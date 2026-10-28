Festival de Halloween en el IPN: talleres, charla sobre arte funerario, baile temático y música punk con entrada libre

El IPN celebrará Halloween con entrada libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival de Halloween del IPN reunirá talleres, una charla sobre arte funerario, baile temático y música punk este jueves 29 de octubre, con entrada libre, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de Zacatenco.

La jornada forma parte de las actividades con las que el Instituto Politécnico Nacional celebra Halloween y el Día de Muertos en la Ciudad de México.

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El programa busca ofrecer opciones culturales para estudiantes y visitantes mediante actividades formativas, baile y conciertos. La agenda del IPN también contempla cine, una ofrenda tradicional, un desfile de catrinas y una exposición fotográfica de acceso gratuito.

El Festival de Halloween tendrá actividades desde las 11:00 horas

La programación comenzará a las 11:00 horas en la pantalla LED del vestíbulo “A” con un taller de escobas de bruja. La actividad abrirá una jornada centrada en figuras, relatos y expresiones culturales vinculadas con Halloween.

A las 12:00 horas se realizará la charla “El beso de la muerte. Arte funerario en el siglo XIX”. El encuentro estará a cargo del doctor Luis Gómez Mata, del Museo Nacional de San Carlos.

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La conferencia abordará el arte funerario del siglo XIX a partir de la representación de la muerte. La propuesta se integrará a una programación que también incluye charlas sobre las tradiciones de Halloween, seres sobrenaturales y la muerte.

El miércoles 28 de octubre, el IPN programó el Festival de Día de Muertos en el mismo recinto. La agenda de esa fecha incluyó conversaciones sobre el folclor alrededor de Halloween, el medioevo español y la muerte, además de una presentación de Xantolo.

La cartelera también prevé la premiación de un concurso de calaveritas literarias. Esa actividad está prevista para las 16:30 horas en la pantalla LED.

La programación comenzará a las 11:00 horas en la pantalla LED del vestíbulo “A” con un taller de escobas de bruja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La “Noche de brujas” llevará el baile al vestíbulo “B” norte

El baile temático será una de las actividades de la tarde. De las 14:00 a las 19:00 horas, el vestíbulo “B” norte recibirá el social de baile “Noche de brujas”.

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La convocatoria contempla salsa, bachata y otros ritmos. El encuentro incluirá además un concurso de disfraces, de acuerdo con la programación anunciada para el jueves.

La propuesta permitirá que los asistentes participen con atuendos inspirados en Halloween mientras siguen las actividades del festival. La entrada no tendrá costo y la programación está sujeta a cambios.

El Centro Cultural Jaime Torres Bodet concentra la mayor parte de las celebraciones del IPN por estas fechas. El recinto también albergará actividades relacionadas con el Día de Muertos durante los últimos días de octubre.

Entre ellas figura la inauguración de una ofrenda tradicional y un desfile de catrinas. Ambas propuestas se realizarán en el Jardín del Arte del centro cultural.

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La inauguración de la ofrenda será este miércoles 28 de octubre a las 17:00 horas. Media hora después comenzará el desfile de catrinas, en colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería Textil.

Cartel del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Cultura anuncia la ofrenda tradicional de Día de Muertos y un desfile de catrinas en la Ciudad de México. (IPN)

Dos bandas cerrarán la tarde con punk, dark wave y horror synth

La música comenzará a las 18:00 horas en la pantalla LED del vestíbulo “A”. El primer concierto estará a cargo de Dr. Bizarxx, con una presentación de punk y dark wave.

A las 19:00 horas subirá al escenario El Ojo y la Navaja. Su repertorio combinará punk, dark wave y horror synth para cerrar la programación del Festival de Halloween.

Las presentaciones musicales se suman a una agenda que combina actividades académicas y recreativas. La propuesta incluye formatos distintos para quienes buscan una charla, un taller, baile o conciertos con acceso libre.

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El IPN también programó funciones de cine durante la semana. El lunes 26 de octubre proyectó El cadáver de la novia, de Tim Burton, y el martes 27 presentó El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro.

El miércoles 28 y el jueves 29 habrá una dinámica llamada Cine Match: ¡Tú eliges! El público podrá votar en las redes sociales de Cultura IPN por sus películas favoritas en enfrentamientos entre obras de Del Toro y Burton.

El maratón nocturno de terror requerirá un pase de acceso

La agenda concluirá con el Maratón Nocturno de Terror IV. La actividad comenzará el viernes 30 de octubre a las 20:00 horas y finalizará el sábado 31 a las 6:00 horas.

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La selección incluye Obsesión (2025), El legado del Diablo (2018), Peeping Tom: El fotógrafo del miedo (1960) y REC (2007). El programa también contempla una película sorpresa.

El acceso al maratón será gratuito, aunque los asistentes deberán recoger un pase en el Departamento de Actividades Cinematográficas del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. El cupo estará limitado a 800 personas.

La recomendación es llegar 30 minutos antes de la función. Las personas interesadas deberán revisar las condiciones de acceso, ya que esta actividad tiene un mecanismo distinto al del resto de la cartelera.

La agenda concluirá con el Maratón Nocturno de Terror IV. (Cultura IPN)

La exposición fotográfica seguirá abierta hasta el 30 de noviembre

La Galería Abierta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet alberga la exposición Día de Muertos: Una celebración de la vida. La muestra podrá visitarse sin costo hasta el 30 de noviembre.

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El recinto está ubicado en avenida Wilfrido Massieu s/n, casi esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, en Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios del complejo cultural.