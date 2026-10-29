Mara Escalante presentará su disco "Corazón de Barro" con entrada gratuita en Coyoacán: fecha, horario y cómo llegar

La entrada al evento es gratuita. Composición fotográfica. Fotos: Instagram/Museo Culturas Populares/Sistema de Información Cultural

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Mara Escalante presenta este domingo 15 de noviembre, a las 17 horas, su disco Corazón de Barro en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en la alcaldía Coyoacán, con acceso libre y sin costo de boleto.

El disco reúne 10 canciones de autoría propia que recorren el amor, la nostalgia, la maternidad y la memoria, bajo la propuesta de Folklor Mexa Contemporáneo, una agrupación que fusiona son jarocho, huapango, cumbia y resonancias afroperuanas.

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Cómo llegar al Museo Nacional de Culturas Populares

El recinto se ubica en avenida Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

La estación de metro más cercana es Coyoacán, de la Línea 3, a unos 20 minutos caminando, o General Anaya, de la Línea 2, con una caminata similar o la opción de tomar un taxi o microbús desde la salida.

La estación Coyoacán de la Línea 3 del metro está a unos 20 minutos a pie del museo. (Gobierno de la Ciudad de México)

Quienes usan Metrobús pueden bajar en la estación La Bombilla, de la Línea 1, y continuar a pie unos 20 minutos o abordar transporte local hacia el Centro de Coyoacán.

Desde el Jardín Centenario, el museo queda a unas cuadras caminando, dentro del circuito turístico de la alcaldía.

Quién es Mara Escalante, la actriz detrás del disco

Reyna Margarita Chávez Escalante, conocida como Mara Escalante, nació el 4 de enero de 1968 en San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Estudió Literatura Dramática y Teatro en la UNAM y construyó más de tres décadas de carrera en la comedia televisiva mexicana.

Es conocida por personajes como Doña Lucha y María de Todos los Ángeles, protagonistas de la serie María de Todos los Ángeles.

El disco es el segundo álbum de la cantautora. (Instagram/Museo Culturas Populares)

Escalante participó desde joven en grupos de música mexicana y latinoamericana, antes de que su carrera de comedia tomara impulso.

En 2023 estrenó Saturnina y la Muerte, espectáculo que ella misma escribió, produjo y protagonizó, con música original compuesta junto a Rafael Campos.

De qué trata “Corazón de Barro”, el segundo álbum de la cantautora

Corazón de Barro es el segundo disco de Escalante como cantautora, tras Saturnina en 2023.

El sencillo que funcionó como carta de presentación, “Pez Volador”, está disponible en plataformas digitales desde el 12 de junio.

La propuesta fusiona son jarocho, huapango, cumbia y ritmos afroperuanos. (Gobierno de México)

Entre las canciones del álbum están “Chanequito”, “Sueño con verte llegar” y “Madre tejedora”, piezas que la artista dedica a sus hijos y a su madre.

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El proyecto tuvo un ensayo abierto el 7 de junio en Pieza Estudios, en Coyoacán, y un concierto el 25 de junio en el Foro del Tejedor, previos a la presentación oficial en el Museo Nacional de Culturas Populares.

A qué se dedica el Museo Nacional de Culturas Populares

El Museo Nacional de Culturas Populares abrió sus puertas el 24 de septiembre de 1982, bajo la dirección del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, su primer director.

Depende de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura.

El museo abrió sus puertas el 24 de septiembre de 1982. (Sistema de Información Cultural)

El recinto no cuenta con exposiciones permanentes, solo temporales, y combina muestras artísticas con actividades de música, teatro, danza, literatura y gastronomía.

Su propósito es documentar, difundir y estimular las iniciativas de creadores de las culturas populares en los ámbitos rural y urbano.

El museo opera en varios edificios de finales del siglo XIX e inicios del XX, entre ellos la antigua finca de Gumersindo Enríquez y la Quinta Margarita, que formó parte de la antigua Aduana de Coyoacán.

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El museo depende de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. (Sistema de Información Cultural)

Su horario regular es de martes a jueves de 11:00 a 18:00 horas y de viernes a domingo de 11:00 a 19:00 horas, aunque la presentación del disco de Mara Escalante se realizará fuera de ese esquema, a las 17 horas del domingo 15 de noviembre.

Qué más hacer ese domingo en el museo y en Coyoacán

El Museo Nacional de Culturas Populares mantiene abiertas sus exposiciones temporales, entre ellas ¡Fantásticos mundos en miniatura!, con figuras artesanales a pequeña escala, y Entre flores y palmas…, muestra sobre vestimenta tradicional y procesiones religiosas.

También exhibe De cuerpos y canchas, sobre los juegos de pelota en México.

El Mercado de Coyoacán es un punto turístico cercano al museo, para disfrutarlo también en domingo. (Alcaldía Coyoacán)

El recinto cuenta además con tres patios abiertos, entre ellos el Patio Jacarandas, donde se realizan actividades culturales complementarias.

A unos minutos a pie se encuentran el Jardín Centenario, el Mercado de Coyoacán y el Museo Frida Kahlo, puntos habituales de visita en la alcaldía durante los fines de semana.

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