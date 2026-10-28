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Supernova y telenovela en Televisa: Aaron Mercury adelantó que volverá a pelear box ahora que es actor

El creador de contenido hizo el anuncio el martes 27 de octubre de 2026, durante una entrevista exclusiva con Infobae México

En entrevista con Infobae México, el influencer aseguró estar contento con lo que será su debut en la pantalla chica. Crédito: Infobae México

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Aarón Mercury adelantó que volvería al box en 2027 mientras preparaba nuevos proyectos como actor de Televisa, luego de su participación en Supernova Génesis y su debut en la telenovela Marruecos en el corazón.

El creador de contenido hizo el anuncio el martes 27 de octubre de 2026, durante una entrevista exclusiva con Infobae México en la Ciudad de México, porque contó con mayor tiempo para retomar una preparación técnica.

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Mercury había asistido al evento de Disney+ y Hulu para presentar la serie Todo Vale, al que también llegaron Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts. En ese encuentro habló sobre los planes que mantenía para el año siguiente, entre ellos una nueva pelea y producciones para televisión.

El influencer señaló que su regreso al cuadrilátero ya se encontraba en coordinación. Explicó que el objetivo no se limitaba a participar en otra función de boxeo amateur, sino a hacerlo con una preparación distinta a la que tuvo antes de enfrentar a Mario Bautista.

Aarón Mercury preparaba otra pelea tras ganar Supernova Génesis

Aarón Mercury había ganado la edición de Supernova Génesis luego de vencer por nocaut a Mario Bautista. El combate había durado poco tiempo, aunque el resultado colocó al creador de contenido entre las figuras que combinaron las redes sociales con los eventos de boxeo de exhibición.

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Durante su conversación con Infobae México, Mercury había dicho que su plan para 2027 incluía volver a pelear. La decisión llegaba después de varios meses en los que había concentrado parte de su agenda en las grabaciones de su primera telenovela.

El influencer había explicado que para su pelea anterior contó con apenas tres meses de preparación. Ese periodo lo llevó a enfocarse en mejorar condición física y fuerza para subir al ring, sin desarrollar a profundidad aspectos técnicos del boxeo.

Mercury había considerado que el nuevo periodo de entrenamiento le permitiría trabajar con más tiempo. Su intención había sido corregir su postura, revisar sus desplazamientos y perfeccionar la posición de guardia antes de aceptar otro combate.

Aarón Mercury y Mario Bautista se enfrentarán en Supernova: Génesis el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. (Instagram: Supernova Boxing)
Aarón Mercury y Mario Bautista se enfrentarán en Supernova: Génesis el 26 de abril en la Arena Ciudad de México. (Instagram: Supernova Boxing)

El creador de contenido había asegurado que no abandonaría la disciplina. Cuando su agenda lo permitía, asistía a entrenar para recuperar la continuidad que había perdido durante su participación en la producción de Rosy Ocampo.

Televisa había abierto a Mercury la puerta de las telenovelas

La carrera actoral de Mercury había tomado fuerza con su incorporación a Marruecos en el corazón, producción de Televisa para el canal Las Estrellas. El influencer había interpretado a Navid Pedro de Tamira en el proyecto encabezado por Rosy Ocampo.

El ingreso a la telenovela había representado un cambio de ritmo para el creador de contenido. Las jornadas de grabación habían reducido el tiempo disponible para entrenar, aunque también lo llevaron a considerar con mayor cuidado los riesgos de una pelea.

Mercury había reconocido que, antes de enfrentar a Mario Bautista, uno de sus principales temores había sido recibir golpes en el rostro. El actor necesitaba cuidar su imagen física por sus compromisos en televisión y por la continuidad de las grabaciones.

La preocupación no había frenado su participación en Supernova Génesis. El nocaut sobre Bautista había fortalecido sus planes para mantenerse en el boxeo, aunque bajo una rutina más técnica y con preparación de mayor duración.

En la entrevista con Infobae México, Mercury había adelantado que la actuación se mantenía como una prioridad. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de participar en una telenovela o una serie, había considerado ambos formatos, aunque veía a las telenovelas como su ruta principal.

Rosy Ocampo y nuevos proyectos mantenían ocupada la agenda del influencer

En entrevista con Infobae México, el influencer aseguró que está planeando darle algo a sus fans y comunidad LGBT+. Crédito: Infobae México

La experiencia con Rosy Ocampo había marcado su primera etapa dentro de una producción de ficción para televisión abierta. Mercury había suspendido parcialmente sus entrenamientos mientras cumplía con ese trabajo, pero después retomó la actividad física al contar con espacios en su calendario.

El creador de contenido había dicho que tenía varios proyectos en desarrollo para 2027. Aunque no había revelado los títulos ni las producciones involucradas, había sostenido que sus planes se encontraban encaminados tanto a la televisión como al boxeo.

Su incorporación a la actuación también había generado críticas entre sectores que cuestionaban la llegada de influencers a producciones de televisión sin una formación tradicional. Mercury había seguido adelante con su personaje y con los planes para consolidar una carrera fuera de las redes sociales.

La posibilidad de nuevas peleas había abierto especulaciones sobre sus próximos rivales. Entre los nombres que habían surgido alrededor de su futuro en el ring estaban Juan de Dios Pantoja, Joao Ferreira y Nicola Porcella.

Mercury no había confirmado un oponente ni una fecha para su siguiente función. Lo que sí había dejado claro era que buscaría regresar al cuadrilátero con una preparación más larga, después de haber equilibrado su primer trabajo en una telenovela con el entrenamiento de boxeo.

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