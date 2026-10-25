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Advierten crisis de confianza en el INE y exigen transparencia ante acusaciones contra Taddei

Taddei resiste presión partidista tras hallazgos de la ASF sobre contratos del INE

Taddei Zavala ante los medios de comunicación, este martes. (X: @INEMexico)
Taddei Zavala ante los medios de comunicación, este martes. (X: @INEMexico)
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El Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) advirtió que la integridad y legitimidad de las elecciones de 2027 dependen directamente del árbitro electoral, en medio de acusaciones de conflicto de interés contra la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que ya derivaron en una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF detectó indicios de posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos en contratos de materiales electorales. El senador panista Ricardo Anaya cifró en cerca de 200 millones de pesos los contratos bajo revisión.

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El OPINE documenta 58 votaciones divididas y dos bloques en el Consejo General

El observatorio analizó las votaciones del Consejo General entre el 27 de abril y el 10 de septiembre de 2026 y encontró 58 votaciones divididas, de las cuales se rechazaron 20 proyectos, de acuerdo con el documento del OPINE.

El análisis identifica un bloque mayoritario integrado por Taddei, Jorge Montaño, Arturo Chávez, Frida Gómez Puga, Norma De la Cruz y Blanca Cruz García, con coincidencias de entre el 88% y el 100% entre sí. El bloque minoritario lo forman Martín Faz, Arturo Castillo, Carla Humphrey y Rita Bell López Vences, con coincidencias internas de entre el 54% y el 84%, pero de solo entre el 25% y el 46% con el bloque mayoritario, según el OPINE.

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Taddei acepta la investigación de la ASF

A través de un comunicado, la presidencia del INE afirmó que colaborará con la ASF y con su Órgano Interno de Control, al que ya remitió antecedentes, contratos y documentos, según Infobae México. “La Presidencia está a favor de que se investigue a fondo, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso”, señala el posicionamiento.

Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico
Comunicado de la ASF sobre la investigación de oficio contra el INE. Crédito: X - @ASF_Mexico

El organismo anunció que habilitará la plataforma “INE siempre a la vista, contigo a cada paso” para consultar contrataciones, montos y proveedores. Taddei rechaza tener proveedores favoritos y sostiene que las empresas señaladas ya trabajaban con el Instituto antes de que asumiera la presidencia, en abril de 2023.

El PRI exige su renuncia; el PAN pide su comparecencia en el Senado

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió el 22 de octubre la salida de Taddei al considerar insostenible su permanencia. “Guadalupe Taddei, presidenta del INE, tiene que renunciar”, escribió en redes sociales.

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El diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla planteó que Taddei acredite con documentos la legalidad de las contrataciones o deje el cargo antes de la elección federal de 2027. “Señora presidenta, acredite o renuncie, no hay tercera vía”, dijo.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó la situación como “un cochinero” y exigió que la ASF investigue “sin plazos cómodos”, que Taddei comparezca ante el Senado y que se separe de cualquier decisión vinculada con los proveedores señalados, de acuerdo con Infobae México.

El OPINE advierte las consecuencias de una eventual renuncia

El observatorio sostiene que Taddei es la principal responsable de la crisis de confianza, independientemente de lo que determinen las investigaciones, pero advierte que su salida definitiva tendría consecuencias, según el documento del OPINE.

Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)
Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)

El Consejo General quedaría con diez integrantes y la LGIPE no prevé voto de calidad, por lo que las votaciones podrían terminar en empate cada vez que el consejero Uuc-kib Espadas se aparte del bloque mayoritario. La Cámara de Diputados tendría que convocar un nuevo proceso de designación en el que no podría participar ninguna consejería en funciones, conforme a un criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral que considera que ello constituiría una reelección prohibida por la Constitución, señala el OPINE.

Anaya denuncia un patrón de vínculos entre exfuncionarios y proveedores

Anaya detalló lo que considera un patrón de irregularidades dentro del instituto electoral: “Un chofer de la presidencia del INE que al mismo tiempo es apoderado legal de una empresa que le vende al Instituto. Un director de administración que antes representó a esos mismos proveedores”. Mencionó además a un proveedor investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera que organizaba fiestas para la consejera presidenta.

El senador del PAN Ricardo Anaya exigió la comparecencia de la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei. Crédito: INE / Captura de Video
El senador del PAN Ricardo Anaya exigió la comparecencia de la consejera presidenta del INE Guadalupe Taddei. Crédito: INE / Captura de Video

Taddei negó que el exfuncionario señalado fuera su chofer personal. “Jamás fue mi chofer”, afirmó, al precisar que estaba adscrito a la oficina de la Presidencia sin desempeñar esa función.

El OPINE llama a elegir una presidencia provisional por unanimidad

El observatorio pide que el Consejo General actúe como órgano colegiado y no mediante decisiones unipersonales, y que la consejera presidenta deje de ejercer por su cuenta las facultades que le otorgó el Congreso en 2024, sometiendo esas decisiones al pleno.

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro
Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

El texto advierte que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el sistema de transparencia cambió de un modo que se tradujo en un rezago en el cumplimiento de estas obligaciones en varias instituciones, incluido el INE. Si Taddei llegara a dejar el cargo, el OPINE llama al Consejo General a elegir, como mínimo, una presidencia provisional por unanimidad.

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