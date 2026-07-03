Colombia

Supuesto narco chino detenido en EE. UU. acusado de liderar red de lavado de dinero con criptomonedas movilizaba coca desde Cali

En medio de este entramado criminal de corte internacional también se menciona al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con lo que informó el Departamento de Justicia

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El ciudadano chino Wenshen Xu, de 52 años, tendrá que volver a presentarse ante un juez en octubre de 2026 - crédito @WorldCrimeIntel/X
El ciudadano chino Wenshen Xu, de 52 años, tendrá que volver a presentarse ante un juez en octubre de 2026 - crédito @WorldCrimeIntel/X

El caso judicial contra un ciudadano chino Wenshen Xu en Estados Unidos dejó al descubierto el alcance internacional de una red de narcotráfico y lavado de dinero que operaba desde Colombia y se extendía por varios continentes.

Xu, de 52 años y residente en Honduras, fue capturado en Ciudad de Guatemala en julio de 2025 y extraditado a Estados Unidos, donde aceptó cargos por conspirar para importar cocaína, lavar dinero proveniente del narcotráfico y brindar apoyo material al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones más temidas y sanguinarias en México.

La investigación se desarrolló por parte de autoridades estadounidenses en coordinación con organismos de Colombia, Guatemala y Honduras, y reveló que Xu no solo era un enlace financiero clave, sino que articulaba operaciones que iban desde Cali hasta el mercado estadounidense, pasando por Centroamérica y Asia.

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Colombia: punto de partida y centro logístico de la red

Uno de los elementos más destacados del expediente judicial es la referencia directa a la ciudad de Cali como punto estratégico de la organización, señaló un informe del Departamento de Justicia.

Según los documentos, el 17 de julio de 2025, Xu y otros integrantes de la estructura criminal coordinaron el transporte de varios kilogramos de cocaína desde esa ciudad colombiana.

La operación se realizó a nombre de un supuesto representante del CJNG, lo que refuerza la conexión entre los carteles mexicanos y los operadores internacionales.

La participación de Colombia, sin embargo, no se limitó al origen de uno de los cargamentos. La indagación detalló la existencia de una infraestructura logística compleja, compuesta por pistas de aterrizaje clandestinas, el uso de aeropuertos, vehículos blindados, mensajeros y contactos distribuidos en distintos países de América Latina.

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Dicha red permitió, según la justicia de Estados Unidos, movilizar más de 450 kilogramos de cocaína hacia territorio norteamericano utilizando rutas ya establecidas y protegidas.

Más allá del narcotráfico: lavado de millones con criptomonedas

El alcance de la organización liderada por Xu iba mucho más allá del tráfico de estupefacientes.

La estructura criminal también se encargó de coordinar el lavado de más de 22 millones de dólares generados por la venta de cocaína y fentanilo. Para enmascarar el origen ilícito de esos fondos, los miembros del grupo recurrieron a transferencias con criptomonedas, operaciones comerciales ficticias y plataformas de comunicación encriptadas.

Estos mecanismos —que incluyen tanto el uso de herramientas digitales como el movimiento de dinero a través de empresas fachada— representan, según los investigadores, una muestra de la evolución de las estrategias financieras empleadas por las organizaciones de narcotráfico.

Los niveles de sofisticación de los métodos utilizados por la red de Xu demuestra, de manera no tan alejada de lo que plantean algunas series y películas, la capacidad de adaptación de estos grupos frente a los controles internacionales y la vigilancia bancaria.

La operación internacional y cooperación policial

El caso Xu destaca también por la cooperación entre agencias de distintos países, destacó el mismo Departamento.

La Policía Nacional de Colombia desempeñó un papel central en el desarrollo de la investigación, trabajando de la mano con la DEA y sus oficinas en Guatemala y Colombia, así como con la Policía Nacional de Guatemala y otras dependencias del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esta colaboración permitió identificar y rastrear los movimientos de Xu y su red, lo que derivó en su captura el 17 de julio de 2025 en Ciudad de Guatemala y su posterior extradición a Estados Unidos el 30 de enero de este año.

De otro lado, las autoridades estadounidenses puntualizaron que la operación es un ejemplo de cómo los esfuerzos conjuntos pueden desarticular estructuras criminales con presencia multinacional.

Un nuevo modelo de crimen transnacional: alerta en el radar

Para el sistema judicial de Estados Unidos, la estructura liderada por Xu representa una nueva generación de redes criminales, en la que convergen operadores de distintos orígenes y especialidades.

En una misma operación puede encontrarse a un financiero chino, estructuras logísticas en Centroamérica, cargamentos que parten desde Colombia y carteles mexicanos encargados de la distribución final en Estados Unidos.

A raíz de esta articulación se evidenciaría el carácter multinacional y la capacidad de adaptación de los grupos criminales, que aprovechan la globalización y las nuevas tecnologías para evadir controles y maximizar sus ganancias ilícitas.

Tras declararse culpable, Wenshen Xu deberá comparecer nuevamente ante la justicia estadounidense el jueves 15 de octubre de 2026, cuando un juez federal definirá su condena.

El hoy detenido enfrenta una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una sanción máxima que podría alcanzar la cadena perpetua, según la legislación norteamericana.

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