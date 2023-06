Mara Escalante propone que “haiga” o “vinistes” sean palabras aceptadas en la sociedad mexicana

Mara Escalante propone que expresiones como “haiga” o “vinistes” sean aceptadas en la sociedad mexicana (Foto: Instagram/@maraescalante3)

Mara Escalante ha consagrado gran parte de su trayectoria como comediante gracias a uno de los personajes más queridos, virales y populares de la televisión mexicana: Doña Lucha. Aunque los estereotipos y sátiras de la sociedad mexicana han formado parte de dicho concepto o de incluso la serie que protagonizó para Televisa, María de Todos los Ángeles, no todos han visto bien el uso de ciertas expresiones que retoma para su peculiar humor.

Sobre ello se ha expresado en una reciente entrevista que le realizó Yordi Rosado, para su canal en YouTube, donde no solo habló de su vida personal y trayectoria que la ha consagrado como una de las máximas figuras de la comedia mexicana, sino que incluso jugó con su peculiar figura de televisión, quien se presentó en más de una ocasión y por ello el tema salió a la conversación generando gran revuelo en redes sociales.

La actriz que ha formado parte de películas como ¿Qué culpa tiene el niño?, Sexo, pudor y lágrimas y Cómo matar a un esposo muerto aseguró que existen expresiones muy peculiares de mexico que ya no deberían ser satanizadas debido a que gran parte de los hablantes las utilizan, algo por lo que más allá de no ser bien vistas tendrían que contar con una aprobación universal en México.

“Haiga” o “Vinistes”: ¿su uso debería ser bien visto?

La comediante y su personaje "Doña Lucha" suelen presentarse como "una misma persona" (Foto: Televisa)

Según la comediante la respuesta es un claro sí, pese a que temió haber enunciado dicha idea frente al ex presentador de Otro Rollo, dejando más que en claro sus intenciones serias de algo que Yordi Rosado por momentos pensó que era una broma.

“Que ya se debería permitir esa conjugación, porque sí, gran mayoría del pueblo lo hace”, exige. “Que, también, ya me van a matar, ¿verdad?, ahorita que salga por decir esta barbaridad”, comenzó a declarar la famosa comediante que durante años ha formado parte de la barra de talentos de Televisa.

Dando más de un ejemplo del tipo de expresiones que millones de mexicanos utilizando en su habla cotidiana, sobre todos los originarios de la capital del país, Mara Escalante remató su idea y propuesta con la intención de que que no se le diera gran vuelta al debate, sino en solo aceptarlo “y ya”. “Es lo que yo creo: que si mucha gente, la gran mayoría de la población, dice ‘haiga’ o ‘fuistes’, ‘vinistes’, debería quedarse y ya”, agregó.

Ariel Miramontes "Albertano" es otro personaje que suele hacer uso de dichas expresiones (IG: albertanoficial)

Internautas lo aprueban pero algunos lingüistas concuerdan

A pesar de que una gran cantidad de internautas aseguró que o estaba bromeando Doña Lucha o simplemente no tenía conocimiento de lo que decía, lo que es una realidad es que diccionarios y academias no suelen dictar qué tipo de palabras o expresiones son correctas o no, sino los hablantes de determinado idioma. Algo por lo que “obscuridad” actualmente también puede escribirse y enunciarse como “oscuridad”, solo por mencionar un ejemplo.

“Empezamos con eso y terminamos aceptando los famosos elle y todo eso, me parece una tontería”. “Esos que se están quejando o burlando yo creo que no saben ni un poco de lo que es la lingüística, entiendan chavos La Real Academia Española no nos dice que es correcto o no a la hora de hablar, somos nosotros y el uso extensivo y masivo de dichas palabras o expresiones con lo que hacemos que algo termine siendo aceptado”. “El debate no me parece mala idea, tal vez no supo aterrizar su idea porque al final es una comediante, pero dentro de lo que dijo hay cosas con mucha verdad, por ello en ciertas zonas del país el uso de determinados términos es más que correcto y al contrario la corrección de su dichos suele ser tomado a mal”, reaccionaron.