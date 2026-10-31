Programas del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que deben actualizar sus datos para no perder el apoyo

Las personas derechohabientes de Producción para el Bienestar deben actualizar sus datos para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mantenga vigente su registro y dé continuidad a los apoyos del programa durante 2026. El proceso aplica solo a quienes ya reciben el beneficio.
La actualización será presencial y gratuita. Cada entidad fija sus propias fechas de atención, por lo que las y los productores deben consultar el calendario que corresponda antes de acudir a las oficinas habilitadas.
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El trámite no representa una nueva convocatoria ni abre registros para personas que buscan incorporarse por primera vez.
La actualización aplica a personas ya inscritas en Producción para el Bienestar
La convocatoria está dirigida a productoras y productores que ya forman parte del padrón de Producción para el Bienestar. La Secretaría de Agricultura requiere información actualizada sobre las unidades de producción para identificar a las personas derechohabientes y dar seguimiento a sus apoyos.
Durante el trámite, las personas deberán proporcionar datos sobre los cultivos que trabajan, la extensión de sus terrenos, las condiciones de riego y la forma de tenencia de la tierra.
También deberán entregar la información de georreferenciación de las parcelas. Este procedimiento permite ubicar un predio en un mapa y trazar sus límites, con el fin de conocer con mayor precisión las áreas registradas dentro del programa.
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La dependencia federal indica que la actualización debe realizarse en las Oficinas de Representación en las Entidades Federativas, conocidas como OREF; los Distritos de Desarrollo Rural, o DDR; y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable, identificados como CADER.
Las personas productoras deben acudir personalmente a la ventanilla que les corresponda. El proceso es gratuito y las autoridades piden evitar intermediarios o cualquier cobro por la actualización.
La georreferenciación permite identificar las parcelas registradas
La georreferenciación consiste en localizar el terreno en un mapa y señalar el contorno de la superficie trabajada. La medida busca que la autoridad tenga información precisa sobre las parcelas vinculadas con cada persona beneficiaria.
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El portal oficial explica que las y los productores pueden ubicar su terreno en un mapa digital desde una computadora, identificar las esquinas de la parcela y unir los puntos para marcar sus límites. Después deben guardar la información y consultar en la oficina de Agricultura cómo presentarla.
Quienes requieran orientación pueden acudir a la ventanilla de la Secretaría de Agricultura más cercana. La dependencia también habilitó la Línea Agricultura en el número 079, con la opción 5 y después la opción 4.
El programa pone a disposición el número de WhatsApp 55 2230 2128 para resolver dudas. Las personas que se encuentren fuera de México pueden comunicarse al +52 55 2230 2101.
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Producción para el Bienestar forma parte de los apoyos al campo
Los Programas para el Bienestar agrupan acciones del Gobierno de México dirigidas a distintos sectores de la población, entre ellos personas adultas mayores, estudiantes, personas con discapacidad, jóvenes y productores del campo.
En el caso de Producción para el Bienestar, el programa está a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Su operación se enfoca en personas productoras que ya están incorporadas al padrón y que trabajan actividades agrícolas.
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