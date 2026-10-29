Cámara de Diputados perfila solo mujeres participen en la elección de la presidencia del INE

Rumbo a la sucesión de Guadalupe Taddei: convocatoria para presidir el INE será exclusiva para mujeres. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Guardar

La Cámara de Diputados alista la convocatoria para elegir a la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de la renuncia de Guadalupe Taddei.

El proyecto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), distribuido entre los coordinadores parlamentarios, establece que únicamente podrán participar mujeres mexicanas interesadas en ocupar el cargo hasta el 3 de abril de 2032.

PUBLICIDAD

La propuesta todavía debe ser revisada y aprobada por el Pleno de San Lázaro. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo y coordinador de Morena, adelantó que la votación para designar a la nueva titular del organismo podría realizarse entre el 6 y el 7 de diciembre, siempre que las etapas del procedimiento se desarrollen conforme al calendario previsto.

Convocatoria del INE estará dirigida exclusivamente a mujeres mexicanas

El borrador establece que la selección estará abierta a mujeres ciudadanas mexicanas que cumplan con los requisitos constitucionales y legales para encabezar el Consejo General del INE.

La convocatoria tiene como objetivo cubrir la vacante de la presidencia del organismo electoral por el periodo restante, correspondiente al ciclo constitucional 2023-2032. Por ello, la persona seleccionada concluirá su encargo el 3 de abril de 2032, sin comenzar un nuevo periodo de nueve años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el documento, las aspirantes deberán acreditar las condiciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), entre ellas:

Ser ciudadanas mexicanas y encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos .

Tener más de 30 años al momento de la designación.

Contar con título profesional de licenciatura con una antigüedad mínima de cinco años.

Acreditar conocimientos y experiencia para desempeñar las funciones del cargo.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenadas por un delito, salvo las excepciones previstas en la ley.

Haber residido en México durante los dos años anteriores, con las excepciones legales correspondientes.

No haber sido candidatas ni ocupado cargos de elección popular durante los cuatro años previos a la designación.

Jucopo definirá el procedimiento para elegir a la nueva presidenta del INE

La convocatoria establecerá las condiciones de registro y las etapas que deberán superar las participantes. El proyecto contempla habilitar un micrositio electrónico para recibir las solicitudes y documentos, además de ofrecer apoyo presencial en la Cámara de Diputados para quienes lo requieran.

Las fechas definitivas y los plazos para cada fase deberán quedar establecidos en la versión aprobada del documento. La intención es que el procedimiento avance desde la inscripción hasta la selección de las finalistas, con evaluaciones que permitan determinar cuáles perfiles cumplen con las condiciones necesarias para ocupar la presidencia.

PUBLICIDAD

El calendario aún depende de la revisión legislativa. Monreal señaló que el Pleno podría discutir y aprobar la convocatoria el miércoles 4 de noviembre, fecha prevista para formalizar las reglas de la sucesión.

Comité Técnico de Evaluación revisará los perfiles de las aspirantes

Uno de los puntos centrales del proyecto es la integración de un Comité Técnico de Evaluación, encargado de verificar los requisitos legales y valorar la idoneidad de las candidatas.

La instancia estará conformada por cinco personas de reconocido prestigio: tres designadas por la Jucopo y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Su integración deberá formalizarse conforme a las disposiciones establecidas en el acuerdo.

PUBLICIDAD

Entre las etapas previstas para el proceso se encuentran la revisión documental, la evaluación de conocimientos, el análisis curricular y de idoneidad, así como las entrevistas individuales. Con base en estos elementos, el comité determinará qué aspirantes avanzarán en la selección.

El proyecto contempla que la evaluación concluya con una lista de cinco finalistas, cuyos nombres serán remitidos a la Jucopo para continuar con el procedimiento legislativo.

Elección de la presidenta del INE podría resolverse el 6 o 7 de diciembre

Una vez que la Jucopo reciba la lista de finalistas, deberá buscar los acuerdos necesarios para que el Pleno de la Cámara de Diputados designe a la nueva titular del Consejo General mediante mayoría calificada, equivalente a las dos terceras partes de los legisladores presentes.

PUBLICIDAD

Si no se alcanza la votación requerida, el proyecto contempla mecanismos alternativos de selección, entre ellos la insaculación pública, conforme a las reglas aplicables. En el escenario de que tampoco se concrete la designación por esa vía, la quinteta finalista podría remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con el procedimiento previsto en el documento.

La fecha del 6 o 7 de diciembre anunciada por Monreal permanece como una previsión y dependerá de que las etapas se cumplan en tiempo y forma.

Por ahora, la convocatoria continúa como un proyecto de acuerdo pendiente de aprobación.

Una vez que se definan las reglas y el calendario oficial, comenzará formalmente el proceso para elegir a la mujer que encabezará el INE durante el resto del periodo constitucional vigente.

PUBLICIDAD