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De México a Brasil: la historia de amistad entre Cuauhtémoc Cárdenas y Lula da Silva

El reciente presidente electo lamentó el fallecimiento del mexicano

cuauhtemoc cardenas y lula da silva
(Cuartoscuro/Reuters)
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El presidente Lula da Silva despidió a Cuauhtémoc Cárdenas con un mensaje en el que recordó su lucha por la soberanía y por una América Latina “desarrollada, justa y libre”.

Tras la muerte del político mexicano a los 92 años, volvió a circular una entrevista de 2025 en la que él mismo definió al mandatario brasileño como uno de sus amigos.

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Lula lamentó el fallecimiento de Cárdenas este jueves 29 de octubre y lo describió como una “referencia para el campo progresista” de América Latina y el Caribe. El presidente brasileño también expresó solidaridad con la familia del ex candidato presidencial y, de forma particular, con Lázaro Cárdenas Batel, a quien llamó “amigo”.

En la conversación con Ahtziri Cárdenas Camarena, Cuauhtémoc Cárdenas habló de una relación de más de tres décadas con Lula da Silva. Dijo que se conocieron a principios de la década de 1990, en encuentros internacionales, y que desde entonces compartieron coincidencias políticas y una cercanía familiar.

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Lula recordó que luchó junto a Cárdenas por América Latina

El mensaje del presidente de Brasil colocó la relación con Cárdenas en el terreno de las causas regionales. “Tuve, en muchas ocasiones, la felicidad de dialogar con Cuauhtémoc, de luchar a su lado por una América Latina desarrollada, justa y libre”, escribió Lula.

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El mandatario brasileño también señaló que Cárdenas ayudó a abrir paso a una nueva generación de políticos mexicanos. En su pronunciamiento, vinculó esa trayectoria con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cárdenas y Lula compartieron espacios de articulación política latinoamericana. Ambos participaron en la fundación del Foro de São Paulo, organización que reúne a partidos y movimientos de izquierda de la región.

La muerte de Cárdenas ocurrió el miércoles 28 de octubre de 2026. El ingeniero fue tres veces candidato a la Presidencia de México, fundador del PRD y primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal.

“Somos buenos amigos”: así describió Cárdenas su relación con Lula

Durante la entrevista de 2025, Cuauhtémoc Cárdenas habló sin reservas sobre el vínculo con el presidente brasileño. “Somos buenos amigos”, respondió al ser consultado sobre Lula da Silva.

El político mexicano explicó que la relación comenzó en reuniones internacionales. “Nos conocimos desde los años noventas, principios de los noventas, en reuniones internacionales y desde entonces para acá, pues hemos tenido muchas coincidencias”, relató.

Cárdenas precisó que esas coincidencias no se limitaban a la política. Dijo que había una relación personal estrecha entre ambas familias, construida durante campañas electorales, encuentros y viajes.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate who won the presidential runoff election on Sunday, celebrates his 81st birthday, in Brasilia, Brazil, October 27, 2026. REUTERS/Adriano Machado
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate who won the presidential runoff election on Sunday, celebrates his 81st birthday, in Brasilia, Brazil, October 27, 2026. REUTERS/Adriano Machado

El ex candidato presidencial recordó una de las campañas en las que Lula no logró ganar. Sus hijos Lázaro y Cuauhtémoc acompañaron al político brasileño durante un recorrido de cerca de dos semanas por el río Amazonas.

“Mis dos hijos, Lázaro y Cuauhtémoc, lo acompañaron en un largo recorrido por el río Amazonas”, contó Cárdenas. Para él, ese episodio mostraba el nivel de cercanía que mantuvo con Lula a lo largo de los años.

Cárdenas visitó a Lula durante su encarcelamiento

La amistad también quedó expuesta cuando Lula fue detenido en Brasil. Cárdenas confirmó que lo visitó mientras estuvo preso y cuestionó el proceso judicial que mantuvo al presidente brasileño encarcelado durante 580 días, entre abril de 2018 y noviembre de 2019.

“Lo fui a visitar cuando indebidamente lo detuvieron por casi un año, inventándole delitos que no había cometido”, declaró Cárdenas en la entrevista de 2025.

El político mexicano no detalló la fecha de aquella visita. Sí sostuvo que, pese al paso del tiempo y las responsabilidades de cada uno, la relación permanecía vigente.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate who won the presidential runoff election on Sunday, waves as Vice President Geraldo Alckmin reacts as supporters gather to celebrate his 81st birthday, in Brasilia, Brazil, October 27, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian
Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva, the Workers' Party (PT) candidate who won the presidential runoff election on Sunday, waves as Vice President Geraldo Alckmin reacts as supporters gather to celebrate his 81st birthday, in Brasilia, Brazil, October 27, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian

Lula volvió a la Presidencia de Brasil el 1 de enero de 2023. Desde entonces, ha mantenido presencia en los debates de la izquierda regional, uno de los espacios en los que coincidió durante años con Cárdenas.

Diego Rivera, Carlos Fuentes y la familia de León Trotsky

En la misma conversación, Cárdenas repasó su trato con otras figuras de la cultura y la política. Sobre Diego Rivera, explicó que lo visitaba de manera ocasional en su estudio junto con amigos de su edad.

“Tipo muy platicador, muy amable, muy sensible”, dijo sobre el muralista. Cárdenas evitó describir el vínculo como una amistad: “No podría yo decir que era mi amigo, sería demasiado pretencioso de mi parte decir que fue mi amigo”.

También recordó al escritor Carlos Fuentes, con quien coincidió en el Movimiento de Liberación Nacional durante los primeros años de la década de 1960. El ingeniero definió ese trato como una relación afectuosa, aunque señaló que no fue una amistad cotidiana.

“Siempre reconociendo de mi parte hacia él la tarea ideológica que hizo a través de su trabajo literario”, expresó Cárdenas sobre Fuentes, autor de La región más transparente y La muerte de Artemio Cruz.

Cárdenas también habló de Esteban Volkov, nieto de León Trotsky, con quien mantuvo una amistad durante varios años. Tras la muerte de Volkov en 2023, explicó que su familia conservaba contacto con sus hijas.

La entrevista también dejó respuestas breves sobre asuntos que marcaron su trayectoria. Al escuchar la palabra “PRI”, Cárdenas respondió: “Pasado”. Ante “democracia”, dijo: “Ideal”. Cuando le preguntaron por América Latina, respondió: “Hay que unirse”.

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