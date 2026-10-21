México

¿Te pagan doble o triple si trabajas el 1 y 2 de noviembre? La LFT es clara sobre el pago extra y la prima dominical por el Día de Muertos

Varias empresas e instituciones educativas suspenden actividades durante estos días; sin embargo, muchos trabajadores tienen labores normales

Un hombre frente a una computadora en un cubículo con papel picado, figuras de calaveras, flores de cempasúchil y fotografías.
Un empleado trabaja frente a su computadora en un cubículo de oficina decorado con papel picado, flores de cempasúchil y figuras de calaveras por el Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Día de Muertos en México celebra y honra la memoria de familiares, amistades y seres queridos que han fallecido. La tradición parte de la idea de que, durante estas fechas, las personas difuntas regresan simbólicamente a convivir con quienes siguen vivos.

Las familias suelen colocar ofrendas con fotografías, veladoras, flores de cempasúchil, comida, bebidas, pan de muerto, calaveritas de azúcar y objetos que disfrutaba la persona recordada. Cada elemento busca guiar y recibir a las ánimas.

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Como es bien sabido, la conmemoración abarca principalmente el 1 y 2 de noviembre, días en que diversas empresas e instituciones educativas suspenden actividades y clases para llevar a cabo estas festividades.

Sin embargo, a pesar de ser considerada una fiesta nacional, de manera oficial el 1 y 2 de noviembre no son días de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo por lo que trabajar esas fechas no genera por sí mismo pago doble ni triple, de acuerdo con información de el artículo 74, el cual no incluye el Día de Muertos entre los feriados oficiales.

Por su parte, en 2026, el 1 de noviembre cae en domingo por lo que quien trabaje ese día debe recibir su salario normal más una prima dominical de al menos 25% sobre el salario diario ordinario.

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En el caso del 2 de noviembre cae en lunes y se paga como jornada regular, salvo que el contrato individual, colectivo o reglamento interno establezca una prestación superior.

El pago puede llegar a ser triple solo si la fecha coincide con el día de descanso semanal de la persona trabajadora: se cubre el salario del descanso más el doble por laborar.

Si ese descanso es domingo, también corresponde sumar la prima dominical mínima de 25%.

Altar escalonado con flores de cempasúchil, calaveras decoradas, velas encendidas, papel picado de colores y un marco vacío sobre fondo negro.
Un altar de varios niveles conmemora el Día de Muertos con flores de cempasúchil, papel picado, calaveras y alimentos tradicionales dentro de una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes descasarán el 1 y 2 de noviembre por las fiestas de Día de Muertos

Los estudiantes de educación básica tendrán cuatro días sin clases por el Día de Muertos de 2026: el descanso será del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

El periodo incluye a alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas a la dependencia.

El receso coincide con la suspensión de labores docentes del lunes 2 de noviembre y con la sesión del Consejo Técnico Escolar programada para el viernes 30 de octubre. En esas reuniones, docentes y directivos revisan avances educativos, analizan necesidades de cada plantel y organizan estrategias de aprendizaje.

El regreso a las aulas está previsto para el martes 3 de noviembre de 2026.

Los docentes y directivos no tienen cuatro días libres, ya que deben participar en las actividades del Consejo Técnico Escolar; cada escuela puede emitir indicaciones específicas para su comunidad.

El descanso escolar no representa un día feriado obligatorio para todas las personas trabajadoras. La Ley Federal del Trabajo no considera el 1 ni el 2 de noviembre como días de descanso obligatorio, por lo que cada empresa decide si los otorga conforme a sus reglas internas.

El Día de Muertos combina ceremonias de pueblos originarios para honrar a los difuntos con las festividades católicas de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.

Estudiantes en uniforme escolar observan un altar con flores amarillas, papel picado, alimentos, calaveras y fotografías en un pasillo escolar.
Estudiantes de una escuela primaria acompañan un altar tradicional instalado para la conmemoración del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tradición incluye ofrendas con fotografías, veladoras, flor de cempasúchil, agua, pan de muerto y alimentos; los rituales y las fechas pueden variar según cada comunidad.

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