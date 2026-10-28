Aldo Rendón lanza controvertido comentario sobre La Granja VIP

Aldo Rendón menospreció LA Granja VIP (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aldo Rendón generó controversia en redes sociales luego de calificar como “nacos” a los televidentes de TV Azteca y de extender esa crítica al programa La Granja VIP, durante una conversación con el conductor Capi Pérez en un podcast grabado recientemente.

“Es de nacos ver TV Azteca. Si usted ve TV Azteca es naco. Y La Granja es de nacos, pues ve los que hay, no se salva uno”, declaró el stylist e influencer de moda, sin que la frase formara parte de un contexto que suavizara su contenido dentro de la conversación.

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El intercambio se originó cuando Aldo Rendón se burló de las personas que identifican a Televisa como su “casa”.

Capi Pérez respondió al comentario con humor, al señalar en tono de broma que él mismo trabaja en la televisora rival: “Ay, si no trabajo en Televisa. ¿Trabajo en TV Azteca? ¿Ubicas TV Azteca?”, respondió el conductor, siguiendo la dinámica jocosa de la plática.

Aldo Rendón continuó con las bromas sobre la empresa: “Ah, ¿qué hago aquí? Yo me voy. ¿Qué no ya la están cerrando TV Azteca?”, comentó, a lo que Capi Pérez contestó que esa información era falsa y defendió a la televisora con otra línea de humor: “Soy el rostro, el rostro más azteca de Azteca. Señal con valor. Ahí sí hay valores”.

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La polémica llega tras su paso reciente por La Casa de los Famosos México

El stylist dejó a preocupados a todos sus fans con sus más recientes declaraciones. (IG Aldo Rendón)

Este nuevo episodio se suma a una serie de controversias que Aldo Rendón protagonizó durante su participación en La Casa de los Famosos México 4, reality transmitido por Televisa, donde se convirtió en uno de los habitantes que más conversación generó en redes sociales.

Dentro de esa competencia, el estilista mantuvo un enfrentamiento constante con la cantante Mariana Ochoa, a quien calificó en diversas ocasiones con términos despectivos, comentarios que generaron pedidos de intervención por parte de la producción del programa.

Ese historial de comentarios polémicos dentro del reality alimentó la percepción de que Aldo Rendón suele utilizar el humor como una forma de confrontación, según explicó la propia Mariana Ochoa después de su salida de la competencia.

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Alfredo Adame también lo atacó meses antes por su trabajo como stylist

Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

El conflicto entre Aldo Rendón y figuras vinculadas a ambas televisoras no es nuevo. En agosto, el conductor Alfredo Adame, ganador de la primera edición de La Granja VIP, arremetió contra el stylist con una serie de insultos relacionados con su apariencia física y su trayectoria profesional.

“Al que no estoy apoyando es a la marrana de Aldo, que dice que es stylist, que por cierto, se viste en una boutique que se llama ‘Me cago en la elegancia’. Gordo, feo, naco, apestoso, hediondo y todo lo malo que puede tener”, declaró Alfredo Adame en ese momento ante medios de comunicación.

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Ese enfrentamiento previo se originó después de que Aldo Rendón comentara dentro de la casa que la única telenovela que conocía de Alfredo Adame era “Retrato de Familia”, comentario que el conductor interpretó como un intento de desacreditar su trayectoria en la televisión mexicana.

La rivalidad entre ambos realities continúa alimentando la conversación pública

Pablo Montero explotó contra Kunno quien lo llamó "tibio" por decir que nominaba a Ivonne Montero "por estrategia". (YouTube)

El comentario de Aldo Rendón sobre La Granja VIP se suma a un contexto de rivalidad mediática constante entre los seguidores de ese programa y los de La Casa de los Famosos México, ambos realities que compiten por audiencia en horarios similares durante sus respectivas temporadas.

Capi Pérez ya había utilizado su propio espacio dentro de TV Azteca para lanzar comentarios similares en sentido contrario, al burlarse en redes sociales del estreno de La Casa de los Famosos México y elogiar públicamente a La Granja VIP como una alternativa superior en la programación de telerrealidad.

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Con este nuevo episodio protagonizado por Aldo Rendón, la conversación entre seguidores de ambas producciones volvió a intensificarse en redes sociales, en medio de un año marcado por comparaciones constantes entre el rendimiento de ambos realities y las declaraciones cruzadas de sus respectivos participantes y conductores.