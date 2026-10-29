Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas y cuál fue su legado a la historia de México

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió a los 92 años de edad. Crédito: UDG

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, murió a los 92 años de edad este miércoles 28 de octubre.

Cárdenas fue tres veces candidato a la Presidencia de la República y una figura central de la transición democrática de México.

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Perfil de Cuauhtémoc Cárdenas

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río e ingeniero civil de profesión, Cuauhtémoc Cárdenas encabezó la ruptura más importante del PRI en la década de las ochenta.

Además, se convirtió en el principal candidato opositor, en la polémica elección presidencial de 1988, marcada por denuncias de fraude electoral.

Nació el 1 de mayo de 1934, en la Ciudad de México, Cárdenas fue hijo del General Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.

Vida académica e ingreso a la política

Estudio Ingeniera Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al tiempo que desarrolló parte de su carreta profesional en proyectos de infraestructura y desarrollo regional.

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Previo a convertirse en uno de los principales dirigentes de la oposición, ocupo diferentes cargos dentro del PRI y en la administración pública federal.

De legislador a líder histórico de la oposición

Entre 1976 y 1980 fue senador por Michoacán, y de 1980 a 1986 ocupó la gubernatura de ese estado. Desde esa posición comenzó a consolidar una corriente política crítica de las decisiones económicas y de los mecanismos de sucesión presidencial del partido gobernante.

Junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros dirigentes, impulsó en 1986 la Corriente Democrática del PRI. La agrupación exigía mayor apertura en la selección de candidatos y cuestionaba la conducción económica del gobierno federal.

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Lucha por la presidencia contra Carlos Salinas de Gortari

La ruptura se precipitó con la designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato presidencial del PRI para las elecciones de 1988. Cárdenas encabezó entonces el Frente Democrático Nacional, una coalición que reunió a organizaciones de izquierda, partidos opositores y antiguos militantes priistas.

No obstante, los comicios del 6 de julio de 1988 se convirtieron en uno de los episodios más controvertidos de la historia política mexicana. Las fallas del sistema de cómputo y las denuncias de fraude acompañaron el triunfo oficial de Salinas de Gortari.

Cárdenas desconoció la limpieza del proceso y encabezó movilizaciones en defensa del voto. Estas protestas contribuyeron a impulsar cambios en el sistema electoral y a reorganizar a la oposición.

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Fundación del PRD; segundo y tercer intento por la presidencia

Un año después, en 1989, participó en la fundación del PRD, partido del que fue presidente hasta 1993 y que, eventualmente, se convirtió en una de las principales fuerzas de izquierda de México.

Cárdenas buscó nuevamente la presidencia en 1994, cuando Ernesto Zedillo lo derrotó, y en 2000, año en que Vicente Fox logró la alternancia presidencial tras siete décadas de gobiernos encabezados por el PRI y sus antecesores.

Primer jefe de Gobierno del Distrito Federal

Pese a las derrotas en su búsqueda de la presidencia, uno de los principales triunfos electorales de Cárdenas ocurrió en 1997, cuando salió victorioso en la primera elección popular para encabezar el gobierno del Distrito Federal, cuyo titular había sido designado hasta entonces por el presidente de la República.

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La victoria de Cárdenas abrió una nueva etapa política en la capital, que desde entonces ha sido gobernada por fuerzas de izquierda.

Asumió el cargo en diciembre de 1997 y lo dejó en septiembre de 1999 para preparar su tercera candidatura presidencial.

Renuncia al PRD en medio de problemas con la dirigencia

Después de las elecciones de 2000, Cárdenas mantuvo su actividad política como promotor de propuestas de desarrollo nacional, defensor de la soberanía energética y participante en debates sobre la democracia y las instituciones públicas.

En noviembre de 2014 renunció al PRD, partido que había contribuido a fundar 25 años antes. La salida ocurrió en medio de diferencias con la dirigencia del partido y de la crisis política provocada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Mantuvo su apoyo a la industria petrolera

Un punto que no se puede dejar de destacar, es que a lo largo de su trayectoria defendió la participación del Estado en sectores estratégicos, primordialmente en la industria petrolera, cuya nacionalización fue decretada por su padre en marzo de 1938.