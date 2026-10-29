Ricardo Monreal despide a Cuauhtémoc Cárdenas en su funeral y afirma que Morena no existiría sin él 

Durante el funeral del ingeniero, Monreal recordó el respaldo que recibió durante su campaña por la gubernatura de Zacatecas.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el movimiento político que dio origen al partido no existiría sin la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una de las figuras fundamentales de la apertura democrática en México.

Durante el funeral del ingeniero, realizado este jueves 29 de octubre en el Panteón Francés de San Joaquín, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, el legislador expresó sus condolencias a la familia y señaló que el país perdió a uno de sus principales referentes políticos.

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“Queremos hacer acto de presencia en un momento muy difícil, en que México está de luto, pierde a uno de sus mejores exponentes, pierde a un hombre excepcional, a un agente que dio su vida por la apertura democrática”, declaró ante medios de comunicación.

Los servicios funerarios se realizaron un día después de confirmarse el fallecimiento de Cárdenas, ocurrido el miércoles 28 de octubre, a los 92 años, en el Hospital Ángeles Metropolitano.

Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas reúne a políticos de distintos partidos

La despedida del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) congregó a representantes de distintas fuerzas políticas, entre ellos integrantes de Morena y de la oposición, quienes acudieron para acompañar a sus familiares y reconocer su trayectoria.

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Representantes de Morena y de partidos de oposición acudieron al Panteón Francés para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas. REUTERS/Paola Garcia

Entre los asistentes estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó al cementerio para expresar sus condolencias.

La mandataria encabezó una guardia de honor junto con Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero, y resumió las aportaciones del político a México en dos conceptos: “Democracia y dignidad”.

También acudieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada; el senador Gerardo Fernández Noroña; el exsecretario de Gobernación Francisco Labastida y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, entre otras figuras públicas.

Monreal recuerda el respaldo de Cárdenas durante su campaña en Zacatecas

Durante su encuentro con los medios, Monreal también recordó la relación personal y política que mantuvo con Cárdenas, especialmente durante su campaña por la gubernatura de Zacatecas.

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Ricardo Monreal afirmó que Morena no existiría sin la trayectoria política de Cuauhtémoc Cárdenas y su lucha por la apertura democrática.

El legislador explicó que el ingeniero lo visitaba durante ese periodo y que su presencia representaba un respaldo importante para su proyecto político.

Consideró que la trayectoria y el reconocimiento público de Cárdenas contribuyeron a fortalecer aquella campaña.

Monreal destacó que el fundador del PRD se caracterizaba por su sencillez y por compartir consejos con quienes participaban en la construcción de la izquierda mexicana. Señaló que esas conversaciones fueron parte importante de su relación.

Asimismo, recordó que meses antes del fallecimiento acudió a visitarlo en su domicilio. En ese encuentro, dijo, lo encontró lúcido, de buen ánimo y con entusiasmo para conversar.

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¿Qué consejo le daba Cuauhtémoc Cárdenas a Ricardo Monreal?

El coordinador de Morena compartió una de las frases que, según recordó, el ingeniero le repetía durante sus conversaciones y que resumía su preocupación por el rumbo del país.

Ricardo Monreal recordó las palabras con las que Cuauhtémoc Cárdenas lo exhortaba a defender la democracia y cuidar el futuro del país. REUTERS/Paola Garcia

“Hay que cuidar al país, Ricardo. No hay que cansarse de la apertura democrática y de permitir que la gente decida”, recordó Monreal.

Para el diputado, ese mensaje representa una parte central del pensamiento político de Cárdenas, quien mantuvo como prioridades la participación ciudadana, la justicia social y la transformación de las instituciones democráticas.

Entre los principales aspectos de su legado, Monreal mencionó:

La lucha por la apertura y consolidación democrática.

La movilización política y social.

La defensa de la participación ciudadana .

La búsqueda permanente de justicia social .

La incorporación de nuevas generaciones a la vida política.

El legislador consideró que la democracia mexicana no habría seguido el mismo camino sin la participación del ingeniero, a quien describió como un estadista que miraba más allá de las circunstancias políticas de cada momento.

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Monreal destacó que Cárdenas insistía en la importancia de no abandonar la defensa de la democracia mexicana.

Monreal menciona a López Obrador como referente de la izquierda

Al ser cuestionado sobre quién podría representar ahora una autoridad moral para la izquierda mexicana, Monreal señaló que existen distintos personajes que continúan participando en ese movimiento.

Entre ellos mencionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien identificó como uno de los compañeros que siguen en la lucha política.

El diputado también afirmó que sin Cárdenas no se entendería el triunfo de Morena en 2018 ni el desarrollo democrático reciente del país. Su declaración se produjo pese a las diferencias políticas que el ingeniero y López Obrador mantuvieron durante los últimos años.

Ambos compartieron una trayectoria dentro del PRD, aunque posteriormente tomaron caminos distintos: López Obrador impulsó la creación de Morena, mientras que Cárdenas renunció a su militancia perredista en 2014.

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Al ser cuestionado sobre quién representa una autoridad moral para la izquierda, Ricardo Monreal mencionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador. (Foto: cuartoscuro)

Monreal sostuvo que uno de los objetivos políticos del ingeniero se cumplió al ver a la izquierda llegar al gobierno y consideró que su influencia permanece en el movimiento.

Morena propondrá una sesión solemne en la Cámara de Diputados

Además de sus declaraciones durante el funeral, Monreal anunció que Morena propondrá realizar una sesión solemne en la Cámara de Diputados para reconocer la trayectoria de Cárdenas.

La ceremonia está prevista para el miércoles 4 de noviembre. El legislador indicó que buscará dialogar con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios y con los familiares del ingeniero para invitarlos al homenaje.

Como parte de los primeros reconocimientos en San Lázaro, el pleno realizó un minuto de silencio y uno de aplausos en memoria del político, antes de la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

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Monreal reiteró que el legado de Cárdenas trasciende a los partidos y forma parte de la historia democrática de México, por lo que consideró necesario mantener presente su contribución a la apertura política y a la participación de la izquierda en la vida pública.