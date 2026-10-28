Joven se cae de un árbol durante el Show Run de Checo Pérez en Reforma: así fue el momento viral

En redes sociales se viralizó un video que captó el momento en el que un joven trepó a un árbol en Reforma y cayó en medio de la multitud que apreciaba el Show Run de Checo Pérez con Cadillac (X/ @Gposiadeoficial)

Guardar

Sergio Pérez se adueñó de las calles de la Ciudad de México, el piloto de Cadillac regresó a la capital con su Show Run en Paseo de la Reforma, un evento que acerca las emociones de la Fórmula 1 a todos los aficionados. La emoción desbordada por ver a Checo Pérez causó gran furor y miles de espectadores se dieron cita en el lugar, pero entre la expectativa de ver al corredor de F1 hubo incidentes, y las redes sociales se encargaron de hacerlo viral.

Un joven intentó trepar un árbol para tener una mejor vista del espectáculo; sin embargo, su estrategia no resultó como esperaba y cayó en medio de los fanáticos que observaban el show. A través de redes sociales se viralizó este momento que provocó risas y preocupación entre los asistentes.

PUBLICIDAD

A pesar del accidente, el evento continuó, y es que este evento se convirtió en el primer Show Run de Cadillac F1 Team, realizado en el marco del Gran Premio de México 2026. Miles de personas se reunieron sobre Paseo de la Reforma para presenciar el recorrido del piloto mexicano Checo Pérez quien condujo un monoplaza en el tramo comprendido entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Así fue el momento en el que un joven cayó de un árbol por querer ver a Checo Pérez

Captan a joven que se cayó de un árbol durante el Show Run de Checo Pérez (X/ @Gposiadeoficial)

De acuerdo con las imágenes, se puede observar que un joven se animó a subirse a un árbol de tronco grueso, empezó a escalar sin mostrar gran dificultad, esto provocó la reacción inmediata del público alrededor ya que le gritaron para que no lo intentara.

PUBLICIDAD

A pesar de los intentos de las personas por frenarlo, el aficionado mantuvo firme su idea de escalar el árbol y sentarse en una de las ramas que proporcionaban una mejor vista del espectáculo. Pero, poco antes de llegar a su objetivo, resbaló y cayó desde varios metros de altura; aunque los gritos advirtieron a las personas que estaban de bajo, el joven terminó golpeando a otros espectadores que apreciaban el evento.

Aunque otro joven que también estaba escalando el árbol intentó ayudarlo y evitar su caída, no alcanzó a sujetarlo antes de que cayera al suelo. El aficionado cayó de espaldas y se golpeó con la banqueta, algunas personas alrededor se acercaron al joven para ayudarlo y preguntar si estaba bien. El fanático de Checo se incorporó con la ayuda de las personas alrededor, el video no permite apreciar más detalles de lo que sucedió después.

PUBLICIDAD

Hasta el momento se desconoce si la persona resultó con heridas de gravedad o si recibió atención médica en el lugar.

Un joven cayó de un árbol en Reforma durante el Show Run de Checo Pérez, personas lo ayudaron a levantarse (X/ @Gposiadeoficial)

Gobierno CDMX agradece a Checo Pérez por su Show Run con Cadillac en Reforma

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó que llevar este tipo de espectáculos a las calles permite que las familias disfruten de manera gratuita eventos de alcance internacional en espacios públicos emblemáticos de la capital, sin necesidad de acudir a un autódromo. “Sale este gran evento de los autódromos, para encontrarse con el pueblo, aquí en Paseo de la Reforma”, expresó la mandataria, quien dio la bienvenida al piloto mexicano y agradeció a los organizadores por hacer posible la exhibición.

PUBLICIDAD

Entre aplausos, gritos y muestras de entusiasmo, los asistentes se congregaron a lo largo de Paseo de la Reforma para observar de cerca el monoplaza de Cadillac y disfrutar de una jornada que acercó la emoción de la Fórmula 1 a personas de distintas edades. La exhibición gratuita convirtió uno de los principales corredores de la capital en un punto de encuentro para familias y aficionados del automovilismo.

Brugada Molina sostuvo que la apertura de los espacios públicos a actividades deportivas y recreativas permite que más personas accedan a espectáculos que habitualmente se desarrollan en circuitos especializados. “La población está feliz de que Paseo de la Reforma se convierta en un lugar donde puedan disfrutar, sin tener problemas para acceder. Democratizamos el deporte”, afirmó.

PUBLICIDAD

Entre aplausos, gritos y muestras de entusiasmo, los asistentes se congregaron a lo largo de Paseo de la Reforma para observar de cerca el monoplaza de Cadillac (REUTERS/Daniel Becerril)

Durante el encuentro, la titular del Ejecutivo local entregó a Checo Pérez una estatuilla conmemorativa de un ajolote morado, como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución para poner el nombre de México en el automovilismo internacional. “Checo Pérez es el máximo piloto, el mejor piloto, el más exitoso en la historia de México. Y a nombre de la Ciudad, te damos un reconocimiento”, señaló la mandataria.

La entrega se realizó en el marco de la celebración de las 300 carreras del Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Brugada Molina también agradeció la participación de Alejandro Soberón, presidente del Gran Premio de la Ciudad de México; Federico González Compeán, director general de la Fórmula 1 en México, y Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac F1 Team, por hacer posible el encuentro con la ciudadanía.

PUBLICIDAD