Encaran a Mario Delgado por farmear aura en TikTok mientras el sistema educativo enfrenta problemas

La diputada Liliana Ortiz criticó al secretario de Educación por su publicación en redes sociales y sostuvo que el país enfrenta problemas de aprendizaje que requieren atención en las aulas.

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, fue cuestionado por legisladoras del PAN durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde le reclamaron tanto el contenido de un video publicado en TikTok sobre la tendencia de “farmear aura” como la permanencia de los libros de texto gratuitos elaborados durante la gestión de Marx Arriaga.

Los señalamientos se centraron en los problemas que enfrenta el sistema educativo mexicano, entre ellos el rezago en los aprendizajes, las deficiencias en la infraestructura escolar, la violencia en los planteles y las dificultades relacionadas con la salud mental de los estudiantes.

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Una de las intervenciones fue realizada por la diputada panista Liliana Ortiz, quien cuestionó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) utilizara tendencias de redes sociales para hablar de los resultados educativos del país.

Liliana Ortiz reclama a Mario Delgado por video sobre “farmear aura”

Durante su participación, la legisladora hizo referencia a una publicación que Mario Delgado compartió en agosto pasado, días antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Mario Delgado enfrenta críticas por TikTok y rezago educativo en México.

En el video, el funcionario utilizó una expresión popular entre jóvenes en plataformas digitales: “Así se ve tu aura cuando farmeas pura buena educación para el país”.

La publicación estaba acompañada de las etiquetas #farmearaura, #educación y #SEP, como parte de una tendencia relacionada con el lenguaje de los videojuegos y las redes sociales.

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Sin embargo, Ortiz consideró que el mensaje contrastaba con las condiciones que enfrentan estudiantes en distintas escuelas del país.

La diputada preguntó al secretario qué imagen proyectaba un gobierno que habla de educación de calidad mientras persisten problemas de aprendizaje, violencia y salud mental entre niñas, niños y adolescentes.

“Secretario, la buena educación no se farmea en TikTok, se construye en las aulas y se demuestra con resultados”, expresó durante su intervención.

Mario Delgado es cuestionado por video de TikTok sobre “farmear aura”..

La legisladora también pidió mayor seriedad en el tratamiento de los asuntos educativos y cuestionó que el titular de la SEP recurriera a ese tipo de contenidos mientras continúan los pendientes en el sector.

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PAN cuestiona libros de texto elaborados durante gestión de Marx Arriaga

Otra de las críticas contra Mario Delgado estuvo relacionada con los libros de texto gratuitos que se mantienen en el sistema educativo, elaborados durante la gestión de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos.

La diputada panista Laura Márquez cuestionó por qué la SEP no ha retirado estos materiales, a los que atribuyó deficiencias curriculares, errores y contenidos que, desde su perspectiva, no corresponden al desarrollo cognitivo y psicoemocional de los estudiantes.

También acusó que los libros contienen elementos ideológicos y promueven una visión única del pensamiento.

Laura Márquez cuestiona la permanencia de los libros de texto elaborados durante la gestión de Marx Arriaga.

Durante su intervención, preguntó al secretario por qué la dependencia mantiene esos materiales y señaló que, a su juicio, algunos de sus contenidos afectan la formación de niñas, niños y adolescentes.

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La legisladora también cuestionó el tratamiento de temas relacionados con la familia, los valores y la responsabilidad personal y colectiva.

PISA 2025 exhibe dificultades en matemáticas y lectura

Los cuestionamientos a Delgado se producen en un contexto de resultados educativos que muestran dificultades en el aprendizaje de estudiantes mexicanos.

De acuerdo con la evaluación PISA 2025, publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias.

En matemáticas y lectura, los resultados representaron una disminución de siete puntos respecto a la evaluación de 2022, mientras que en ciencias se registró un incremento que no representó un cambio estadísticamente significativo.

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Una infografía de Infobae basada en los resultados de PISA 2025 detalla las disparidades de género y socioeconómicas en el rendimiento escolar de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales datos del informe destacan:

Solo 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel básico de competencia en matemáticas.

En lectura, alrededor de la mitad consiguió ubicarse en el nivel básico o superior.

En ciencias, 50% alcanzó al menos el nivel básico.

El 41.8% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico en las tres áreas evaluadas.

Apenas 0.5% alcanzó los niveles más altos de desempeño en al menos una disciplina.

La mitad de los estudiantes enfrenta obstáculos por infraestructura escolar

Las condiciones materiales de los planteles también forman parte de los problemas documentados en el sistema educativo.

Según los resultados de PISA 2025, la proporción de estudiantes mexicanos de 15 años que asiste a escuelas donde las deficiencias de infraestructura dificultan la enseñanza aumentó de 37% en 2022 a 50% en 2025.

Directores escolares reportan que las condiciones de infraestructura dificultan las clases para la mitad de los estudiantes de 15 años. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El indicador se construyó a partir de cuestionarios respondidos por directores escolares sobre las condiciones de edificios, instalaciones, iluminación, calefacción, enfriamiento y acústica.

Además, 48% de los estudiantes acudía a planteles donde la insuficiencia de materiales educativos representaba un obstáculo para las actividades de enseñanza.

A estas dificultades se suman los problemas de seguridad en los centros escolares. Uno de los casos recientes ocurrió en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos fueron vinculados a proceso por el asesinato de una subdirectora y las lesiones ocasionadas a otras cuatro personas durante un ataque.

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Violencia escolar también forma parte de los desafíos educativos

A los problemas de aprendizaje y las condiciones de los planteles se suman los episodios de violencia escolar registrados en entornos educativos.

La violencia en los planteles también figura entre los desafíos que enfrenta el sistema educativo mexicano. REUTERS/Enrique Terrazas

Uno de los casos mencionados en la información proporcionada ocurrió en Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años, identificados como Carlos “N” y David “N”, fueron señalados por un ataque contra personal de una secundaria.

De acuerdo con los datos del caso, los jóvenes habrían utilizado machetes y petardos durante la agresión, en la que murió la subdirectora del plantel, Nery Edith Nevárez, y otras cuatro personas resultaron heridas.

El caso derivó en un proceso por homicidio y tentativa de homicidio.

Este episodio se suma a las preocupaciones sobre la seguridad en los centros educativos y las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

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En ese contexto, las críticas de las legisladoras del PAN a la gestión de la Secretaría de Educación Pública también pusieron sobre la mesa los retos que enfrenta el sistema educativo más allá de los resultados de evaluaciones internacionales.