Desalojan sede estatal de Morena en Baja California por un adeudo de 160 mil dólares

Por un presunto adeudo, desalojaron la sede de Morena en Baja California. Crédito: San Diego Red

Guardar

Este miércoles, autoridades judiciales ejecutaron un ordenamiento de desalojo en un inmueble que es utilizado como sede operativa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con reportes locales, el desalojo en la sede Morena – ubicado en la colonia Ermita– se debe a un adeudo de renta acumulado que asciende a unos 160 mil dólares.

PUBLICIDAD

Desalojan sede de Morena en Baja California

De acuerdo con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, el desalojo de las oficinas de “Casa Morena” en la capital de la entidad, es consecuencia de un conflicto legal entre particulares y ajeno al partido, y aseguraron que se encuentran al corriente con todos sus pagos de renta.

La diligencia inició a las 09:00 horas, en cumplimiento de una sentencia de desahucio que la propietaria del edificio promovió contra un arrendatario particular. El procedimiento responde a cerca de cinco años de incumplimiento en el pago de la renta.

Diferentes artículos de oficina como mesas, sillas, escritorios y documentos fueron retirados hoy de las instalaciones de la calle Melchor Ocampo.

Hassan Martín Franco Ruiz, representante legal de la dueña del inmueble, explicó a medios locales que la orden judicial establecía la restitución de la propiedad luego de que no se ratificara un convenio de pago previo.

PUBLICIDAD

Al ingresar al sitio para ejecutar el lanzamiento, la parte actora constató que el inmueble albergaba oficinas operativas del partido político.

Morena aprovechará el desalojo para reubicar su sede estatal en Tijuana. Crédito: San Diego Red

Morena Baja California insiste en que ha cumplido con los pagos

Un comunicado, firmado por la presidenta estatal del partido, Rosina del Villar Casas, reveló que el movimiento político cumplió puntualmente con el contrato celebrado con su subarrendador.

Sin embargo, éste último habría incumplido con los pagos ante el dueño original del inmueble, lo que derivó en la orden judicial de desalojo.

“El movimiento se ha visto afectado por una disputa ajena a su ámbito de responsabilidad contractual”, puntualizó la dirigencia estatal tras señalar que los recursos por el arrendamiento se entregaron siempre en tiempo y forma.

PUBLICIDAD

Instituto político aprovecha el desalojo para anunciar reubicación de sede

Pese a la eventualidad, la dirigencia estatal morenista informó que, previo al desalojo, ya evaluaba el traslado de la sede, porque el espacio actual no cumplía con las condiciones óptimas para las actividades de la militancia.

Del Villar Casas aprovechó para confirmar que acelerarán la mudanza y aprovecharán la coyuntura para concretar de manera definitiva la reubicación de “Casa Morena”.

No obstante, la dirección de la nueva sede se dará a conocer a los simpatizantes y militantes en los próximos días. Aunque es un hecho que estará ubicada en Tijuana.

Asimismo, el Comité aseguró que dará seguimiento legal al caso para salvaguardar los intereses del partido oficial en la entidad, al tiempo que agradecieron la comprensión de su base por las afectaciones operativas temporales.

PUBLICIDAD

Escándalos no dejan en paz a Morena en Baja California

Parece que los escándalos no dejan en paz a Morena en Baja California, pues, en 2025, la gobernadora de la entidad y emanada del partido oficial Marina del Pilar reveló que su visa americana le fue revocada.

Posteriormente, una serie de audios filtrados exhibieron a la mandataria morenista, quien supuestamente estaría colaborando con autoridades de Estados Unidos para recuperar su documento migratorio.

Morena se deslindo del adeudo de renta por 160 mil dólares de su sede en Baja California. Crédito: Baja News

Estados Unidos formaliza sanciones contra Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar

Ya en 2026, el gobierno de Estados Unidos formalizó las sanciones contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Departamento del Tesoro señaló por presuntamente proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico al Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

Como era de esperarse, Torres Torres rechazó la investigación que sostiene la Unión Americana en su contra por nexos con el crimen organizado. A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, el exfuncionario honorario en la administración de Marina del Pilar Ávila adelantó iniciar acciones para aclarar su situación actual.

A los escándalos de Marina del Pilar y su exesposo, ahora, se suma el desalojo de la sede de Morena en Baja California por un presunto adeudo de arrendamiento que asciende a 160 mil dólares.