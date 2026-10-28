Rumbo al Beliween 2026: Belinda presume su nave espacial para su fiesta temática

La cantante afina los preparativos de su fiesta temática con una cápsula espacial intervenida con arte renacentista. (Especial )

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La cantante Belinda presume una nave espacial para la edición 2026 de su fiesta anual conocida como Beliween, celebración que desde hace una década reúne a figuras del espectáculo en la Ciudad de México alrededor de la temporada de Halloween.

El festejo privado, que comenzó como una reunión familiar hace 10 años, alista una de sus producciones escénicas más complejas con estructuras metálicas y utilería inspirada en temática extraterrestre para esta edición

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La intérprete difundió en sus plataformas digitales las primeras imágenes de la cápsula, previo al encuentro social programado para el cierre de octubre en la capital del país.

La cápsula cónica exhibe una reproducción de Botticelli en su cabina

La estructura presenta una forma cónica con acabado metálico exterior, montada sobre una tarima elevada con escaleras de acceso y barandales de protección.

Belinda acompañó la primera fotografía con la frase “¡¡¡Ya llegó!!!!”, junto a gráficos de vehículos espaciales. La pieza de utilería funciona como el elemento principal para la ambientación del evento.

En el interior de la cabina, el diseño integra un tapiz que reproduce la obra pictórica “El nacimiento de Venus”, creada por el pintor renacentista italiano Sandro Botticelli.

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El perro chihuahua de la cantante, llamado “Popper”, subió a la cabina para la primera prueba de la instalación. La artista compartió la imagen de su mascota sobre el asiento con la frase: “Y Popper fue el primero en hacer el viaje”.

El montaje físico confirma la estética extraterrestre elegida para este año, alejando la producción de las ambientaciones de terror gótico utilizadas en años anteriores.

El perro chihuahua de la cantante, llamado “Popper”, subió a la cabina para la primera prueba. (IG: belindapop)

La colocación de la nave espacial da continuidad a la campaña que arrancó el 21 de octubre con la participación del periodista e investigador del fenómeno ovni Jaime Maussan.

Maussan protagonizó un video con formato de alerta informativa dentro de una nave simulada. En la grabación describió señales inexplicables y un supuesto contacto con seres de distintas galaxias bajo la denominación Beliween.

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La difusión incluyó la frase: “Las evidencias apuntan a un acontecimiento sin precedentes”, mensaje que relacionó la supuesta alerta astronómica con la fecha de la celebración anual.

A esta narrativa se sumó la creadora de contenido Mafe Walker mediante un video grabado en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde habló sobre la apertura de un portal dimensional y frecuencias energéticas para la reunión.

Ambas intervenciones construyeron una línea temática enfocada en criaturas espaciales, conspiraciones de avistamientos y tecnología de otros mundos para recibir a los invitados.

Un presentador vestido con traje oscuro se dirige a la cámara desde un escenario virtual que simula el interior de una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra. Las imágenes muestran animaciones computarizadas de estructuras circulares, módulos interconectados y vistas panorámicas del planeta desde el espacio exterior.

La fiesta privada evolucionó en diez años hasta reunir a figuras del espectáculo

El Beliween comenzó hace una década como una reunión pequeña de disfraces en la que solo participaban familiares y amistades directas de la cantante.

Con el paso de las ediciones, la fiesta adquirió notoriedad en la vida social capitalina hasta convertirse en una de las citas anuales más concurridas por cantantes, actores y creadores de contenido digital.

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La cantante reitera en cada edición que la temporada de Halloween es su periodo favorito de todo el año, incluso por encima de las celebraciones de fin de año o su propio cumpleaños.

Esa preferencia personal derivó en un evento con reglas estrictas de acceso, donde cada asistente debe acudir con disfraces trabajados de manera profesional.

En ediciones anteriores asistieron personalidades como Aislinn Derbez, Karol Sevilla, Erik Rubín, Mía Rubín, Bárbara de Regil y Majo Aguilar, quienes presentaron caracterizaciones basadas en personajes de cine y televisión.

La hija de Eugenio Derbez se disfrazó de uno de los personajes más emblemáticos de su papá. (Instagran: @aislinnderbez)

Los disfraces de la anfitriona fijan el estándar del festejo

Las apariciones de Belinda durante la fiesta anual generan interés por el uso de maquillaje con prótesis de silicón y confección de vestuario de nivel cinematográfico.

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En 2025, la anfitriona sorprendió con una caracterización completa de Greta, el personaje femenino de la película “Gremlins”, a bordo de un automóvil clásico y con música de “El fantasma de la ópera”.

Durante 2023, la intérprete recurrió a prostéticos en la cabeza, pupilentes y cuernos para representar a Lilith, personaje central del videojuego “Diablo IV”.

En reuniones pasadas mostró disfraces como la Novia de Frankenstein, una versión propia del payaso Pennywise de la película “Eso”, Pinhead de la saga “Hellraiser” y la clásica Catrina mexicana.

Para este 2026, los preparativos apuntan a un atuendo alienígena diseñado a la medida de la cabina espacial instalada en su inmueble.

La artista mantiene bajo reserva la dirección exacta del inmueble en la Ciudad de México y el día definitivo de la fiesta, estimada para el último fin de semana de octubre.

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