Receta de salsa macha al estilo veracruzano: cómo hacerla con cacahuate y ajonjolí para llenar de sabor tus platillos

La salsa macha veracruzana convierte cualquier plato en una explosión de picante, aroma tostado y textura crujiente.
El cacahuate aporta cuerpo, mientras que el ajonjolí añade un toque ligeramente dulce y muy fragante.
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Esta salsa mexicana se asocia especialmente con Veracruz, aunque su origen también se relaciona con Oaxaca.
Se sirve con tacos, carnes, pescados, mariscos, quesadillas, huevos y hasta verduras asadas.
Receta de salsa macha al estilo veracruzano
La salsa macha veracruzana es una preparación de chiles secos, aceite, ajo, cacahuates y ajonjolí. La técnica consiste en dorar los ingredientes por separado y triturarlos después para conservar una mezcla intensa, aceitosa y con tropezones.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
- Reposo: 1 hora.
- Tiempo total: 1 hora y 25 minutos.
Ingredientes
- 250 ml de aceite vegetal suave, como girasol o canola.
- 30 g de chile de árbol seco.
- 2 chiles morita secos.
- 80 g de cacahuates crudos y sin sal.
- 30 g de ajonjolí.
- 6 dientes de ajo.
- 1 cucharada de vinagre de manzana.
- 1 cucharadita de sal, o al gusto.
- 1 cucharadita de piloncillo rallado, opcional.
Cómo hacer salsa macha al estilo veracruzano, paso a paso
- Retira los rabos de los chiles. Si quieres reducir el picante, elimina también parte de las semillas.
- Pela los dientes de ajo y córtalos en láminas finas.
- Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego bajo o medio-bajo.
- Añade el ajo y fríelo durante 2 o 3 minutos, hasta que tome un color dorado claro. No dejes que se queme, porque aportaría un sabor amargo.
- Retira el ajo con una espumadera y resérvalo.
- Incorpora los chiles de árbol y los chiles morita al mismo aceite. Fríelos durante 30 o 40 segundos.
- Mueve los chiles de forma constante y retíralos en cuanto cambien ligeramente de color. El exceso de calor puede quemarlos con rapidez.
- Agrega los cacahuates y dóralos durante 2 o 3 minutos. Retíralos cuando estén ligeramente tostados.
- Apaga el fuego e incorpora el ajonjolí al aceite caliente. Tuéstalo durante 30 segundos con el calor residual.
- Coloca en una batidora los chiles, el ajo, la mitad de los cacahuates, la sal, el vinagre y el piloncillo, si lo utilizas.
- Añade parte del aceite de la sartén y tritura hasta obtener una salsa espesa. No la conviertas en un puré completamente fino: los pequeños trozos aportan la textura característica.
- Mezcla la salsa triturada con el resto del aceite, los cacahuates reservados y el ajonjolí.
- Deja reposar la salsa durante 1 hora antes de servir. Durante este tiempo, los sabores se integrarán y el aceite adquirirá más aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 500 ml de salsa macha, suficientes para 16 porciones de 2 cucharadas cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción de 2 cucharadas:
- Calorías: 190 kcal.
- Grasas: 19 g.
- Hidratos de carbono: 4 g.
- Proteínas: 3 g.
- Fibra: 1 g.
- Sodio: 150 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa en un tarro de cristal limpio y hermético.
- En la nevera: hasta 3 o 4 semanas.
- A temperatura ambiente: no se recomienda conservarla durante varios días.
- Los ingredientes sólidos deben quedar cubiertos por el aceite.
- Utiliza siempre una cuchara limpia y seca para servirla.
Si aparece un olor extraño, moho, burbujas o cambios importantes de color, desecha la salsa.
Historia de la salsa macha
La salsa macha es una preparación tradicional mexicana vinculada sobre todo con Veracruz, en particular con Orizaba y la región de las Altas Montañas.
El Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana la describe como una salsa casera de chiles fritos y molidos con ajo y sal; en algunas versiones lleva cacahuate y aceite.
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Su antecedente está en técnicas indígenas para secar, tostar y moler chiles con semillas. En la zona central veracruzana, esas pastas permitían aprovechar los chiles durante más tiempo.
Con el intercambio colonial, el uso de aceite y ajo se integró a la receta, lo que dio paso a la salsa de consistencia aceitosa y larga conservación que hoy se conoce.
La receta no es única. La versión veracruzana suele incorporar chile de árbol, morita o chipotle seco, ajo, cacahuate y, según la casa, ajonjolí. Puede quedar como pasta espesa o como aceite condimentado con trozos crujientes de chile y semillas.
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El nombre tiene explicaciones distintas y no existe un consenso definitivo. Una la relaciona con el carácter “macho”, es decir, con el picor fuerte de la salsa. Otra la vincula con machacar o martajar, la técnica de moler los ingredientes en molcajete.
Aunque Veracruz concentra la atribución histórica más extendida, Oaxaca también mantiene una tradición importante y hay variantes en Puebla, Michoacán, Jalisco y otras entidades.
La expansión comercial reciente la volvió común en restaurantes y supermercados, con adaptaciones que incluyen pepitas, nueces, almendras, chapulines, frutas secas o distintos tipos de chile.
Su rasgo central permanece: chile seco frito o tostado, grasa o aceite, ajo y una textura que conserva el picor y los aromas por semanas o meses.
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