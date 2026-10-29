Cámara de Diputados alista homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas con su familia la próxima semana: “Era un gran amigo”, dice Monreal

Diputados aprueban castigar con hasta 25 años de cárcel el reclutamiento forzado. (Foto: Cámara de Diputados)

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La Cámara de Diputados realizará un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y excandidato presidencial, quien falleció anoche a los 92 años de edad.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, informó que propondrá hacer el homenaje durante la sesión del próximo miércoles 4 de noviembre e invitará a la familia de Cárdenas Solórzano.

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“Es un hombre que lo vamos a extrañar, que atento y congruente siempre a sus principios y a sus ideas, ha fallecido. Y ahora México está de luto. Por eso el miércoles aquí le haremos un homenaje. Hablaré con su familia para invitarlos y para que estén presentes en este homenaje que le rendiremos todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación.

El legislador precisó que la Comisión de Educación le rindió hoy un homenaje, al afirmar que “no se puede olvidar esta fecha”, ni el “enorme aporte” que hizo a la democracia, a la lucha social y a la política en México.

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“Hoy estamos rindiéndole homenaje en la Comisión de Educación, pero vamos a plantearle el grupo parlamentario de MORENA a los demás grupos parlamentarios, hacer una sesión solemne el próximo miércoles a un hombre de excepción, a un mexicano extraordinario que ayer falleció, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

“No podemos olvidar esta fecha y no podemos tampoco soslayar el enorme aporte que hizo él al país, a la democracia, a la justicia, a la lucha social, política y a la movilización impresionante que provocó en 1988″, comentó.

Aseguró que considera al excandidato presidencial “un gran amigo” al que no solo admiró sino que también conoció y que incluso, en 1997 Cárdenas lo respaldó durante su campaña políica en Zacatecas.

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“Para mí era un hombre admirado. Yo lo conocí, conversé, platiqué. Y cuando en 1997 yo renuncié al PRI y acepté la candidatura de la izquierda, él era jefe de Gobierno en 1998. Y en sábados me acompañaba a Zacatecas en la campaña política.

“Gracias a él ganamos, porque la gente le tenía un gran respeto y una gran consideración. Fue el primer estado que se ganó por la izquierda en el país. Él era jefe de Gobierno ya en la Ciudad de México. Entonces, a partir de esa fecha mantuvo una relación estrecha de respeto y de amistad. Así es de que es una gran pérdida para todos”, puntualizó.

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Monreal Ávila confió en que las aportaciones de Cuauhtémoc Cárdenas a la democracia “no se van a olvidar”, por lo que aseguró que las elecciones del 2027 se desarrollarán como un proceso limpio y transparente.

“Lo que el ingeniero aportó no se va a olvidar. La apertura democrática ya no va a poder involucionar. Así es de que el proceso del 2027 va a ser un proceso limpio, transparente, en donde los votos se cuentan, como ha sido desde el 18, 24 y no será la excepción el 27″, puntualizó.

Anoche, el diputado de Morena se sumó a los mensajes para lamentar el fallecimiento del ingeniero y exjefe de Gobierno, a través de un mensaje en su cuenta de X.

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“Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Fue un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes y un referente indiscutible de la izquierda mexicana. Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen. Un abrazo solidario a Lázaro, Cuauhtémoc, Camila y a toda su familia. Descanse en paz”, escribió en la red social.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano murió la noche del 28 de octubre de 2026, a los 92 años, en la Ciudad de México. Hasta el momento, su familia y las autoridades no informaron la causa del fallecimiento.

Fue ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el que fue senador y gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986.

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En 1987 rompió con el PRI junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, tras impulsar la Corriente Democrática.

Al año siguiente encabezó el Frente Democrático Nacional en la elección presidencial marcada por la llamada “caída del sistema” y denuncias de fraude. El resultado oficial dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari.

En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue primer presidente nacional. Fue candidato presidencial en 1988, 1994 y 2000.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido por voto popular. Renunció al PRD en 2014 por diferencias con la dirigencia partidista.

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