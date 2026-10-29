Fue su padre político: la razón que distanció a AMLO de Cuauhtémoc Cárdenas pese al apoyo al tabasqueño. REUTERS/Daniel Becerril/

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La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida a los 92 años, vuelve la mirada hacia una de las relaciones más significativas y complejas de la izquierda mexicana: la que mantuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Considerado uno de los principales referentes de la oposición al PRI y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ingeniero fue una figura clave en los primeros pasos del tabasqueño, a quien respaldó en distintas etapas de su carrera política.

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Sin embargo, aquella cercanía se transformó con los años en un distanciamiento que llegó a hacerse público en 2023, cuando el entonces presidente calificó a Cárdenas como un adversario político.

El hombre al que AMLO reconoció como precursor de su movimiento pasó de ser una referencia política a quedar señalado como adversario. La participación de Cárdenas en una iniciativa crítica de la llamada Cuarta Transformación hizo pública una separación que llevaba años gestándose.

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