Vuelve la Megaofrenda de la UNAM como parte del Festival Universitario de Día de Muertos: fechas, horarios y dónde estará

La tradición nació en 1997 como una iniciativa estudiantil de la Facultad de Medicina, con un propósito claro: destacar el compromiso de la universidad con una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. (@unam_mx)

Guardar

Entre el aroma del copal y el resplandor de las flores de cempasúchil, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) prepara una nueva edición de su Megaofrenda, la instalación que desde hace casi tres décadas convierte a la institución en uno de los puntos de referencia del Día de Muertos en el país. La cita será del 31 de octubre al 2 de noviembre, en la explanada del Museo de las Ciencias Universum.

La tradición nació en 1997 como una iniciativa estudiantil de la Facultad de Medicina, con un propósito claro: destacar el compromiso de la universidad con una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana. Desde entonces, el festival ha recorrido distintos rincones del campus: la propia Facultad de Medicina, el Campus Central de Ciudad Universitaria, el Estadio Olímpico Universitario, el Antiguo Barrio Universitario en la Plaza de Santo Domingo y la Facultad de Artes y Diseño.

PUBLICIDAD

Un recorrido informativo muestra las rutas de llegada y opciones de estacionamiento por Avenida Insurgentes hacia Universum, en Ciudad Universitaria. (Instagram/UNAM)

Tercer año consecutivo en Universum

Foto: Ig @universummuseo

Para 2026, la Megaofrenda regresa por tercera ocasión seguida a la explanada de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, donde también se instaló en las ediciones de 2024 y 2025. El horario será de 11:00 a 21:00 horas durante los tres días del festival, y el acceso será completamente gratuito.

El festival se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 21:00 horas, en la explanada de Universum, dentro de Ciudad Universitaria. La entrada no tiene costo y está abierta tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Esta edición número 29 del Festival Universitario de Día de Muertos llega además en un año simbólico para la institución: la UNAM cumple 475 años de historia, un aniversario que marcará el tono de toda la celebración.

PUBLICIDAD

Festival Universitario de Día de Muertos (UNAM/Cortesía)

Un homenaje a 475 años de trayectoria

Bajo el lema “475+ Trayectorias que nos Sustentan”, la Megaofrenda 2026 rinde tributo a las vidas, los saberes y los legados de las generaciones que han construido la universidad a lo largo de más de cuatro siglos. El festival se enmarca en los antecedentes de la institución, que se remontan a la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México, en 1551.

La coordinación general recae en la Dirección General de Atención a la Comunidad (DGACO), dependiente de la Secretaría de Servicios y Atención a la Comunidad Universitaria (SSACU), en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) y la Facultad de Artes y Diseño (FAD).

PUBLICIDAD

Como cada año, los altares se convierten en un tributo a quienes han dado forma a la universidad. Entre el copal y las velas, el pasado dialoga con el presente para reconocer que el arte, la ciencia y el conocimiento son parte de los mayores legados que la comunidad universitaria ha recibido y custodiado.

Más de 70 ofrendas repartidas por todo el país

La explanada de Universum recibirá la exhibición de más de 70 ofrendas, elaboradas por decenas de entidades académicas que, año con año, reinterpretan el altar tradicional mexicano desde distintas disciplinas.

Participarán las facultades de Ciudad Universitaria, las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, las nueve Escuelas Nacionales Preparatorias y los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. A ellas se suman las escuelas del Sistema Incorporado, las sedes de la UNAM en el extranjero y las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores de Juriquilla, Mérida y Oaxaca, que aportarán su propia visión de la tradición.

PUBLICIDAD

La Facultad de Artes y Diseño, por su parte, contribuirá con un altar propio y con intervenciones monumentales que acompañarán el recorrido por la explanada.

Un festival con escenario, cine y concursos

Entre las agrupaciones confirmadas están Voz en Punto, el coro femenino “Harmonnia”, la Titanes Marching Band, Art Novum Ensamble, Ensamble Albor y Sonora Barón. El cierre magno correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los altares, el festival ofrecerá 47.5 horas de talento universitario repartidas en tres escenarios, dos al aire libre y un auditorio, con música, danza, poesía y teatro a cargo de estudiantes seleccionados mediante la convocatoria ExpresArte UNAM.

Entre las agrupaciones confirmadas están Voz en Punto, el coro femenino “Harmonnia”, la Titanes Marching Band, Art Novum Ensamble, Ensamble Albor y Sonora Barón. El cierre magno correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería.

PUBLICIDAD

El Teatro Jorge Flores, dentro de Universum, proyectará una selección de películas de la Filmoteca de la UNAM, mientras que el lunes 2 de noviembre, a las 11:00 horas, se transmitirá en vivo el programa “Súbele a la Ciencia”, con la participación del grupo The Moonberries.

La edición 2026 lanzó además tres convocatorias para involucrar a la comunidad: el Certamen de Calaveritas Literarias, organizado con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura; el concurso de Video Cortometraje “Tus pasos en la Universidad”, con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas; y la propia convocatoria ExpresArte UNAM, que nutre la oferta escénica del festival.

PUBLICIDAD

Accesibilidad y recorrido para todo público

El festival contempla talleres, una zona gastronómica y espacios pensados para la inclusión y la diversidad. Para garantizar un entorno accesible, la oferta incluye un mapa háptico para personas con discapacidad visual y audios descriptivos de las ofrendas.

Quienes quieran planear su visita pueden consultar la programación completa de espectáculos y talleres en el portal megaofrenda.unam.mx, donde también está disponible un mapa interactivo para ubicar cada zona del recorrido. Más allá de una tradición, la Megaofrenda sigue consolidándose como un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y el público en general: un lugar para recorrer los altares, habitar la memoria y reconocer el valor de una historia compartida.

PUBLICIDAD

Todas las actividades del Festival Universitario de Día de Muertos

El Festival tendrá todo tipo de actividades culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival contempla 47.5 horas de talento universitario, distribuidas en tres escenarios durante los tres días de celebración en Universum. La programación incluye:

Presentaciones escénicas: música, danza, poesía y teatro, a cargo de estudiantes seleccionados mediante la convocatoria ExpresArte UNAM.

Agrupaciones confirmadas: Voz en Punto, el coro femenino “Harmonnia”, la Titanes Marching Band, Art Novum Ensamble, Ensamble Albor, Sartorius y Sonora Barón.

Cierre magno: a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Proyecciones de cine: en el Teatro Jorge Flores, con una muestra de películas proporcionadas por la Filmoteca de la UNAM.

Contenido audiovisual: proyecciones sobre las tradiciones y los trabajos de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES) de Juriquilla, Mérida y Oaxaca.

Transmisión en vivo: el programa “Súbele a la Ciencia”, el lunes 2 de noviembre a las 11:00 horas, con la participación del grupo The Moonberries.

Concurso de Calaveritas Literarias: organizado con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, abierto a estudiantes, académicos y trabajadores.

Concurso de Video Cortometraje “Tus pasos en la Universidad”: en colaboración con la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, exclusivo para la comunidad estudiantil.

Talleres: dirigidos al público asistente y a la comunidad universitaria.

Zona gastronómica.

Espacios de inclusión y diversidad: con mapa háptico para personas con discapacidad visual y audios descriptivos de las ofrendas.

Mapa interactivo: disponible en el portal megaofrenda.unam.mx, para ubicar la programación y las zonas del recorrido.