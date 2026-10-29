México

Fue su padre político: la razón que distanció a AMLO de Cuauhtémoc Cárdenas pese al apoyo al tabasqueño

Este 28 de octubre de 2026 se dio a conocer el fallecimiento del referente de la izquierda mexicana

Fue su padre político: la razón que distanció a AMLO de Cuauhtémoc Cárdenas pese al apoyo al tabasqueño. REUTERS/Daniel Becerril/
Fue su padre político: la razón que distanció a AMLO de Cuauhtémoc Cárdenas pese al apoyo al tabasqueño. REUTERS/Daniel Becerril/
Guardar

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida a los 92 años, vuelve la mirada hacia una de las relaciones más significativas y complejas de la izquierda mexicana: la que mantuvo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Considerado uno de los principales referentes de la oposición al PRI y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el ingeniero fue una figura clave en los primeros pasos del tabasqueño, a quien respaldó en distintas etapas de su carrera política.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aquella cercanía se transformó con los años en un distanciamiento que llegó a hacerse público en 2023, cuando el entonces presidente calificó a Cárdenas como un adversario político.

El hombre al que AMLO reconoció como precursor de su movimiento pasó de ser una referencia política a quedar señalado como adversario. La participación de Cárdenas en una iniciativa crítica de la llamada Cuarta Transformación hizo pública una separación que llevaba años gestándose.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Andrés Manuel López ObradorCuauhtémoc CárdenasTabascoPRDMorenaMuertePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

El capitán mexicano completó los 90 minutos, sumó 14 despejes y lideró una zaga que mantuvo el cero, para alejarse de la zona de descenso

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Cámara de Diputados perfila solo mujeres participen en la elección de la presidencia del INE

El proyecto de la Jucopo establece los requisitos para participar en el proceso, que contempla evaluaciones, entrevistas y una lista de cinco finalistas

Cámara de Diputados perfila solo mujeres participen en la elección de la presidencia del INE

Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas y cuál fue su legado a la historia de México

Este 28 de octubre falleció, a los 92 años de edad, quien compitió tres veces por la presidencia de la República

Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas y cuál fue su legado a la historia de México

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre?: estación Hidalgo de la Línea 3 con gran afluencia por evento religioso

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre?: estación Hidalgo de la Línea 3 con gran afluencia por evento religioso

Puebla inicia las obras de su Cablebús mientras habitantes convocan a marcha contra el proyecto

El sistema de cuatro líneas prevé transportar a 18 mil 930 pasajeros diarios y enlazar el CIS, Xonaca, Parque Juárez, Parque Ecológico y Amalucan

Puebla inicia las obras de su Cablebús mientras habitantes convocan a marcha contra el proyecto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

EEUU presenta cargos contra 24 integrantes de una red vinculada al Cártel de Sinaloa, con operación en Tennessee

Encuentran en el AICM metanfetamina dentro de una maquina para carpintería: tenia como destino Australia

Golpe a la red de armas de Los Chapitos: el Pokémon y tres más se quedan presos en Guasave tras ser vinculados a proceso

Capturan en Oaxaca a “El Semáforo”, integrante del CJNG e identificado como sucesor de “El Tanque”

ENTRETENIMIENTO

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

Quién es Isabella Rojas: la modelo colombiana que resultó herida por el dron pateado por Ernesto Chavana

Ofrenda de Día de Muertos inspirada en la tradición oral del valle de Teotihuacan llega al Museo del Templo Mayor

Alejandro Sanz manda mensaje desde México tras el accidente de trenes en España

Las consecuencias que enfrenta Ernesto Chavana por patear un dron en vivo y lastimar a compañera

Hija de Jesús Ochoa desmiente versiones sobre una caída de 10 metros y hospitalización del actor

DEPORTES

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”

Canelo Álvarez lleva el orgullo mexicano hasta Arabia Saudita: así fue su recibimiento con mariachi

Pumas recibe a Rafa Márquez en Cantera como parte de su gira por la Liga MX: los jugadores universitarios que podría convocar