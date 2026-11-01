Organizaciones civles piden a Fiscalía CDMX aclarar cifras de 153 denuncias por falsedad ante autoridades

MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C. señalaron que denuncias correspondientes al periodo 2019-2025 no aparecen identificadas en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 de la Fiscalía capitalina

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Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclarar las cifras relacionadas con las denuncias por falsedad ante autoridades, luego de señalar que 153 registros correspondientes al periodo de 2019 a 2025 no aparecen identificados en el Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026 de la institución.

El señalamiento fue realizado por MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C., cuyos representantes consideran necesario que la Fiscalía explique cómo contabilizó estas denuncias y precise si fueron incorporadas en otras categorías estadísticas o si existe alguna diferencia en los criterios utilizados para presentar la información.

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Miguel Ángel Plata Mejía, defensor y doctorante en derechos humanos, quien se desempeña como vocero de ambas organizaciones, expuso que la falta de claridad en los registros puede generar cuestionamientos sobre el seguimiento institucional de estos casos y aumentar la desconfianza ciudadana en las autoridades encargadas de procurar justicia.

El activista también planteó la necesidad de revisar la actuación de los ministerios públicos y los tiempos de investigación, particularmente en procedimientos donde existen señalamientos de posibles irregularidades y afectaciones a los derechos de las personas involucradas.

Organizaciones solicitan transparentar las denuncias por falsedad ante autoridades

De acuerdo con MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C., las 153 denuncias por falsedad ante autoridades, correspondientes a siete años, deben ser aclaradas por la Fiscalía capitalina para conocer su situación y determinar cómo fueron clasificadas dentro de sus estadísticas oficiales.

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Organizaciones civiles solicitaron a la Fiscalía capitalina aclarar el registro de 153 denuncias por falsedad ante autoridades correspondientes al periodo 2019-2025, cuya clasificación no identificaron en el programa de persecución penal de 2026

Plata Mejía sostuvo que este tipo de conductas debe recibir atención por parte de las autoridades, debido a las consecuencias jurídicas y personales que pueden ocasionar cuando se presentan acusaciones presuntamente sustentadas en hechos falsos.

En su posicionamiento, también hizo referencia a los desafíos que enfrenta México en materia de Estado de derecho y mencionó la evaluación internacional del World Justice Project correspondiente a 2026.

Las organizaciones consideran que transparentar las cifras permitiría conocer el tratamiento institucional de estas denuncias y contribuiría a fortalecer la rendición de cuentas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Advierten sobre posibles afectaciones a niñas, niños y adolescentes en conflictos familiares

Otro de los temas expuestos por el vocero está relacionado con las consecuencias que pueden tener las denuncias presuntamente falsas en procedimientos judiciales que involucran a familias, particularmente cuando existen disputas por la guarda y custodia, el régimen de convivencias, las pensiones alimenticias y la patria potestad.

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Plata Mejía señaló que, desde su perspectiva, en determinados conflictos familiares pueden presentarse acusaciones infundadas que afectan la situación jurídica de las personas denunciadas y la relación que mantienen con sus hijos.

También advirtió que los procedimientos prolongados pueden obstaculizar la convivencia de niñas, niños y adolescentes con uno de sus progenitores y con la familia extensa.

El activista llamó a las autoridades a garantizar el interés superior de la niñez, el derecho de prioridad de las infancias, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Asimismo, denunció presuntas irregularidades en la intervención de algunos ministerios públicos, profesionales de psicología del DIF de la Ciudad de México y abogados. Según su planteamiento, determinadas actuaciones podrían derivar en investigaciones deficientes y afectar el bienestar de los menores de edad involucrados.

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Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos del representante de las organizaciones, quien también consideró necesario fortalecer los mecanismos de atención ante situaciones de salud mental que, de acuerdo con su perspectiva, pueden incidir en algunos conflictos familiares.

Exponen caso de un padre que enfrenta procedimientos judiciales desde hace varios años

Como ejemplo de las situaciones que buscan visibilizar, Plata Mejía presentó el caso relacionado con la carpeta judicial 010/1459/2021, correspondiente a un padre de familia que, según su relato, lleva aproximadamente seis años y medio sin poder convivir con sus hijos menores de edad.

El vocero describió al hombre como un profesionista distinguido como notario y señaló que los procedimientos ministeriales y judiciales han tenido consecuencias para él, sus hijos y la familia paterna.

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De acuerdo con la información proporcionada por el activista, contra esta persona se iniciaron 12 carpetas de investigación. Ocho habrían concluido mediante determinaciones de no ejercicio de la acción penal y tres mediante abstenciones de investigar.

No obstante, indicó que permanece un asunto en la Ciudad de México relacionado con una acusación por abuso sexual agravado, además de dos desgloses vinculados con procedimientos anteriores.

Plata Mejía relató que, durante uno de los procesos, se revocó una determinación de no ejercicio de la acción penal. Posteriormente, explicó, un juicio de amparo dejó sin efectos esa revocación y ordenó emitir una nueva resolución.

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Sin embargo, aseguró que el asunto fue judicializado antes de que se dictara la nueva determinación.

Ante este escenario, señaló que se solicitará el sobreseimiento de los procedimientos correspondientes, con el propósito de obtener una resolución jurídica y, en caso de que legalmente proceda, permitir que se reanude la convivencia entre el padre, sus hijos y la familia paterna.

El activista también mencionó que el conflicto habría acumulado más de 150 procedimientos, aunque no precisó el desglose documental de todos ellos.

Organizaciones civiles solicitaron a la Fiscalía capitalina aclarar el registro de 153 denuncias por falsedad ante autoridades correspondientes al periodo 2019-2025, cuya clasificación no identificaron en el programa de persecución penal de 2026

Buscan una solución jurídica y piden atender carpetas pendientes

El representante de MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C. sostuvo que la prolongación de los procedimientos puede ocasionar afectaciones emocionales, psicológicas, de salud y patrimoniales para las personas involucradas.

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También consideró que las investigaciones relacionadas con denuncias que pudieran contener hechos falsos representan un desafío para las instituciones, debido al tiempo y los recursos públicos que requieren.

Plata Mejía afirmó que su prioridad es encontrar una solución por las vías legales y evitar, en la medida de lo posible, que el conflicto se convierta en un caso mediático que involucre a más personas o distraiga recursos de los tribunales.

Sin embargo, advirtió que, si no obtiene una respuesta favorable a las solicitudes planteadas, podría recurrir a colectivos de derechos humanos, organizaciones civiles, periodistas y líderes de opinión para dar visibilidad a la situación.

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Además, pidió a la Fiscalía capitalina atender dos carpetas de investigación relacionadas con presuntos hechos de falsedad ante autoridades:

CI-FIBJ/UAT-BJ-3/UI-1S/D/00541/02-2023.

CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/00327/02-2023.

Según el vocero, ambas investigaciones estarían relacionadas con señalamientos contra una funcionaria pública del DIF de la Ciudad de México que, afirmó, permanece desaparecida.

El activista considera que estos expedientes podrían estar relacionados con las denuncias cuyo registro estadístico cuestionan las organizaciones, por lo que pidió a la Fiscalía esclarecer su situación.

MAAS Infancia Feliz invita a personas afectadas a compartir sus experiencias

Finalmente, Plata Mejía hizo un llamado a las personas que consideren haber enfrentado denuncias falsas, especialmente en situaciones relacionadas con conflictos familiares y procedimientos que involucren a niñas, niños y adolescentes, para que compartan sus experiencias con MAAS Infancia Feliz.

La organización puso a disposición su cuenta de Instagram @maasinfanciafeliz y el número de WhatsApp 55 6887 4773, que identifica como línea de emergencia para personas que denuncian enfrentar acusaciones falsas.

El vocero manifestó su confianza en que el Poder Judicial resolverá los asuntos conforme a derecho y privilegiará los acuerdos que contribuyan a una cultura de paz y a la protección de las infancias.

Por su parte, MAAS Infancia Feliz A.C. y Poder Civil A.C. reiteraron su petición para que la FGJCDMX aclare las cifras de las 153 denuncias por falsedad ante autoridades y explique los criterios empleados para su registro en los documentos institucionales de 2026.