Vance se intensifica de nuevo a tormenta tropical: pronostican lluvias en Sinaloa, Baja California Sur y Nayarit

Un mapa ilustrado de México representa la interacción entre la tormenta tropical Vance y el frente frío número tres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Vance volvió a intensificarse como tormenta tropical durante la madrugada de este jueves 29 de octubre mientras se desplaza hacia el norte sobre el océano Pacífico, entre las costas de Baja California Sur y Sinaloa, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La circulación del sistema provocará lluvias intensas en el centro y sur de Sinaloa, así como precipitaciones muy fuertes en el sur de Baja California Sur, norte de Nayarit y oeste de Durango. También ocasionará fuertes rachas de viento y oleaje de hasta tres metros.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones podrían generar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, inundaciones y encharcamientos en las zonas bajas de los estados afectados.

¿Dónde se encuentra la tormenta tropical Vance?

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de la tormenta tropical Vance se localizó aproximadamente a 185 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el norte a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

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Tres horas antes, a las 06:00 horas, Vance se encontraba a 300 kilómetros al suroeste de Mazatlán y a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. En ese momento avanzaba hacia el nor-noreste a 11 kilómetros por hora.

Los dos avisos del SMN muestran que el sistema modificó ligeramente su dirección y aumentó su velocidad de desplazamiento, aunque mantuvo la misma intensidad de sus vientos.

La cercanía del ciclón con la península de Baja California Sur incrementará la entrada de humedad y mantendrá condiciones meteorológicas adversas en el noroeste y occidente del país.

Vance volvió a convertirse en tormenta tropical

El SMN señaló que Vance se intensificó nuevamente como tormenta tropical durante la madrugada. Esta precisión implica que el sistema había perdido fuerza previamente y después recuperó vientos máximos sostenidos suficientes para volver a esa clasificación.

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Al momento de la actualización más reciente, sus vientos sostenidos alcanzaban los 65 kilómetros por hora, mientras que las rachas llegaban a 85 kilómetros por hora.

Aunque Vance se encuentra en el nivel inicial de la clasificación de tormenta tropical, la intensidad de las lluvias no depende únicamente de la velocidad máxima de sus vientos. La circulación del sistema puede transportar grandes cantidades de humedad y ocasionar precipitaciones abundantes lejos de su centro.

Por esta razón, el principal riesgo señalado por las autoridades para este jueves está relacionado con las lluvias intensas, el incremento de los niveles de ríos y el oleaje elevado en costas del Pacífico mexicano.

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¿En qué estados lloverá por Vance?

La circulación de Vance reforzará la probabilidad de lluvias intensas, con acumulaciones de 75 a 150 milímetros, en:

Centro de Sinaloa

Sur de Sinaloa

También se pronostican lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sur de Baja California Sur

Norte de Nayarit

Oeste de Durango

Las precipitaciones podrían presentarse en periodos cortos y estar acompañadas por actividad eléctrica. Los acumulados más importantes podrían provocar afectaciones en vialidades, comunidades cercanas a cauces y zonas urbanas con problemas de drenaje.

El SMN explicó que las lluvias generadas por este sistema tienen potencial para ocasionar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de desbordamientos e inundaciones en áreas bajas.

La población deberá evitar cruzar caminos, calles o pasos a desnivel cubiertos por agua. También se recomienda mantenerse alejada de riberas, laderas inestables y zonas donde previamente se hayan registrado derrumbes.

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Sinaloa concentra el mayor pronóstico de lluvia

El centro y sur de Sinaloa registrarán los mayores acumulados asociados con Vance. El rango de 75 a 150 milímetros corresponde a lluvias intensas, por lo que podrían presentarse afectaciones incluso si las precipitaciones no se mantienen durante todo el día.

En Baja California Sur, Nayarit y Durango se esperan acumulaciones ligeramente menores, pero todavía suficientes para provocar inundaciones o deslaves, especialmente si existen suelos saturados por lluvias anteriores.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortó a la población a consultar las actualizaciones del SMN y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil en cada estado y municipio.

Los pronósticos pueden modificarse conforme Vance avance hacia el norte, por lo que será necesario seguir su trayectoria durante las próximas horas.

Vientos fuertes en las costas del Pacífico

La actualización de las 09:30 horas pronostica viento sostenido de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Sinaloa y Nayarit.

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Para las costas de Baja California Sur se espera viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El aviso emitido a las 06:30 horas contemplaba inicialmente rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Sinaloa. Sin embargo, la actualización posterior redujo ese rango a 40-60 kilómetros por hora.

Las rachas de mayor intensidad pueden provocar la caída de ramas, árboles, anuncios publicitarios y estructuras ligeras. También pueden dificultar la circulación de vehículos altos en carreteras y puentes.

Se recomienda asegurar objetos ubicados en azoteas, balcones y patios, además de evitar permanecer cerca de postes, espectaculares o construcciones endebles.

Oleaje de hasta tres metros por Vance

El SMN pronosticó oleaje de dos a tres metros de altura en las costas de:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

También se esperan olas de entre uno y dos metros en el litoral de Jalisco.

Estas condiciones representan un riesgo para embarcaciones menores, pescadores y personas que realicen actividades recreativas en el mar. La combinación de oleaje elevado y corrientes fuertes puede resultar peligrosa incluso en playas donde no se registren lluvias intensas.

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Habitantes y visitantes deberán respetar las restricciones emitidas por las capitanías de puerto y las autoridades locales. También se recomienda evitar caminar sobre escolleras, muelles o formaciones rocosas expuestas al oleaje.

El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá vigilancia sobre la evolución y trayectoria de Vance debido a su cercanía con Baja California Sur y Sinaloa.

Fuentes: avisos meteorológicos del SMN emitidos a las 06:30 y 09:30 horas del 29 de octubre. Aviso153-26.pdf Aviso154-26.pdf