Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum y asegura que no hallaron irregularidades durante su gestión en el INE

Lorenzo Córdova defendió los resultados de las auditorías realizadas durante su gestión. REUTERS/Raquel Cunha

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Lorenzo Córdova Vianello, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de revisar los contratos otorgados durante administraciones anteriores del organismo.

El exfuncionario aseguró que su gestión, de 2014 a 2023, fue auditada de manera constante y sostuvo que las revisiones no detectaron irregularidades relevantes.

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A través de una serie de publicaciones en X, Córdova afirmó que el instituto fue fiscalizado por distintas instancias y señaló que no tiene inconveniente en que se realicen nuevas auditorías.

También sostuvo que durante su presidencia las observaciones fueron atendidas conforme a los procedimientos correspondientes.

La respuesta se produjo después de que Sheinbaum solicitara transparentar las contrataciones de material electoral y revisar los antecedentes de las empresas proveedoras, tanto durante la presidencia de Guadalupe Taddei como en las administraciones previas del INE.

Lorenzo Córdova.

Lorenzo Córdova asegura que el INE fue auditado durante su gestión

En su mensaje publicado este 28 de octubre, el exconsejero presidente recordó que el instituto estuvo sujeto a revisiones de diferentes organismos durante los años en que encabezó el Consejo General.

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Córdova afirmó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó al INE durante todos los años de su administración y aseguró que las observaciones formuladas fueron atendidas en tiempo y forma.

De acuerdo con su versión, la última auditoría correspondiente a ese periodo, realizada en 2022, concluyó sin señalamientos.

El exfuncionario también se refirió al Órgano Interno de Control (OIC) del instituto. Señaló que, desde 2019, su titular, designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, no encontró irregularidades relevantes durante su gestión.

Según Córdova, las observaciones menores identificadas por esa instancia fueron sancionadas. Asimismo, indicó que los partidos políticos mantienen una vigilancia permanente sobre el organismo electoral y sostuvo que las acusaciones públicas formuladas durante su presidencia no derivaron en la identificación de irregularidades.

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Sheinbaum pide revisar contratos del INE desde administraciones anteriores

Las declaraciones de Córdova ocurrieron después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara la necesidad de investigar las contrataciones de material electoral y transparentar los convenios celebrados por el instituto durante los últimos años.

Este 27 de octubre, la mandataria pidió que las auditorías incluyeran tanto el periodo encabezado por Guadalupe Taddei como las administraciones anteriores, incluida la de Córdova.

El objetivo, explicó, sería establecer desde cuándo mantienen relaciones contractuales con los organismos electorales las empresas señaladas por sus posibles vínculos con funcionarios.

Sheinbaum también hizo referencia a antecedentes de controversias relacionadas con proveedores de material electoral que se remontan a finales de la década de 1990.

Entre los casos mencionados se encuentra uno de 1999 en el Estado de México, relacionado con la adjudicación de un contrato a Cartonera Plástica, cuyo representante legal era José Alfredo Hernández Casillas.

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La presidenta sostuvo que las revisiones deben permitir esclarecer el origen de las contrataciones, determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.

Los señalamientos sobre proveedores y contratos electorales

La petición presidencial se produjo en medio de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés entre funcionarios del INE y empresas proveedoras de material electoral vinculadas con Hernández Casillas.

De acuerdo con reportes periodísticos sobre contratos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2018 y 2025 el INE y distintos organismos públicos locales electorales adjudicaron al menos 49 contratos a empresas relacionadas con el proveedor, por un monto acumulado de 1,450 millones de pesos.

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Estas adjudicaciones abarcaron la compra de materiales como boletas, urnas y mamparas.

Sin embargo, los montos de los contratos identificados en esos registros no implican que todas las operaciones hayan sido señaladas como irregulares.

En este contexto, la ASF anunció la apertura de una investigación sobre presuntas anomalías en contratos del INE relacionados con empresas vinculadas con Hernández Casillas.

Entre las cifras reportadas sobre las operaciones bajo revisión se encuentran 514 millones de pesos correspondientes a contratos cuestionados.

Córdova acepta nuevas auditorías y defiende la transparencia de su gestión

En sus publicaciones, el exconsejero presidente también cuestionó que los señalamientos sobre los proveedores se utilicen para revisar su administración y atribuyó a esa postura la intención de desviar la atención de la situación actual del instituto.

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Esta interpretación corresponde a su posicionamiento público.

Córdova concluyó que está dispuesto a que se revisen nuevamente las operaciones realizadas durante su presidencia, pese a las auditorías que, según afirmó, ya se llevaron a cabo.

Entre los puntos centrales de su respuesta destacan:

Periodo de gestión: encabezó el Consejo General del INE de 2014 a 2023 .

Auditorías de la ASF: aseguró que el instituto fue revisado durante todos los años de su administración.

Observaciones: sostuvo que fueron atendidas oportunamente y que la auditoría de 2022 concluyó sin señalamientos.

Órgano Interno de Control: afirmó que no se detectaron irregularidades relevantes durante su gestión.

Nuevas revisiones: manifestó estar de acuerdo con que se auditen nuevamente los contratos.

La discusión ocurre mientras Sheinbaum insiste en que las investigaciones sobre los proveedores deben abarcar distintas administraciones para esclarecer posibles irregularidades y hacer públicos sus resultados.

Por su parte, Córdova mantiene que su gestión fue transparente y apegada a la ley.

La revisión de los contratos y las investigaciones correspondientes deberán determinar si existieron anomalías y, de ser el caso, las responsabilidades que procedan.