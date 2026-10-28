Secretaria de Gobernación y representante de la ONU se reúnen con madres buscadoras

La secretaria Rosa Icela Rodríguez y la titular de la FGR, Ernestina Godoy, revisaron planes de localización junto al gobernador Alfonso Durazo. (Gobernación)

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La Secretaría de Gobernación (Segob) encabezó este 28 de octubre en Sonora una mesa de diálogo con familias buscadoras y colectivos de seis estados del noroeste para revisar acciones de localización, garantizar carpetas de investigación y fortalecer los planes de búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro reunió a autoridades federales y estatales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

El Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata opera las 24 horas, los siete días de la semana, en instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Mediante las acciones de búsqueda inmediata se ha logrado localizar a más de 16 mil personas, de acuerdo con un comunicado de la dependencia.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la titular de la FGR, Ernestina Godoy. También acudieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina; la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez.

El representante de la ONU-DH en México, Óscar Solera, participó en las mesas de trabajo para atender la desaparición de personas. (ONU)

Al encuentro asistió el nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU-DH en México, Oscar Solera. La dependencia agradeció la cooperación del Fondo de Población de Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

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Rodríguez explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades recorren el país para informar sobre los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y atender los planteamientos de las familias. El objetivo es incorporar sus reflexiones, diagnósticos, propuestas y preocupaciones para mejorar los resultados institucionales.

La secretaria señaló que estos encuentros buscan asegurar una atención digna para las familias y dar a las autoridades elementos para avanzar en cada expediente. “Podremos verificar que en todos los casos haya una carpeta de investigación y planes de búsqueda”, expresó.

Estrategia busca integrar perfiles genéticos al Banco Nacional de Datos Forenses

La estrategia federal busca integrar perfiles genéticos de desaparecidos al Banco Nacional de Datos Forenses. (Archivo Infobae)

La titular de la Segob indicó que también se busca garantizar que las autoridades dispongan de los perfiles genéticos correspondientes en el Banco Nacional de Datos Forenses. Añadió que la coordinación entre fiscalías y comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, estatales y federales, debe agilizar la respuesta desde el momento en que se informa una desaparición.

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“Mientras existan familias que no sepan dónde están sus seres queridos, tenemos la obligación de seguirlos buscando hasta encontrarlos”, afirmó Rodríguez. La funcionaria reiteró que la atención a las familias buscadoras es una prioridad y que las autoridades deben trabajar con ellas para avanzar hacia la verdad, la justicia y la no repetición.

En el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata participa personal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, bajo coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esta instancia forma parte de las acciones para atender reportes de desaparición en el instante.

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Arturo Medina presentó los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y sus 10 acciones principales. Entre los trabajos expuestos estuvo el análisis y la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, realizado con especialistas internacionales y la ONU.

El subsecretario también abordó la obligación de contar con carpetas de investigación y las medidas de prevención contra la captación y el reclutamiento mediante redes sociales y plataformas. Estas acciones corresponden a la Guardia Nacional, la SSPC y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Por su parte, Martha Lidia Pérez presentó las medidas para fortalecer las capacidades técnicas, humanas y materiales de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como sus trabajos para la búsqueda y localización de personas.

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