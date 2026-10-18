Fuerza Regida sufre robo de 22 videos con material inédito: “Tenemos una recompensa por cualquier información”

El cantante Jesús Ortiz Paz y los demás miembros de la agrupación Fuerza Regida posan vestidos de negro en un estudio fotográfico. (Instagram: Fuerza Regida)

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Fuerza Regida denunció el robo de una memoria que contenía 22 videos de presentaciones en vivo y material audiovisual de su próximo álbum.

Jesús Ortiz Paz (JOP), vocalista de la agrupación, difundió un mensaje en redes sociales para solicitar ayuda a sus seguidores y recuperar los archivos.

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La pérdida del dispositivo encendió las alertas entre los integrantes de la banda, debido a que contenía grabaciones inéditas que todavía no habían sido compartidas con el público.

Ante lo ocurrido, el grupo anunció que ofrecerá una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar el material.

JOP denuncia robo de 22 videos inéditos de Fuerza Regida

Jesús Ortiz Paz utilizó sus redes sociales para informar sobre la desaparición del dispositivo de almacenamiento, en el que se encontraban registros de actuaciones en directo.

Además de los 22 videos en vivo, la memoria contenía material relacionado con el siguiente proyecto discográfico de Fuerza Regida.

“Si tiene alguna información, por favor, póngase en contacto con nosotros. Muchas gracias, mi gente”, expresó el cantante en su mensaje.

La agrupación Fuerza Regida comunica en una red social el robo de material audiovisual a su director y ofrece una recompensa para recuperarlo. (Instagram: Fuerza Regida)

El artista buscó ampliar el alcance de la denuncia mediante sus plataformas digitales, donde la agrupación mantiene una importante comunidad de seguidores.

Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias del presunto robo, el lugar donde ocurrió ni la identidad de posibles responsables.

Tampoco se ha confirmado si la banda conserva copias de seguridad de los archivos desaparecidos.

Fuerza Regida ofrece recompensa por recuperar el material robado

La cuenta oficial de Fuerza Regida en Instagram se sumó a la búsqueda y compartió los contactos de dos colaboradores a quienes puede dirigirse cualquier persona que tenga información.

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“Si tiene alguna información, por favor, póngase en contacto con @directedbymiguel / @walterwbrady. Gracias de antemano. Tenemos una recompensa por cualquier información que lleve a la devolución de estos artículos”, publicó la agrupación.

El comunicado no especificó el monto de la recompensa ni si existen condiciones adicionales para entregarla.

La preocupación no se limita al valor del dispositivo: su contenido incluye grabaciones que podrían formar parte de próximos lanzamientos audiovisuales y de la promoción musical del grupo.

Por ahora, Fuerza Regida no ha informado si el incidente modificará las fechas de publicación de sus siguientes proyectos.

¿Quién es JOP, el vocalista de Fuerza Regida?

Jesús Ortiz Paz es el cantante principal de Fuerza Regida, agrupación formada en San Bernardino, California, en 2015, que se ha convertido en uno de los principales exponentes de la nueva generación de música regional mexicana.

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La banda combina corridos, sonidos norteños y elementos urbanos, una propuesta que le permitió alcanzar popularidad en México y Estados Unidos.

Entre sus colaboraciones más reconocidas destacan las realizadas con Peso Pluma, Natanael Cano, Grupo Frontera, Becky G y Junior H.

Su trayectoria incluye temas como TQM, Sabor Fresa, Harley Quinn y Bebé Dame, además de una presencia constante en las listas de popularidad de plataformas digitales.

ARCHIVO - Fuerza Regida posa con el premio Hot Latin Song en los Premios Billboard de la Música Latina, el 23 de octubre de 2025, en Miami. (Foto AP /Marta Lavandier, archivo)

La desaparición de la memoria deja a Fuerza Regida sin acceso confirmado a 22 videos en vivo y material de su siguiente álbum.

JOP mantiene el llamado para localizar los archivos, mientras la agrupación ofrece una recompensa sin haber revelado todavía cuánto pagará por su recuperación.