Embajada de EEUU en México reporta reducción de 95% en detenciones fronterizas en los últimos 12 meses

El embajador Ronald Johnson destacó el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y vigilancia fronteriza entre México y Estados Unidos. REUTERS/Mike Blake

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El embajador Ronald Johnson afirmó este 29 de octubre que la Embajada de Estados Unidos en México y sus nueve consulados fortalecen la cooperación bilateral en seguridad, migración y vigilancia fronteriza bajo el liderazgo del presidente Donald Trump.

Según la declaración de Ronald Johnson, las acciones buscan combatir a los cárteles, el tráfico de drogas y armas, la migración ilegal y el tráfico de personas.

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La misión diplomática estadounidense atribuyó a esa coordinación una reducción de 95% en las detenciones de la Patrulla Fronteriza en la frontera suroeste de Estados Unidos durante los últimos 12 meses. Aseguró que se trata del nivel anual más bajo registrado.

Igualmente, el embajador indicó que la Patrulla Fronteriza también mantiene una política de “cero liberaciones” de migrantes ilegales en las comunidades, de acuerdo con el comunicado. Septiembre de 2026 fue el decimoséptimo mes consecutivo sin liberaciones bajo ese criterio.

Estados Unidos atribuye la baja de sobredosis a esfuerzos conjuntos

La Embajada de Estados Unidos atribuyó a los esfuerzos conjuntos una reducción de 40% en las muertes por sobredosis. Crédito: X - @JointTFSB

La representación diplomática sostuvo que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 40% frente al punto más crítico de la crisis. En su estimación, esa reducción equivale a más de 40 mil vidas salvadas mediante los esfuerzos conjuntos.

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Johnson señaló que, con información de inteligencia proporcionada por Estados Unidos, las autoridades mexicanas incautaron más de 500 toneladas métricas de drogas ilícitas, entre ellas más de 9.5 millones de pastillas de fentanilo.

El comunicado indicó que las autoridades mexicanas decomisaron aproximadamente 90 toneladas métricas de cocaína en el mar con coordinación de la Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos. También afirmó que el tráfico marítimo de drogas hacia territorio estadounidense bajó más de 95%.

La Embajada de Estados Unidos en México añadió que las operaciones incluyen la interrupción del suministro de precursores químicos, el desmantelamiento de laboratorios, la intercepción de redes de narcotráfico y el aseguramiento de bienes. Asimismo, señaló que Washington impone sanciones contra fuentes de financiamiento vinculadas con los cárteles.

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México realizó 96 extradiciones a custodia estadounidense

México entregó en extradición a 96 personas a la custodia de Estados Unidos, incluidos cuatro fugitivos buscados por el FBI. Crédito: SSPC

En Estados Unidos, las autoridades incautaron más de 50 mil armas de fuego y casi 2.9 millones de cartuchos, además de detener a más de 10 mil personas relacionadas con el tráfico de armas, según la declaración.

Las autoridades estadounidenses entregaron a México a más de 360 fugitivos buscados por delitos graves, incluidos homicidio, secuestro, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales transnacionales.

Desde el inicio de estos esfuerzos, México realizó 96 extradiciones y 92 traslados de criminales violentos a custodia estadounidense, afirmó la misión diplomática. Entre esas personas había cuatro integrantes de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI.

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El gobierno estadounidense sostuvo que sus sanciones buscan afectar las operaciones financieras de los cárteles y otras organizaciones criminales. La estrategia, expuso, contempla a líderes de cárteles, traficantes, lavadores de dinero, facilitadores y empresas fachada.

La declaración señaló que la reducción del ingreso de drogas a las calles estadounidenses, el decomiso de armas y las acciones contra la migración ilegal y el tráfico de personas se traducen, según la embajada, en comunidades más seguras y mayores oportunidades para familias y empresas de ambos países.

Estados Unidos continuará los trabajos para mejorar la cooperación con México frente a amenazas compartidas, desmantelar redes criminales, asegurar la frontera, proteger a sus ciudadanos y fortalecer las condiciones para el comercio legítimo, la inversión y la prosperidad económica.

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Ronald Johnson descarta que la designación terrorista de cárteles justifique ataques en México

El representante estadounidense explicó que la clasificación busca ampliar mecanismos jurídicos y económicos contra las redes criminales, no autorizar acciones militares en territorio nacional. Captura de pantalla

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la designación terrorista de los cárteles mexicanos no pretende justificar bombardeos ni ataques militares en territorio nacional, sino ampliar las herramientas legales y financieras para debilitar sus redes completas.

Durante un panel del Simposio de Inversionistas Globales del Instituto Milken sobre la relación bilateral, el diplomático abordó las dudas sobre la medida impulsada por la administración de Donald Trump. Johnson relató que habló personalmente con el presidente estadounidense antes de que se concretara la decisión.

“Mucha gente piensa que se hizo para poder lanzar bombas sobre los cárteles. Esa no fue la razón”, declaró el embajador.

La medida busca sanciones y cargos por apoyo al terrorismo

La clasificación contra los cárteles amplía las medidas financieras, las sanciones y los cargos legales por apoyo al terrorismo. (Foto: X/@USAmbMex)

Johnson explicó que la clasificación de los grupos criminales como organizaciones terroristas extranjeras permite emplear medidas financieras, sanciones y cargos por apoyo al terrorismo contra personas y estructuras vinculadas con los cárteles.

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“El objetivo era poder emplear otras herramientas como medidas financieras y sanciones para combatir el terrorismo. Queríamos debilitar la red en su totalidad”, afirmó.

La estrategia no se concentra únicamente en los líderes visibles de las organizaciones criminales. El embajador señaló que también contempla a traficantes, lavadores de dinero y empresas fachada relacionadas con esas redes.

Johnson sostuvo que los cárteles mexicanos mantienen operaciones fuera del país, con presencia en Europa, Asia, Sudamérica y Estados Unidos. Bajo esa lógica, un arresto en México podría derivar en detenciones en otros territorios vinculados con la misma estructura.

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“Los cárteles no operan solo en México, están presentes en Europa, Asia y Sudamérica. Se extienden incluso hasta Estados Unidos”, señaló el diplomático.