Así será el Festival de Día de Muertos en Chapultepec: carnaval, espectáculos nocturnos, música y danza gratis

Video promocional del Festival de Día de Muertos y la experiencia Sendero del Cempasúchil en el Bosque de Chapultepec. (Web Festival de Día de Muertos)

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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) confirmó que la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec será sede del festival “El Sendero del Cempasúchil” del 30 de octubre al 1 de noviembre, con acceso gratuito para todas las familias.

La celebración reunirá espectáculos nocturnos de drones, un carnaval de catrinas y mojigangas, ofrendas tradicionales, instalaciones artísticas y presentaciones de música y danza en vivo, en uno de los espacios públicos más representativos de la capital.

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Figuras de calaveras y catrinas se sitúan bajo un arco decorado de Chapultepec frente a una avenida iluminada durante las festividades de Día de Muertos. (Composición/Festival de Día de Muertos)

Fechas, horario y concepto del festival

El festival se desarrollará durante tres jornadas: viernes 30 de octubre, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. El acceso y todas las actividades tendrán un horario de 14:00 a 22:00 horas en el Paseo de los Compositores, junto al Lago Mayor.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, el Bosque de Chapultepec abrirá de manera gratuita entre las dos de la tarde y las diez de la noche con un espectáculo de drones, carnaval, ofrendas y linternas flotantes sobre el Lago Mayor, en el marco del festival organizado por la SEDEMA en la Segunda Sección del bosque.

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De acuerdo con Infobae y el portal Milenio, el festival se desarrolla bajo el concepto “La Puerta entre dos mundos”. La dependencia capitalina prevé una afluencia de alrededor de dos millones de personas en el bosque durante las tres jornadas, según informó la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

Álvarez Icaza explicó que el recinto abrirá de forma especial por la noche: “El Bosque de Chapultepec, de 2:00 de la tarde a 10:00 de la noche, estará abierto con un espectáculo de drones, espectacular. Con muchos spots de color, de luz y con unas experiencias de tecnología y de cultura, sobre el lago, que también es una novedad”,señaló.

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Carnaval con mojigangas y espectáculo de drones

Video promocional del Gobierno de la Ciudad de México sobre el evento Festival Día de Muertos. (Redes sociales)

Durante los tres días, el Paseo de los Compositores se transformará en un escenario de luz, color y tradición, donde se combinarán el arte, la cultura y la tecnología para rendir homenaje al Día de Muertos.

Las y los visitantes podrán disfrutar de un colorido carnaval con catrinas, alebrijes, mojigangas, comparsas y personajes monumentales que recorrerán los senderos del bosque. La SEDEMA no precisó un día puntual para esta actividad: se presentará a lo largo de las tres jornadas del festival.

A la par, habrá espectáculos nocturnos de drones que iluminarán el cielo con símbolos alusivos a la celebración. Según los portales Grupo Animal y cdmxsecreta, el show tendrá dos funciones diarias, programadas a las 19:45 y 21:45 horas, por lo que los asistentes tendrán hasta seis oportunidades para presenciarlo a lo largo del festival. Los horarios podrían modificarse o suspenderse por condiciones meteorológicas o decisión de las autoridades.

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Water Lanterns, la única actividad con costo

Paper lanterns with handwritten messages float on Lake Acitlalin during the “Water Lantern Festival,” at the Xochimilco Ecological Park in Mexico City, Mexico, April 18, 2026. REUTERS/Alicia Fernandez

Entre todas las propuestas del festival, “Water Lanterns” es la única experiencia que no es gratuita. Se trata de una actividad de luz y memoria sobre las aguas del Lago Mayor, en la que los asistentes escriben un mensaje o recuerdo en una linterna flotante antes de dejarla sobre el agua al caer la noche.

Ofrendas, instalaciones artísticas y música en vivo

La programación también contempla ofrendas tradicionales, instalaciones artísticas y experiencias visuales que celebran las raíces culturales mexicanas, distribuidas a lo largo del Paseo de los Compositores y el Lago Mayor.

A estas propuestas se sumarán presentaciones de música y danza en vivo, que acompañarán a las familias durante los tres días de celebración.

El Gobierno de la Ciudad de México presenta un anuncio promocional sobre las actividades conmemorativas de Día de Muertos en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Accesos y transporte para llegar al festival

Para facilitar la llegada de las y los asistentes, el festival contará con accesos habilitados por Metro Constituyentes, Metro Auditorio, Fernando Alencastre, Electrificación, Skate Park, Calzada Flotante, Papalote Museo del Niño y Los Pinos.

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También se habilitará un circuito especial de Turibús que conectará el Metro Auditorio con el festival, pensado para quienes prefieran un traslado directo hasta la Segunda Sección del bosque.

Quienes acudan en automóvil podrán estacionarse en la zona de Los Pinos y acceder caminando hasta el festival a través de la Calzada Flotante.

Dónde consultar la programación completa

Para conocer más información y actualizaciones sobre el festival, la SEDEMA remitió al sitio festivaldiademuertos.com y a la cuenta de Instagram @festivaldiademuertoss, donde se publicarán los detalles finales de la programación conforme se acerquen las fechas del evento.