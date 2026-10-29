México

Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: la ONU había alertado sobre amenazas

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca se trasladó a San Cristóbal de las Casas para supervisar personalmente las diligencias, tras instrucción directa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar

El defensor de derechos humanos fue atacado por sujetos armados este 28 de octubre. Crédito: Redes Sociales
El defensor de derechos humanos fue atacado por sujetos armados este 28 de octubre. Crédito: Redes Sociales
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Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó.

El crimen ocurrió poco más de un año después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertara al Gobierno de México sobre las amenazas de muerte, un intento de desaparición y los ataques armados que el defensor venía denunciando desde octubre de 2022.

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Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra Pérez con un arma corta, de acuerdo con la reconstrucción preliminar del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Información en desarrollo...

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