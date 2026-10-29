México

Se suman más bajas en el INE: Blanca Cruz confirma 15 renuncias tras salida de Taddei

Uno de los funcionarios que presentaron su dimisión es Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de Oficina de la exconsejera presidenta

Se suman más bajas en el INE: Blanca Cruz confirma 15 renuncias tras salida de Taddei. (Foto: X/@BlancaYCG)
Se suman más bajas en el INE: Blanca Cruz confirma 15 renuncias tras salida de Taddei. (Foto: X/@BlancaYCG)
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Pese a que Guadalupe Taddei dejó la presidencia en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las renuncias tras su salida se siguen acumulando. Este 28 de octubre, Blanca Cruz García detalló que ya suman 15 renuncias de funcionarios vinculados a su antecesora.

En dos días, personal adscrito a la oficina de la sonorense dejaron su cargo, en medio de cuestionamientos por los vínculos de cercanía con Taddei, quien también tiene familiares trabajando en la administración de Alfonso Durazo.

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“Estas renuncias fueron voluntarias y presentadas el día de ayer por la noche, es personal adscrito a la oficina de la presidencia. Son las que hemos recibido pero no quiere decir que son las únicas, porque pueden llegar por diferentes canales”, comentó la presidenta interina del organismo electoral.

Entre los funcionarios cercanos a la exconsejera presidenta se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien fungía como jefe de la Oficina de Taddei y el día de ayer fue señalado de ser cercano a Morena, durante el discurso del priista Carlos Mancilla.

Cruz García destacó que las salidas de cada uno de los funcionarios es consultada con el Órgano Interno de Control (OIC), con la finalidad de determinar si existe alguna investigación abierta y así determinar si se le entrega la liquidación correspondiente.

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El día de ayer, cuando se oficializó la salida de Guadalupe Taddei, se hizo publica la renuncia de 3 funcionarios:

  • Iliana Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación;
  • José Alberto Pérez de Acha, coordinador General de la Unidad de Servicios de Informática,
  • Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios.

Éstas bajas se suman a las 12 presentadas este 28 de octubre, por lo que su finiquito podría verse retenido hasta que el OIC concluya investigaciones.

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