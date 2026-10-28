Madres buscadoras de Sonora reprochan a la FGR omitir reporte de más de 200 fosas clandestinas.

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Cecilia Delgado, representante del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora, denunció que la delegación en el estado de la Fiscalía General de la República (FGR) no reportó ninguna de las más de 200 fosas clandestinas localizadas en la entidad durante 2025. La activista habló tras salir momentáneamente de una mesa de diálogo realizada en Hermosillo, Sonora, con autoridades estatales y federales.

Delgado explicó que acudió a otro evento y tuvo que ausentarse de manera breve, aunque remarcó que su presencia en la reunión era indispensable para plantear los reclamos del colectivo y exigir compromisos concretos por escrito.

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La discrepancia entre las cifras oficiales

Sonora ocupó el primer lugar nacional en hallazgo de fosas clandestinas durante 2025, con un total de 204 fosas localizadas en el estado, según indicó Delgado. Pese a esa cifra, la delegación de la FGR en Sonora no reportó ninguna fosa. El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora señaló esta discrepancia como evidencia de una falta de coordinación entre las instancias encargadas de la búsqueda e investigación.

Delgado calificó la diferencia entre ambos registros como una señal de descoordinación entre las instancias de búsqueda y de procuración de justicia. “No puede ser que sea, que no estén trabajando de la mano”, afirmó.

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Madres buscadoras de Sonora reprochan a la FGR omitir reporte de más de 200 fosas clandestinas. FB - Buscadoras Por La Paz Sonora

La activista adelantó que plantearía directamente el tema a Godoy durante la reunión, al considerar que no es posible que existan datos tan diferentes entre lo que documentan los colectivos en campo y lo que informan las autoridades.

La convocatoria para el Consejo Ciudadano

Un día antes de esta reunión, se lanzó en el Congreso del Estado la convocatoria para integrar un Consejo Ciudadano. Delgado señaló que esta instancia tendrá la función de fiscalizar el trabajo tanto de la Comisión de Búsqueda como de la Fiscalía.

La activista calificó este paso como importante para el colectivo, en tanto representa un mecanismo adicional de vigilancia sobre las labores de búsqueda e investigación que llevan a cabo las instituciones estatales.

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Los reclamos de organización y seguimiento

Delgado insistió en que las autoridades involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas deben estar mejor organizadas entre sí y mantener comunicación constante, además de rendir cuentas de manera transparente. Subrayó que los colectivos también deben trabajar de forma coordinada entre ellos para avanzar en el tema de las desapariciones.

La representante del colectivo planteó que el objetivo de su participación en la reunión era aterrizar los temas discutidos y, sobre todo, lograr que las autoridades firmen acuerdos concretos. “De nada nos sirve que tengamos estas reuniones y las palabras se las lleve el viento”, expresó.

Delgado pidió que los compromisos que se asuman queden documentados en una minuta firmada, con plazos definidos para su cumplimiento. “Firmar acuerdos donde nos den tiempos para las cosas que queremos”, señaló como una de las principales exigencias del colectivo hacia las autoridades presentes en la mesa de diálogo.

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El encuentro en Hermosillo y sus participantes

La reunión formó parte de las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Región Noroeste, según informó Ernestina Godoy Ramos en su cuenta de X. El encuentro reunió a personas de Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Godoy participó junto con la secretaria Rosa Icela y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Delgado también mencionó la presencia de Arturo Medina, entre otros funcionarios, en la mesa de diálogo.

Madres buscadoras de Sonora reprochan a la FGR omitir reporte de más de 200 fosas clandestinas. @ErnestinaGodoy_

Godoy señaló en su publicación que escuchar a las familias, conocer sus necesidades y atender sus propuestas ayuda a fortalecer el trabajo conjunto. “Desde la FGR, les recordamos que no dejaremos de sumar esfuerzos para avanzar en la búsqueda de sus seres queridos”, afirmó.

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Delgado indicó que este tipo de mesas ya se había sostenido previamente en la Ciudad de México, donde se abordaron temas similares a los que el colectivo plantea desde hace años. Reconoció que varios de los puntos discutidos en estas reuniones son recurrentes, pero sostuvo que eso no resta valor a la necesidad de insistir en ellos hasta lograr avances concretos.

La Estrategia Nacional de Búsqueda y el papel de la Segob

La Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, indicó que estas mesas responden a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y buscan informar sobre los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda, además de escuchar diagnósticos y propuestas de las familias.

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Rodríguez señaló que los encuentros buscan garantizar que las familias reciban atención digna y que las autoridades cuenten con los elementos necesarios para avanzar en cada caso. “Podremos verificar que en todos los casos haya una carpeta de investigación y planes de búsqueda”, expresó.

La funcionaria también planteó como objetivo que las autoridades cuenten con los perfiles genéticos correspondientes en el Banco Nacional de Datos Forenses. “Mientras existan familias que no sepan dónde están sus seres queridos, tenemos la obligación de seguirlos buscando hasta encontrarlos”, afirmó.

Madres buscadoras de Sonora reprochan a la FGR omitir reporte de más de 200 fosas clandestinas. @ErnestinaGodoy_

Rodríguez destacó la necesidad de coordinación entre fiscalías y comisiones de Búsqueda y de Atención a Víctimas, tanto estatales como federales, para agilizar la respuesta desde el momento en que se reporta una desaparición. Explicó además que el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), instalado en la Segob, opera las 24 horas los siete días de la semana con la coordinación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la participación de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Según indicó, estas acciones de búsqueda inmediata ya permitieron localizar a más de 16 mil personas.

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En la mesa también participaron la comisionada nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez, quien expuso el fortalecimiento técnico, humano y material de la Comisión; y la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez. También asistió el nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU-DH en México, Oscar Solera.