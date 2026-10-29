México

CFE analiza los proyectos con la inversión privada para construir centrales eléctricas

La empresas eléctrica del Estado se encuentra en el paso previo a firmar los contratos e iniciar las obras

La CFE analiza los proyectos mixtos para la construcción de centrales eléctricas. Crédito: Energía a Debate
La CFE analiza los proyectos mixtos para la construcción de centrales eléctricas. Crédito: Energía a Debate
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Este miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofreció nueva información sobre la convocatoria para construir centrales eléctricas en conjunto con la iniciativa privada.

Nueve meses después de que la empresa eléctrica del Estado lanzó la convocatoria en cuestión, reveló que aún está en proceso de análisis de los proyectos para firmar los contratos e iniciar las obras.

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CFE analiza proyectos mixtos con la inversión privada para construir centrales eléctricas

Durante un taller sobre energía renovable en la Cámara de Diputados, directivos de CFE informaron que las negociaciones para firmar los contratos con las empresas participantes en la primera convocatoria de generación bajo el esquema de desarrollo mixto continúan abiertas.

En su intervención, José Manuel Calva Merino, director jurídico de la Comisión, comentó que en este periodo se han negociado y ajustado cuatro de cinco contratos que se firmarán con las empresas.

“Son cinco los contratos que intervienen en estos proyectos: el de inversión mixta, fideicomiso, prestación de servicios, administración de operación y cobertura eléctrica.

“Le dan certeza a los proyectos, tanto jurídica como financiera. Se fue consensuando con los socios temas como los porcentajes de las garantías de cumplimiento, que fueran algo viable y dentro del mercado para que los bancos tuvieran la seguridad de que son correctas”, explicó el funcionario.

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El municipio de Tlacuilotepec, en Puebla, estará 12 horas sin luz por mantenimiento. Crédito: Cuartoscuro
Las inversiones de la CFE con privados tienen proyectos diversos. Crédito: Cuartoscuro

Prevén instalar instancias para resolver eventuales controversias

Calva Merino también reveló que se acordó con los socios ir implementando, de manera gradual, instancias para resolver posibles controversias, por medio de comités, e ir escalando a niveles directivos las situaciones que no se resuelvan.

Si se llegan a presentar casos donde no haya resolución, el paso será acudir a un experto en la materia y, si la disputa persiste, la última instancia será recurrir a un arbitraje internacional, pero bajo las leyes nacionales, en español y en México.

“Este es el primer acto: terminar de firmar y diseñar los contratos para iniciar la etapa de construcción.

“Confiamos que estos contratos sirvan para que todos los proyectos de este tipo puedan llegar a buen término”, comentó Calva durante su intervención en el foro realizado por el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Funcionario explica el plan de la CFE hasta el 2030

Por su parte, Francisco Maldonado, director de Generación de CFE, insistió en que los proyectos mixtos aún se encuentran en proceso de análisis, por lo que la empresa pública no tiene previsto hablar en particular sobre este concurso.

También expuso que de los 22 mil megawatts (MW) de generación de energía limpia que se adicionarán en 2030, la Comisión aportará 15.6 mil MW a través de alianzas con la iniciativa privada y propios.

“Aún existe oportunidad de inversión en cuatro mil 151 MW de proyectos mixtos por asignar, cinco mil 550 MW en proyectos de almacenamiento, cogeneración eficiente, geotermia, termosolar, hidrógeno verde, hidroeléctricas, autoconsumo y sistemas aislados”, dijo Maldonado.

Comisión prevé invertir más de 500 mil millones de pesos para la generación de energía eléctrica

También participó en el taller Eugenio Amador Quijano, director de Finanzas de CFE, quien afirmó que la inversión estimada en generación de energía eléctrica alcanzará los 509 mil millones de pesos. El monto corresponde a 72 proyectos con una capacidad conjunta de 24 mil 100 MW, programados entre este año y 2030.

En obras de transmisión, la inversión prevista es de 132 mil millones de pesos distribuidos en 175 proyectos. Para distribución, CFE estima un gasto de 52 mil millones de pesos en más de 49 mil obras.

¿Cómo va la segunda convocatoria en esquemas de desarrollo mixto?

Asimismo, Amador Quijano habló sobre los avances de la segunda convocatoria en esquemas de desarrollo mixto, para el cual se recibieron 200 proyectos de generación, de ese universo 64 están en probable etapa de evaluación.

En un taller organizado por la Cámara de Diputados, la CFE explicó los proyectos con la inversión privada. Crédito: X/ @aramirezcuellar
En un taller organizado por la Cámara de Diputados, la CFE explicó los proyectos con la inversión privada. Crédito: X/ @aramirezcuellar

Dichos proyectos corresponden a 32 grupos de interés, que representan 57 razones sociales diferentes. Mientras que la capacidad de esos proyectos es de ocho mil 99 MW distribuidos en seis regiones, enfatizó el directivo.

CFE presentó proyectos de redes eléctricas y centrales a la industria privada

La Comisión Federal de Electricidad presentó 32 proyectos de redes eléctricas y cuatro de generación eléctrica a empresas privadas y actores clave del sector energético nacional.

De acuerdo con Bloomberg, la empresa hizo pública la reunión con la industria en un comunicado emitido cuatro días después del roadshow realizado en la Ciudad de México el viernes 23 de octubre.

Pese a la demora en hacer pública la información, la CFE indicó que los proyectos serán adjudicados en los próximos meses, sin precisar la fecha.

La inversión aproximada de los proyectos es de 35 mil 900 millones de pesos. El monto representa siete mil 180 megawatts y dos mil 152 kilómetros circuito en 245 obras, integradas por 107 líneas de transmisión y 138 subestaciones eléctricas.

Sobre la cartelera de proyectos, ésta se distribuye en tres modalidades de ejecución y financiamiento: Fibra E, obra pública presupuestal y obra pública financiada.

Aunque está lejos de ser una empresa eléctrica altamente óptima en su operación, la CFE ya analiza los proyectos mixtos de inversión para la construcción de centrales eléctricas, así como otros proyectos.

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