De qué murió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD, a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas disminuyó sus apariciones públicas en el último año. (CUARTOSCURO)

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Cuauhtémoc Cárdenas murió la noche del 28 de octubre de 2026 a los 92 años en el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México.

Sus últimas apariciones

El 22 de octubre, seis días antes de confirmarse su deceso, Cárdenas estaba convocado como conferenciante inaugural del Congreso Internacional “La ultraderecha en un mundo globalizado”, organizado por la Universidad Veracruzana en el Museo de Antropología de Xalapa. No llegó. La UV publicó dos líneas en su cuenta de X: “Por motivos de salud, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no podrá participar”.

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Nadie en su entorno amplió la información. Entre el 22 y el 27 de octubre no hubo apariciones ni declaraciones de la familia. El silencio se rompió la noche del 28 de octubre con la confirmación de su muerte.

(Captura de pantalla)

El 10 de agosto de 2026, apenas dos meses y medio antes de su muerte, Cárdenas concedió su última entrevista pública en el podcast Entre Amigos con Mancera, conducido por el exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. En la conversación habló de su infancia junto al general Lázaro Cárdenas, el fraude electoral de 1988 y el panorama político rumbo a los comicios de 2027 y 2030.

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Públicamente, el 10 de julio de 2026 Cárdenas se presentó en el Congreso de Michoacán para atestiguar el homenaje a su madre, Amalia Solórzano Bravo, cuyo nombre quedó inscrito con letras doradas en el recinto legislativo. Llegó escoltado por sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, apoyado en dos bastones, visiblemente delgado y encorvado.

Los reporteros presentes intentaron obtener declaraciones. Cárdenas no se detuvo, según la crónica publicada por El Sol de Morelia. Fue su última aparición presencial documentada, tres meses y medio antes de su muerte.

Cuauhtémoc Cárdenas dio su última entrevista a Miguel Ángel Mancera, dos meses antes de fallecer. (Podcast: Entre amigos/Captura de pantalla)

El 19 de octubre, nueve días antes de morir, no asistió a las ceremonias por el aniversario luctuoso de su padre en Michoacán. La razón que trascendió, según Noroeste, fue “complicaciones de salud derivadas de su edad”.

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En enero de 2026 recibió un doctorado honoris causa del Instituto Politécnico Nacional y en marzo asumió la presidencia de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En febrero presentó su libro “Por una democracia progresista” en el Palacio de Minería, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Esas fueron sus últimas actividades.

Qué se sabe de la causa de muerte

Ni la familia Cárdenas ni las autoridades han emitido un comunicado con la causa del deceso.

Lo que sí está documentado es el deterioro físico visible en sus últimas apariciones y la secuencia de cancelaciones en las semanas previas. Los indicios apuntan a un declive gradual por la edad, sin enfermedad aguda documentada ni hospitalizaciones de emergencia previas reportadas por ningún medio.

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El único antecedente de salud confirmado en años recientes fue el contagio de covid-19 en septiembre de 2020, que superó sin complicaciones. “Fui asintomático, no tuve ninguna molestia, pues solo encerrado unos días en casa, lo cual me vino muy bien para leer”, dijo en una entrevista posterior.

Funeral de Cuauhtémoc Cárdenas

Trasladan restos de Cuauhtémoc Cárdenas a Panteón Francés. (X/@G__Farell)

Sus restos fueron trasladados pasadas las 22:25 horas del miércoles al Panteón Francés de San Joaquín, en Calzada Legaria, donde este jueves se realizarán los servicios funerarios a las 10:00 horas según el periodista Joaquín López Dóriga.

En el Panteón Francés de Legaria descansan también los restos de su esposa, Celeste Batel, quien falleció el 19 de octubre de 2021 tras 58 años de matrimonio.

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Políticos lamentan su fallecimiento

FOTO DE ARCHIVO: El político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas escucha a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum durante un evento donde presentó su plan energético, en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, México, 18 de marzo de 2024. REUTERS/Paola García/Foto de archivo

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, Cárdenas fue hijo del general Lázaro Cárdenas del Río —el presidente que en 1938 expropió el petróleo— y de Amalia Solórzano. Se tituló como ingeniero civil en la UNAM y militó en el PRI durante 25 años, partido por el que fue senador por Michoacán y gobernador de ese estado de 1980 a 1986.

En 1987 encabezó junto con Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez la Corriente Democrática, que exigía apertura interna al partido oficial. La negativa del PRI los llevó a romper con el régimen. El 6 de julio de 1988, con las tendencias a su favor, la caída del sistema de cómputo le arrebató la presidencia. De ese episodio nació, el 5 de mayo de 1989, el PRD.

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Compitió por la presidencia en 1994 y en 2000, y en 1997 ganó la primera elección directa para jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, con el 48.09 por ciento de los votos. Ningún otro cargo público había sido designado por el Presidente de la República hasta entonces en la capital. En noviembre de 2014 renunció al PRD por diferencias con su dirigencia y desde entonces se declaró independiente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y Cuauhtémoc Cárdenas conversan durante un acto conmemorativo del 87.º aniversario de la petrolera estatal PEMEX, fundada tras la expropiación de empresas petroleras extranjeras, en la Ciudad de México, México, el 18 de marzo de 2025. REUTERS/Henry Romero

La presidenta Claudia Sheinbaum fue una de las primeras en reaccionar a la noticia de su fallecimiento: “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”, escribió en sus redes sociales. Añadió que en 1988 Cárdenas “abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos” y cerró con una frase que recorrió las redes durante la noche: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”.

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador también reapareció y publicó un mensaje en el que lo llamó “precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México”: “Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”.

La jefa de Gobierno Clara Brugada expresó su dolor y señaló que Cárdenas “encabezó una movilización popular que cuestionó al régimen autoritario y contribuyó al despertar democrático de la sociedad mexicana”. Cerró con una afirmación directa: “La democracia jamás es una concesión del poder; es una conquista de quienes luchan”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lo describió como “un hombre íntegro, un demócrata de convicciones firmes” y añadió en términos personales: “Fue mi amigo y su ejemplo y congruencia permanecen”. Gerardo Fernández Noroña escribió: “Se va un grande, sin el cual no se entendería el México que vivimos”.

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FOTO ARCHIVO: El entonces presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (R), habla con el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas mientras sale de su sede de campaña en Ciudad de México, México. 3 de julio de 2018. REUTERS/Daniel Becerril/

Ariadna Montiel Reyes, presidenta de Morena, sostuvo que Cárdenas “defendió la soberanía, el patrimonio nacional, la justicia social y el derecho de la ciudadanía a decidir libremente su destino”. Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados, lo reconoció como “un pilar de la alternancia democrática” y extendió condolencias en particular a su hijo Lázaro Cárdenas Batel.

Desde la oposición, el presidente del PAN Jorge Romero Herrera lamentó su muerte y destacó su contribución a la lucha por la democracia. Jorge Triana recordó que en 1988 Cárdenas marchó junto a Manuel Clouthier contra el fraude electoral. Alejandro Moreno, presidente del PRI —partido en el que militó el ingeniero durante 25 años—, describió su trayectoria como una “huella importante en la historia democrática del país”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez afirmó que ser cardenista significa estar “del lado correcto de la historia” y relacionó el siglo XX con la lucha de Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas por la igualdad económica, política y la democracia. El expresidente Vicente Fox, rival de Cárdenas en las elecciones del año 2000, reconoció en él “a un hombre de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con el país”.