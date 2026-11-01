“Ya basta de tanta sangre”: Grecia Quiroz exige alto a la violencia en Michoacán a un año de la muerte de Carlos Manzo

La movilización está programada para las 10:00 horas, luego de que la presidenta municipal pidió no normalizar los ataques contra alcaldes y frenar la violencia que afecta al estado de Michoacán |Foto: Facebook

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Este domingo 1 de noviembre, se cumple un año del fallecimiento de Carlos Alberto Manzo. Grecia Quiroz, presidenta municipal, expresó su profundo dolor por su ausencia, recordándolo como un hombre valiente y el “mejor presidente que ha tenido Uruapan”. Desde su cuenta oficial en Facebook compartió la última fotografía de su esposo junto a su hijo menor acompañada con un mensaje emotivo.

“La última foto tuya Carlos con nuestro pequeño Plutarco, como tú lo llamabas; recuerdo ese día y me duele hasta las entrañas. Tú solo querías un mejor futuro para nuestros hijos y para todas las familias de México”, expresó Quiroz.

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La viuda de Manzo compartió que a un año del asesinato del expresidente continúa extrañándolo: “Los recuerdos me irrumpen en todos lados porque todo me recuerda a ti, extraño nuestras pláticas, extraño tus abrazos, tus besos, tu voz, extraño verte caminar por el centro con nuestros hijos, puedo decir que es lo más doloroso que he tenido que enfrentar en toda mi vida”.

Investigación por el homicidio de Manzo suma 34 detenidos vinculados al CJNG

Carlos Manzo fue víctima de un ataque armado el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Urupan. Al día de hoy, la Fiscalía General del Estado de Michoacán reporta 34 personas detenidas en la causa por el asesinato del expresidente municipal.

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Entre los arrestados figura Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como líder de “Los R’s” y autor intelectual del crimen, cometido por un adolescente que fue abatido por los escoltas del exalcalde.

El juez encargado dictó tres meses de investigación complementaria. Crédito: Redes Sociales

También fue detenido Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, acusado de dirigir a la célula que ejecutó el ataque armado. Las autoridades identificaron un chat de mensajería cifrada utilizado por los implicados para dar seguimiento a los movimientos de Manzo antes del atentado.

El vicefiscal Israel Vega Rodríguez informó un avance del 90% en las indagatorias. Pendiente queda la captura del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, por quien ofrecen una recompensa de 100,000 pesos.

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Quiroz ha exigido que el caso sea turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) y ha pedido investigar al diputado Leonel Godoy Rangel, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos Equihua, señalamiento que la Fiscalía estatal descartó por falta de elementos.

A un año del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz exige un alto a la violencia

Grecia Quiroz publicó un mensaje en redes sociales en memoria de Carlos Manzo, acompañado por una fotografía del dirigente con un niño en brazos. (Grecia Quiroz )

En su publicación, Quiroz pidió que no se normalice la violencia: “No podemos normalizar que más alcaldes tengan que ser asesinados por querer hacer las cosas bien” y pidió que se detenga el baño de sangre que azota a Michoacán “ya basta de tanta sangre”. Este domingo se realizará el Festival de las Velas, que incluye entre sus actividades un homenaje a Carlos Manzo, así como una manifestación a las 10:00 horas para exigir justicia.

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