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Entre rechazos de consejeros, INE integra comisión que revisará candidaturas para 2027

Serán tres consejeros los que tendrán la responsabilidad de evitar que haya candidatos con nexos criminales en las boletas de 2027

Tras una votación entre consejerías, el INE integró su comisión para verificar candidaturas. Crédito: INE
Tras una votación entre consejerías, el INE integró su comisión para verificar candidaturas. Crédito: INE
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Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas serán quienes integren la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas con miras a las elecciones de 2027.

Luego de que los consejeros electorales Arturo Castillo y Martín Faz –del bloque opuesto a la consejera presidenta Guadalupe Taddei– no aceptaron el encargo, estas tres consejerías tendrán las siguientes asignaciones:

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Coordinar la revisión voluntaria de perfiles de aspirantes a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con el crimen organizado o actividades ilícitas previo a los comicios del año entrante.

La designación de estos tres consejeros –por mayoría de votos– se dio el martes 28 de julio, en una reunión privada entre consejerías que duró más de tres horas. Los únicos que no participaron fueron Arturo Castillo y Martín Faz.

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Consejeros le hacen el feo a la Comisión

Para los que conocen del tema, no es un secreto que al interior de la “herradura de la democracia” existen dos bloques de consejeros, unos apoyan a la presidenta Guadalupe Taddei y otros se oponen a varios de sus proyectos.

En ese sentido, los consejeros no afines a Taddei Zavala, como Martín Faz y Arturo Castillo, decidieron no ser parte de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, algo que anunciaron desde hace semanas.

Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas serán los consejeros que integrarán la Comisión del INE. Crédito: X/ @ErnestoGuerra_
Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas serán los consejeros que integrarán la Comisión. Crédito: X/ @ErnestoGuerra_

Ante esta situación, el mayo pasado, el consejero Arturo Castillo le dio una entrevista a La Jornada, donde advirtió sobre los limitantes de la nueva comisión, como el no permitir que la verificación sea obligatoria.

En la misma entrevista, el consejero Faz consideró que era un “riesgo operativo” que el INE tenga la tarea de identificar –con base en la información que aporten las autoridades– a candidatos con posibles nexos criminales; incluso, el mecanismo podría no cumplir su objetivo.

Comisión del INE debe colaborar con otras instituciones

De acuerdo con el INE, la Comisión de Verificación no puede llevar a cabo investigaciones por cuenta propia, ya que deberá fungir como enlace institucional con diferentes dependencias encargadas de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y vigilancia financiera.

Las instituciones con las que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas deberá coordinarse para solicitar información y analizar los perfiles de las y los aspirantes al proceso electoral del 2027 son:

  • Fiscalía General de la República (FGR).
  • Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
  • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
FGR deberá aportar información al INE para verificar a candidatos. (Foto cortesía FGR)
FGR deberá aportar información al INE para verificar a candidatos. (Foto cortesía FGR)

Luego de recibir la información requerida por parte de las cuatro instituciones antes mencionadas, la Comisión deberá elaborar una evaluación de riesgo que, única y exclusivamente, entregará al partido político y/o candidatura independiente que solicite la revisión.

Gobierno da más trabajo al INE

Cabe recordar que la comisión se creó como parte de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), publicada el pasado 2 de junio, y quedó establecida como uno de los nuevos mecanismos derivados de la reforma constitucional en materia electoral.

Sin embargo, expertos y algunas consejerías que no son afines a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, criticaron que le dieran más trabajo al INE sin que se considere un incremento en su presupuesto anual.

Además, la revisión de perfiles de aspirantes que hará la Comisión de Verificación, será a consideración de cada partido político o candidatura independiente que lo solicite, no obligatoria, por lo que existen posibilidades de que logre colar un candidato cuestionable a la boleta en 2027.

Entre rechazos y críticas, el INE ya integró la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas para el proceso electoral del año entrante. Veremos cómo le va a los tres consejeros que ahí estarán.

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