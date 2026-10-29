Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas: la ONU había alertado sobre amenazas

El defensor de derechos humanos fue atacado por sujetos armados este 28 de octubre. Crédito: Redes Sociales

Guardar

Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó.

El crimen ocurrió poco más de un año después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertara al Gobierno de México sobre las amenazas de muerte, un intento de desaparición y los ataques armados que el defensor venía denunciando desde octubre de 2022.

PUBLICIDAD

Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra Pérez con un arma corta, de acuerdo con la reconstrucción preliminar del fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Información en desarrollo...