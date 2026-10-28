Omar García Harfuch viaja a Sinaloa para revisar resultados de la estrategia de seguridad y fortalecer acciones contra el narco

Harfuch llegó este 28 de octubre a Sinaloa para supervisar la estrategia de seguridad en la entidad. Crédito: X - @OHarfuch

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, viajó este miércoles 28 de octubre a Sinaloa para supervisar los operativos de seguridad, revisar los resultados de la estrategia empleada en la entidad y fortalecer las acciones contra los grupos generadores de violencia, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La visita se realizó en coordinación con el comandante de la Guardia Nacional, el General Guillermo Briseño, según información revelada por el propio Harfuch en sus canales oficiales.

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El recorrido del secretario ocurrió un día después de que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, supervisara las tropas del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional desplegadas en Mazatlán, en el marco de una agenda coordinada del Gabinete de Seguridad.

La gira de ambos funcionarios se desarrolló en un contexto marcado por el hallazgo de presuntos restos humanos en el exterior del Palacio Municipal de Mazatlán y el abatimiento de un alto mando del Cártel de Guasave, “Chuy Peñuelas”, por quien EEUU ofrecía hasta 5 millones de dólares.

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Se espera que el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, también acuda en los próximos días al estado con el mismo objetivo de supervisión.

En la visita se reunió con la gobernadora Graciela Domínguez

En el encuentro, el titular de la SSPC sostuvo reuniones de trabajo con la gobernadora interina del estado, Graciela Domínguez Nava, y con el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, para evaluar los avances de la estrategia de seguridad y reforzar la coordinación entre las autoridades federales y estatales.

Harfuch y la gobernadora Graciela Domínguez en Sinaloa. Crédito: X - @OHarfuch

Uno de los objetivos centrales de la visita fue revisar el plan de fortalecimiento de la Policía Estatal de Sinaloa y de la Policía Municipal de Culiacán. El equipo de García Harfuch identificó las principales necesidades en personal, capacitación, equipamiento, tecnología, infraestructura, inteligencia e investigación de ambas corporaciones.

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La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, quedó a cargo de dar seguimiento y supervisar los avances de estos planes de fortalecimiento institucional.

Según datos oficiales, la comitiva también supervisó en esta ocasión el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la entidad, así como sus necesidades de fortalecimiento.

Harfuch y Sinuhé Téllez, secretario de seguridad de Sinaloa. Crédito: X - @OHarfuch

Se revisó además el terreno destinado a la construcción del nuevo centro penitenciario en el estado, luego de la reciente crisis que dejó un saldo de 12 personas fallecidas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, entre los que se contabilizaron 11 reclusos y un niño de 2 años que acudió de visita.

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Según información compartida por Harfuch en sus redes sociales junto con imágenes de los encuentros, por instrucciones de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad mantendrá una supervisión permanente de las acciones en la entidad, con evaluaciones diarias de los avances, seguimiento a los operativos y los ajustes necesarios para fortalecer la estrategia.

El fortalecimiento de la Policía de Mazatlán quedó pendiente, a pesar de la violencia en el puerto

García Harfuch anunció en el mismo mensaje de este 28 de octubre que en una siguiente visita se revisaría específicamente el plan de fortalecimiento de la Policía Municipal de Mazatlán, con el objetivo de consolidar instituciones policiales más profesionales y con mayores capacidades operativas, con el apoyo del Gabinete de Seguridad.

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El funcionario planteó este seguimiento como continuación directa de la revisión ya realizada este mismo día sobre la Policía Estatal y la corporación municipal de Culiacán.

Harfuch no detalló fecha para la visita, aunque la vinculó al mismo esquema de trabajo aplicado en Culiacán durante esta gira.

La promesa de revisión en Mazatlán se dio un día después de que, en ese mismo puerto, se reportara el hallazgo de una hielera con presuntos restos humanos frente al Ayuntamiento, hecho que derivó en la movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Reportes extraoficiales señalaron que el contenido sería una cabeza humana, aunque las autoridades evitaron confirmarlo.

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Trevilla supervisó un día antes a las tropas desplegadas en Mazatlán

El general Ricardo Trevilla Trejo realizó el pasado 27 de octubre una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, acompañado por autoridades militares.

Ricardo Trevilla al centro de un despliegue por el puerto de Mazatlán. Crédito: Defensa

Según comunicados difundidos por las cuentas oficiales del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional, la visita de Trevilla tuvo como objetivo verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional cumplió sus misiones en la entidad.

El general supervisó el despliegue operativo en territorio sinaloense y sostuvo reuniones de trabajo con mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en Sinaloa.

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Durante los encuentros, Trevilla evaluó e impulsó acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense.

Ricardo Trevilla en el acto de supervisión. Crédito: Defensa

Según imágenes publicadas por la cuenta oficial de la Defensa en la red social X, la visita incluyó una reunión de trabajo con mandos militares, una caminata del general junto a tropas armadas por calles de Mazatlán y un acercamiento con personal militar al interior de una instalación provisional, donde verificó las condiciones de alojamiento del personal desplegado.