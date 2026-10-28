Los disfraces de Halloween de Belinda con los que ha sorprendido a sus fans año tras año

Belinda ha sorprendido en cada edición del Beliween con un nuevo disfraz (Instagran: @aislinnderbez)

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Belinda ha convertido su transformación anual en el elemento central de Beliween, la fiesta de disfraces que organiza cada año alrededor de Halloween y que se ha consolidado como una de las celebraciones más comentadas del entretenimiento mexicano.

La más reciente de esas caracterizaciones llegó en 2025, cuando la cantante se transformó en Greta, la versión femenina de los Gremlins que aparece en la segunda entrega de la saga. La producción requirió alrededor de seis horas de trabajo profesional entre prótesis, maquillaje y una peluca verde.

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El disfraz más reciente del Beliween (ig/belindapop)

Para completar la presentación de ese personaje, Belinda llegó a la fiesta a bordo de un automóvil clásico y subió al escenario con música de “El Fantasma de la Ópera”, en una puesta en escena que reunió a invitados como Aislinn Derbez, Karol Sevilla, Erik Rubín, Mía Rubín, Tarik Othón y Majo Aguilar.

La Novia de Frankenstein abrió el camino de sus transformaciones

Belinda fue la novia de Frankenstein (ig/belindapop)

Entre las caracterizaciones que Belinda ha mostrado a lo largo de distintas ediciones de Beliween se encuentra la Novia de Frankenstein, uno de los personajes clásicos del cine de terror que la cantante adaptó a su propio estilo visual.

Ese disfraz se suma a una lista de transformaciones que incluye también una versión femenina del payaso Pennywise, personaje central de la película “Eso”, recreado con el maquillaje característico del rostro blanco y los rasgos exagerados del villano.

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La fiesta tuvo además un antecedente especial en 2021, cuando Belinda compartió el concepto con su entonces pareja, el cantante Christian Nodal, bajo una versión doble de Mr. and Mrs. Frankenstein que marcó una de las primeras ediciones masivas del evento, conocido en ese momento como “Nodeliween”.

Pinhead y la Vampira completan el catálogo de terror de la cantante

Belinda se disfrazó de Pinhead (ig/belindapop)

Otro de los personajes que Belinda ha utilizado para sorprender a sus seguidores es Pinhead, la figura central de la saga “Hellraiser”, caracterización que incluyó un maquillaje especializado para recrear los clavos distintivos en el rostro y la cabeza del personaje.

La temática vampírica también formó parte de su catálogo de transformaciones en la edición de 2024, cuando la cantante se convirtió en Lucy Westenra, personaje de la novela “Drácula” de Bram Stoker, con un vestido de inspiración victoriana, velo y maquillaje pálido.

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Lucy Westenra fue el personaje que eligió Belinda para ese año (ig/belindapop)

Esa caracterización incluyó detalles como lentes de contacto y sangre alrededor de la boca, elementos que completaron la apariencia de vampiresa con la que Belinda sorprendió a los asistentes de esa edición de la fiesta.

Lilith marcó una de las transformaciones más elaboradas de la cantante

Lilith sin duda ha sido uno de los drisfraces que más dio de qué hablar (ig/belindapop)

En 2023, Belinda celebró su edición de Beliween en la Ciudad de México con una caracterización completa de Lilith, personaje central del videojuego “Diablo IV” y descrita dentro de esa narrativa como la hija de Mefisto.

Para lograr esa transformación, la cantante utilizó prótesis en rostro y cabeza, cuernos, lentes de contacto y uñas largas, además de un vestido entallado diseñado específicamente con referencias visuales al personaje del videojuego.

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Ese mismo año, Belinda también compartió imágenes adicionales con un disfraz de conejo bebé, lo que reforzó la variedad de conceptos que la cantante suele explorar dentro de una misma temporada de celebraciones relacionadas con Halloween.

La fiesta pasó de reunión privada a evento con figuras del espectáculo

Pennywise, uno de los disfraces elegidos por Belinda (ig/belindapop)

Beliween comenzó hace una década como una reunión pequeña de disfraces en la que solo participaban familiares y amistades cercanas de Belinda, sin la dimensión mediática que el evento alcanzó en años recientes.

Las ediciones de 2024 y 2025 marcaron un cambio relevante en ese formato, al reunir a un número mayor de celebridades y captar una atención pública más amplia que en los años previos, cuando la celebración se mantenía bajo un perfil completamente privado.

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Entre los invitados que han asistido caracterizados a distintas ediciones de la fiesta se encuentran Bárbara de Regil, Karol Sevilla, quien se presentó como Megan en 2025, y Aislinn Derbez, quien ese mismo año se disfrazó de Aaron Abasolo, personaje interpretado por su padre, Eugenio Derbez.

Beliween 2026 apunta a romper con la estética de terror tradicional

A diferencia de las ediciones anteriores, centradas en personajes del cine de terror y los videojuegos, la edición 2026 de Beliween apunta a una temática distinta: el contacto extraterrestre, concepto adelantado mediante un video protagonizado por el investigador Jaime Maussan.

Ese cambio de enfoque representa una variación respecto al patrón que Belinda mantuvo durante los últimos años, cuando recurrió de forma constante a figuras asociadas con el terror clásico y la cultura pop para construir el concepto central de cada celebración.

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Hasta el momento, la cantante no ha revelado si su disfraz para esta edición mantendrá alguna conexión con el catálogo de personajes que la ha caracterizado en ediciones anteriores, o si representará una ruptura total con la estética que definió a Beliween desde sus primeras ediciones.