Aldo Rendón explota contra la gente que le preguntan por su estado de salud: “Ya pasó la etapa de preocupación”

En entrevista con Infobae México, el stylist también habló sobre Karina Torres, La Casa de los Famosos México y más. Crédito: Infobae México

Guardar

Aldo Rendón respondió a las preguntas sobre su salud y rechazó las especulaciones que circularon en redes sociales durante una entrevista exclusiva con Infobae México este martes 27 de octubre de 2026, en Ciudad de México.

El estilista afirmó que ya había superado “la etapa de la ultramegapreocupación” tras abandonar La Casa de los Famosos México 2026 por indicaciones médicas.

PUBLICIDAD

Rendón acudió al evento de Disney+ y Hulu para presentar la serie Todo Vale, al que también asistieron Sarah Paulson, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts. Ahí dijo que se encontró “muy bien, contento, feliz” y que esperaba el cierre de 2026 mientras retomaba sus actividades laborales.

La salida del creador de contenido del reality de Televisa ocurrió a inicios de septiembre, luego de que el equipo médico del programa recomendó que dejara el encierro para someterse a estudios y recibir atención fuera de las instalaciones.

Aldo Rendón dijo que dejó atrás la preocupación por su salud

Durante la conversación con Infobae México, Rendón fue cuestionado sobre cómo se encontró después de abandonar la competencia. El influencer sostuvo que su estado había mejorado luego de semanas de reposo, análisis y tratamiento médico.

PUBLICIDAD

“Ya pasó la etapa de la ultramegapreocupación”, dijo Rendón entre risas. “Ahorita estoy muy contento, feliz, trabajando, esperando que se acabara el año”.

El estilista no detalló nuevos resultados médicos durante la entrevista. Tampoco habló de una fecha para concluir el tratamiento que recibió tras su salida del programa.

Sus declaraciones ocurrieron semanas después de que circularon versiones sobre un posible diagnóstico grave. El participante reconoció que el tema generó incertidumbre entre sus seguidores, aunque dejó claro que no pretendía responder a cada comentario publicado en plataformas digitales.

Aldo Rendón explota contra la gente que le preguntan por su estado de salud: “Ya pasó la etapa de preocupación” (RS)

Aldo Rendón rechazó las teorías que circularon en redes sociales

Rendón respondió con molestia cuando fue consultado por las interpretaciones que surgieron tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026. El influencer señaló que las personas podían creer lo que quisieran, pero aseguró que él no se preocupó por las versiones ajenas.

PUBLICIDAD

“Pues simplemente que estaba enfermo y ya, y quien lo quisiera creer, bien, y quien no, me vale madres”, expresó. “Era evidente que estaba enfermo y la gente que quisiera creer todo lo que quisiera creer, pues adelante”.

El estilista agregó que las opiniones en redes sociales le resultaron indiferentes. “A mí, la verdad, me tenía muy sin cuidado lo que pensaran”, dijo durante el encuentro con este medio.

Las especulaciones aumentaron después de que dejó el reality de manera sorpresiva. Parte de las publicaciones en redes sociales relacionaron su ausencia con padecimientos mayores, aunque posteriormente él mismo descartó que los nódulos detectados en su tiroides hubieran sido malignos.

PUBLICIDAD

La salida de La Casa de los Famosos México ocurrió por recomendaciones médicas

Antes de su aparición en el evento de Disney+ y Hulu, Rendón explicó que su salida de La Casa de los Famosos México obedeció a un cuadro médico que requirió estudios fuera del programa.

El creador de contenido contó que los médicos detectaron inflamación en el hígado y el bazo, además de anemia hemolítica. También aseguró que sus niveles de ácido úrico llegaron a estar casi tres veces por encima de los parámetros normales.

Según su versión, esa condición derivó en ataques de gota que le provocaron dolor en las articulaciones y complicaron sus movimientos dentro de la casa. Rendón dijo que llevaba alrededor de dos semanas con malestares antes de abandonar la competencia.

PUBLICIDAD

El exintegrante del reality también relató que la producción le realizó ultrasonidos y análisis de sangre. En un principio, contemplaron que saliera por unas horas para practicarse estudios, pero el criterio médico cambió tras revisar el estado de sus órganos.

Aldo Rendón rechazó las teorías que circularon en redes sociales (RS)

“Lo de la tiroides no fue maligno. El hígado, pues ya estaba en tratamiento. El bazo era una consecuencia de lo del hígado. También tuve una anemia hemolítica por lo del hígado”, explicó Rendón en una conversación previa con Mara Patricia Castañeda.

El influencer sostuvo que su salida no se relacionó con discusiones, contratos publicitarios ni conflictos con la producción de Televisa. Dijo que los estudios necesarios no podían realizarse dentro de las instalaciones del reality.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón dijo que ya no seguía La Casa de los Famosos México

Durante la entrevista de este 27 de octubre, Rendón también fue consultado por el desenlace de la temporada y por el resultado de Karina Torres, a quien describieron como una de sus amigas cercanas.

El estilista respondió que el programa ya había quedado atrás para él. “Para mí la casa se acabó hace tanto, ya ni me acordaba quién ganó”, dijo entre risas.

Al escuchar que Karina había sido mencionada durante la pregunta, Rendón preguntó: “¿No ganó Karina?”. Su respuesta mostró que ya no había seguido de cerca el resultado de la competencia después de su salida.

El creador de contenido cerró la conversación con deseos para 2027. Rendón dijo que esperaba “mucha salud, mucho dinero, mucho amor, mucho sexo, mucha ropa y mucho, mucho, mucho trabajo”.

PUBLICIDAD