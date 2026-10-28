México

Hija de Laura Bozzo desmiente muerte de la conductora peruana

Alejandra de la Fuente reposteó un comunicado en donde se aclara el estado de salud de la famosa

Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital
Alejandra de la Fuente habló de los días difíciles de Laura Bozzo en el hospital
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Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, reposteó en Instagram un mensaje que desmiente la versión sobre el supuesto fallecimiento de la conductora peruana, quien permanece hospitalizada en la Ciudad de México tras una cirugía de urgencia y complicaciones respiratorias.

El texto compartido pide frenar la difusión de rumores y solicita a medios y público verificar la información antes de replicarla. La publicación circula mientras persisten versiones en redes sociales sobre el estado de salud de la presentadora de 75 años.

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La imagen difundida señala que se trata de información “FALSA” y rechaza de forma directa que Laura Bozzo haya muerto. El comunicado también llama a respetar a la familia de la conductora durante su recuperación.

“Ante la circulación de información FALSA sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”, se lee en el mensaje que Alejandra de la Fuente reposteó.

desmienten muerte de laura bozzo -México- 28 octubre
(Instagram)

El aviso fue publicado en una historia de Instagram y aparece etiquetada la cuenta de Alejandra de la Fuente. La publicación no detalla el hospital donde se encuentra la conductora ni ofrece una nueva actualización médica sobre su evolución.

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Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla”, añade el texto.

La familia de Laura Bozzo ha mantenido reserva sobre varios aspectos de su atención médica. Sus hijas, Alejandra y Victoria de la Fuente, permanecen cerca de ella, de acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos.

Alejandra de la Fuente reposteó un mensaje contra el rumor sobre Laura Bozzo

La publicación compartida por Alejandra de la Fuente también pide consideración para las personas cercanas a la conductora. El mensaje aparece después de que varias cuentas difundieron versiones sobre una presunta muerte de la presentadora.

Por respeto a la familia y a todas las personas involucradas”, señala el comunicado, que pide detener las especulaciones.

El texto concluye con un agradecimiento para quienes han enviado mensajes de apoyo. “Agradecemos su comprensión, respeto y solidaridad ante esta situación”, dice la imagen que circula en Instagram.

Alejandra de La Fuente, Laura Bozzo -México- 03 marzo
(IG)

El pronunciamiento no incluye una declaración directa de Laura Bozzo. Tampoco informa si la conductora ya abandonó terapia intensiva o si existe una fecha prevista para que reciba el alta médica.

La reacción de Alejandra ocurre mientras la salud de la presentadora genera preocupación entre sus seguidores. La hospitalización comenzó este octubre, luego de que la conductora presentó dolores abdominales y requirió atención de emergencia en Acapulco.

Alfredo Adame difundió la supuesta muerte

El mensaje reposteado por Alejandra de la Fuente no menciona a Alfredo Adame ni atribuye a una persona específica el rumor sobre la muerte de Laura Bozzo. El comunicado se refiere, de manera general, a la circulación de información falsa en redes sociales.

En las últimas horas, usuarios relacionaron la versión con comentarios atribuidos a Adame. No obstante, el texto difundido por el entorno de la conductora no identifica al actor como origen de la información ni reproduce alguna declaración suya.

alfredo adame laura bozzo
(Captura de pantalla/IG)

La aclaración de la familia busca responder a esas versiones en un momento en que la información disponible sobre la salud de la conductora ha sido limitada. La falta de comunicados médicos directos también abrió espacio para especulaciones.

El desmentido establece que Laura Bozzo continúa con vida y pide no compartir afirmaciones que no hayan sido verificadas. La conductora no ha emitido un mensaje desde su hospitalización.

¿Qué tiene Laura Bozzo?

Laura Bozzo ingresó de emergencia la noche del 13 de octubre al Hospital General de Acapulco “El Quemado” por dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera perforada y la sometieron a una cirugía inmediata.

Después de la intervención, su estado se complicó. El programa Venga la Alegría informó que la conductora presentó peritonitis, choque séptico, neumonía e hipertensión pulmonar, además de un colapso del pulmón izquierdo.

Laura Bozzo habría cambiado su penthouse de Acapulco por deudas acumuladas
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La presentadora fue trasladada a la Ciudad de México, donde permanece bajo atención médica. Martha Figueroa informó que la neumonía continúa como una de las complicaciones en su recuperación.

Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, dijo Figueroa.

El reporte difundido el 25 de octubre describió a la conductora como grave, pero estable. También surgieron versiones sobre una posible salida de terapia intensiva, aunque ni sus hijas ni su asistente personal habían confirmado ese cambio.

Alejandra de la Fuente ya había dado señales de optimismo sobre la evolución de su madre. “Mi mami va bien. Ha sido complicado el tema de la operación por la úlcera que tenía, pero, en medio de todas las dificultades, ha ido avanzando”, declaró.

Hasta este 28 de octubre, la familia no ha informado una fecha de alta para Laura Bozzo. El mensaje compartido por Alejandra de la Fuente se limita a desmentir su fallecimiento y a pedir responsabilidad ante la difusión de rumores.

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