacional en la Ciudad de México. El cambio implicó alejarse de su familia y adaptarse a una rutina fuera de casa.

“No ha sido fácil. A veces dejar a la familia, salir sola a lugares que no conoces es duro, pero cada paso ha valido la pena”, agregó la judoca mexicana para Olympics.

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Antes de su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, Chávez se incorporó a los entrenamientos de la selección mayor junto a Luis Atencio Ramírez, entrenador de la subcampeona olímpica de París 2024, Prisca Awitti.

“Yo la admiro muchísimo. Ella y Paulina Martínez me han ayudado mucho a crecer, a mejorar, a hacer todo cada vez mejor”, afirmó Ariadna sobre las referentes que ha encontrado durante su proceso dentro del equipo nacional.