Fallece a los 19 años vocalista de “El Bronco y su Banda” tras sufrir quemaduras en el 80% del cuerpo durante incendio en León

El joven de 19 años permaneció internado en terapia intensiva tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado durante la explosión de una bodega en León. (FB: El Bronco Y Su Banda )

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El cantante de 19 años Brian Ezequiel Vela Rodríguez falleció este miércoles 28 de octubre en León, Guanajuato, tras permanecer cinco días hospitalizado por quemaduras graves.

El integrante del grupo de música regional mexicana “El Bronco y su Banda” sufrió lesiones de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo durante un siniestro laboral.

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El siniestro ocurrió dentro de una fábrica de solventes donde el joven laboraba para costear sus proyectos personales y apoyar a su familia.

La agrupación musical confirmó el fallecimiento durante la mañana a través de un desplegado oficial difundido en sus canales digitales.

La explosión ocurrió en una bodega con 750 tambos de solventes

El siniestro comenzó a las 17:10 horas del viernes 23 de octubre en el cruce de las calles Bahía y Río Amarillo, en la colonia San Nicolás.

El fuego generó una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio guanajuatense y movilizó a cuadrillas de rescate urbano.

Dentro del inmueble operaba un centro de almacenamiento con 750 tambos cargados con sustancias químicas de alta volatilidad.

La Dirección de Protección Civil de León reportó que el establecimiento contenía solventes industriales, tíner, aguarrás y adhesivos empleados en la producción de calzado.

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El titular de la dependencia municipal, Crescencio Sánchez Abundiz, informó que los materiales aceleraron la propagación del fuego en toda la estructura.

Las llamas consumieron la totalidad del galerón y provocaron el colapso parcial del techo antes de la llegada de las unidades de emergencia.

El personal del Cuerpo de Bomberos de León combatió el incendio durante casi tres horas continuas para confinar las llamas.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León declaró controlado el fuego a las 19:57 horas de ese mismo viernes.

Brian Vela Rodríguez se encontraba en el área de maniobras cuando se registró el estallido inicial en los contenedores metálicos.

Testigos del siniestro indicaron que el joven logró salir a la vía pública por su propio pie para solicitar auxilio.

Paramédicos municipales le brindaron las primeras atenciones sobre la banqueta antes de trasladarlo de urgencia hacia un centro hospitalario de la ciudad.

Durante los días que Brian Vela permaneció bajo cuidados intensivos, integrantes del gremio musical y allegados promovieron colectas para cubrir el tratamiento médico del vocalista. (FB: El Bronco Y Su Banda)

El cantante permaneció cinco días en terapia intensiva

Los médicos especialistas del centro hospitalario ingresaron a Brian Vela Rodríguez al área de cuidados críticos debido a la profundidad de las quemaduras.

Los reportes clínicos establecieron que las lesiones térmicas comprometieron el tejido cutáneo y provocaron daños severos en las vías respiratorias superiores.

El personal médico determinó mantenerlo bajo intubación endotraqueal y sedación continua ante el riesgo de falla orgánica múltiple.

Durante el fin de semana, allegados y familiares de Brian Vela Rodríguez emprendieron colectas solidarias para solventar los insumos médicos del tratamiento.

Compañeros de la escena musical local difundieron números de cuenta bancaria para reunir fondos destinados a las cirugías reconstructivas programadas.

El estado del paciente presentó complicaciones hemodinámicas durante la madrugada del miércoles, lo que provocó su deceso horas después.

La agrupación de música regional despidió a Brian Ezequiel Vela tras confirmarse su fallecimiento a causa de las lesiones sufridas en el siniestro. (Redes Sociales )

La agrupación pide frenar la difusión de imágenes y respetar el duelo

Los integrantes de “El Bronco y su Banda” emitieron un comunicado para solidarizarse con la familia directa del intérprete.

En el texto formal, los músicos señalaron que su compañero: “Luchó como un verdadero guerrero hasta su último momento”.

La banda pidió frenar la difusión de fotografías del accidente y abstenerse de compartir datos médicos sensibles en redes sociales.

La agrupación subrayó: “El respeto al duelo familiar debe prevalecer sobre cualquier interés informativo”.

El grupo musical solicitó a medios de comunicación y usuarios de redes sociales abstenerse de compartir imágenes o información no autorizada sobre el accidente. (FB: El Bronco Y Su Banda )

Los compañeros del vocalista solicitaron prudencia tanto a la audiencia como a los creadores de contenido digital de la entidad.

Brian Vela Rodríguez inició su trayectoria como intérprete desde temprana edad en diversos foros populares de Guanajuato.

Con “El Bronco y su Banda” participaba en presentaciones en vivo, ferias patronales y jaripeos en distintos municipios del Bajío mexicano.

Las autoridades ministeriales de Guanajuato mantienen abierta una carpeta de investigación para determinar las causas de la explosión y revisar los permisos del predio.