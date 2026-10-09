Consejeros del INE defienden sus votos e insisten en que el Tribunal Electoral no les corrige la plana

El bloque de consejeros electorales afines a Guadalupe Taddei defendió los cambios revocados por el Tribunal Electoral. Crédito: X / @INEMexico

Guardar

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, defendió las modificaciones para el proceso electoral 2027 que ha aprobado el bloque mayoritario de consejerías en el Consejo General.

Lo anterior, porque algunos de esos cambios fueron revocados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las últimas semanas.

PUBLICIDAD

Bloque mayoritario de consejeros del INE defienden cambios aprobados para las elecciones de 2027

Los representantes de los partidos políticos en la “Herradura de la Democracia” aprovecharon las sentencias del Tribunal Electoral en contra de determinaciones del INE en las últimas tres semanas para criticar lo que han hecho Taddei y compañía.

Desde la perspectiva de los institutos políticos, los cambios revocados son consecuencia de decisiones por mayoría sin consenso y sin diálogo con los partidos, lo que generó una reacción entre las consejerías que votaron por las modificaciones en cuestión.

Guadalupe Taddei pide no “descalificar” al INE por resoluciones del TEPJF

En ese sentido, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, así como los consejeros Arturo Chávez y Frida Gómez, aseguraron que la revisión y confirmación o revocación de los acuerdos del INE desde el TEPJF, forman parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral.

PUBLICIDAD

Taddei Zavala explicó que al acatar una de las revocaciones recientes, como corregir la exclusión de partidos políticos en la Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas, las sentencias de la Sala Superior tienen un alcance específico, que solicitó, reconocer así, sin distorsionarlo por “conveniencia política” para descalificar al INE.

“No comparto que se pretenda presentar esta resolución como una descalificación general al trabajo del Instituto Nacional Electoral porque en nuestro sistema democrático, las decisiones de las autoridades electorales están sujetas a revisión jurisdiccional, ese es precisamente el propósito del sistema de medios de impugnación.

El magistrado Felipe de la Mata fue el que impulsó la invalidez de las "boletas planchadas" en el Tribunal Electoral. Crédito: X / @TEPJF_informa

“Que un Tribunal revise y modifique una determinación administrativa no significa que la autoridad deje de cumplir sus responsabilidades, ni que todo su trabajo haya sido incorrecto”, comentó Taddei durante la sesión de ayer.

PUBLICIDAD

También adelantó que el INE no renunciará a tomar decisiones “por el temor de que sean impugnadas”, todo lo contrario continuarán defendiendo sus determinaciones y cumpliendo si la autoridad jurisdiccional las confirma o corrige.

Consejero del INE revive frase de AMLO tras decisiones de la Sala Superior

Por su parte, el consejero Arturo Chávez generó polémica entre los partidos políticos –PRI, PAN, Somos y PAZ– al defender la posición de algunas consejerías, incluido él, y que han permitido imponer modificaciones por mayoría de votos.

Entre sus argumentos revivió una frase que hizo popular el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, al rechazar que “la ley es la ley”.

“Quiero decirles que la interpretación de la norma es inherente a todo proceso jurídico. Quien crea que la ley es la ley tiene un pensamiento autoritario”, dijo.

PUBLICIDAD

Asimismo, enfatizó que el INE siempre ha tomado decisiones por mayoría de votos, de la misma manera que lo hace el Tribunal Electoral, por lo que acusó “amarillismo” que se diga que la Sala Superior los está corrigiendo.

“En el propio Tribunal hay diferencias y pocas veces se aprueba por unanimidad. El Tribunal no corrige la plana a nadie, como dicen cierta propaganda amarillista, ni da estrellitas cuando ratifica una decisión. El Tribunal, en el ámbito de sus competencias, hace la última interpretación de la norma y ordena que ésta se ejecute.

“Yo no me voy a indignar ni me voy a enojar con los miembros del Tribunal porque corrigieron una decisión del INE, al contrario, qué bueno que existe esa posibilidad”, agregó.

PUBLICIDAD

(Foto: especial)

El Instituto perdió la esencia de la colegialidad: Emilio Álvarez Icaza

En medio de los dimes y diretes de las consejerías, el representante de Somos, Emilio Álvarez Icaza, consideró que el problema de fondo, es que el árbitro electoral perdió la esencia de la colegialidad, algo que ya no se percibe en la mesa del Consejo General.

“Sí insistimos en que la colegialidad está dinamitada, no sólo con los partidos políticos, sino entre integrantes de la mesa y eso no ayuda. No ayuda estar acudiendo al Tribunal, a estar litigando los temas que no se resuelven acá.

“No tendríamos que estar acudiendo al Tribunal para obligar al Instituto Nacional Electoral a corregir cosas, más aún cuando son temas no sólo contrarios a la Constitución, como es el caso, sino también que erosionan la calidad de la jornada electoral o de la certeza electoral.

PUBLICIDAD

“Que un Tribunal revise y modifique una determinación administrativa no significa que la autoridad deje de cumplir sus responsabilidades, ni que todo su trabajo haya sido incorrecto”, explicó.

El TEPJF dará marcha atrás a los lineamientos que validó el INE sobre las boletas planchadas. Crédito: X / @saquribe

Tumban validez de “boletas planchadas” y que servidores de la nación sean observadores electorales

Lo ocurrido ayer en la sesión del INE es consecuencia de las sentencias de la Sala Superior del TEPJF, que en las últimas tres semanas tumbó tres acuerdos aprobados por la mayoría de los consejeros electorales:

Los se rvidores de la nación no podrán ser observadores electorales porque operan los programas sociales.

Declararon la invalidez de las “ boletas planchadas ”.

Permitieron la participación de los partidos en la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.

Aunque no le gustó al bloque de consejeros cercanos a Guadalupe Taddei, en los hechos, el Tribunal Electoral sí les corrigió la plana por los polémicos cambios aprobados para el proceso electoral 2026-2027.