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Receta de caldo de patas de pollo: ideal para obtener colágeno de manera natural y fortalecer la piel, el cabello y las articulaciones

Su textura ligeramente untuosa procede de la cocción lenta de pieles, tendones y cartílagos

Plato con caldo de patas de pollo, elote, zanahoria y limón, junto a un plato con tortillas y una cuchara sobre una mesa de madera.
Un plato de cerámica contiene caldo de patas de pollo con elote, zanahoria y papa sobre una mesa de madera junto a tortillas y una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El caldo de patas de pollo es una preparación humilde, reconfortante y rica en gelatina natural, perfecta para tomar caliente o utilizar como base de sopas, arroces y guisos.

Su textura ligeramente untuosa procede de la cocción lenta de pieles, tendones y cartílagos.

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El colágeno pasa al líquido en forma de gelatina, aunque sus efectos sobre la piel, el cabello y las articulaciones dependen del conjunto de la dieta y de cada persona.

Plato hondo con caldo, patas de pollo, rodajas de zanahoria, trozos de papa y perejil picado sobre una mesa de madera.
Un plato de caldo contiene patas de pollo cocidas junto con trozos de zanahoria, papa y perejil picado sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de caldo de patas de pollo

Este caldo se prepara con patas de pollo, verduras y aromáticos. La técnica principal consiste en una cocción lenta y prolongada, que permite extraer sabor y gelatina sin enturbiar demasiado el líquido.

Tiempo de preparación

  • Tiempo activo: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 3 horas.
  • Tiempo total: 3 horas y 25 minutos.

Ingredientes

  1. 1,5 kg de patas de pollo limpias.
  2. 1 cebolla.
  3. 2 zanahorias.
  4. 1 puerro.
  5. 2 ramas de apio.
  6. 3 dientes de ajo.
  7. 1 hoja de laurel.
  8. 8 granos de pimienta negra.
  9. 1 cucharada de vinagre de manzana o de vino blanco.
  10. 3,5 litros de agua fría, aproximadamente.
  11. 1 cucharadita de sal, o al gusto.
  12. 1 ramita de perejil, opcional.

Cómo hacer caldo de patas de pollo, paso a paso

  1. Pide las patas de pollo ya limpias y sin restos de plumas. Si es necesario, retira las puntas de las uñas con unas tijeras de cocina.
  2. Escalda las patas durante 5 minutos en agua hirviendo. Después, escúrrelas y desecha esa primera agua.
  3. Coloca las patas en una olla grande. Añade la cebolla partida en 2, las zanahorias, el puerro, el apio, los ajos, el laurel, la pimienta y el perejil.
  4. Incorpora el vinagre y cubre con el agua fría. El líquido debe cubrir todos los ingredientes.
  5. Calienta a fuego medio hasta que el agua comience a hervir.
  6. Cuando aparezca espuma en la superficie, retírala con una espumadera. Este paso ayuda a conseguir un caldo más limpio.
  7. Baja el fuego al mínimo. La cocción debe ser suave, sin borbotones fuertes, para evitar que el caldo se enturbie.
  8. Tapa la olla dejando una pequeña abertura. Cuece durante 3 horas.
  9. Vigila el nivel de agua durante la cocción. Si se evapora demasiado, añade un poco más de agua caliente.
  10. Añade la sal durante los últimos 30 minutos. Así resulta más sencillo controlar la intensidad del caldo.
  11. Cuela el caldo con un colador fino. Desecha las verduras y reserva las patas si quieres aprovechar la piel y la gelatina.
  12. Sirve el caldo caliente. También puedes dejarlo enfriar para comprobar si adquiere una textura gelatinosa.
  13. Para retirar parte de la grasa, guarda el caldo en la nevera. La grasa se solidificará en la superficie y podrás retirarla fácilmente con una cuchara.
Infografía con un tazón de sopa, hortalizas, seis viñetas que detallan pasos en ollas de cocina y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae explica el proceso y los tiempos de cocción necesarios para elaborar caldo de patas de pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También puedes tomar como guía la siguiente receta de la cuenta @tomys.adventures.

Video tutorial que muestra el proceso de preparación de un caldo a base de patas de pollo y aceite de oliva. En las secuencias se observa la cocción de los ingredientes en una olla, el filtrado del líquido a través de una malla y su enfriamiento hasta adquirir una consistencia gelatinosa. La grabación incluye textos explicativos sobre las propiedades del preparado, como el aporte de colágeno, y muestra el producto final cortado en porciones. (@tomys.adventures)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones de 400-450 ml.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar la grasa retirada:

  • Calorías: 70-100 kcal.
  • Proteínas: 8-12 g.
  • Grasas: 3-5 g.
  • Hidratos de carbono: 2-4 g.
  • Colágeno en forma de gelatina: cantidad variable según el tiempo de cocción y la proporción de patas utilizadas.
  • Sodio: variable según la cantidad de sal añadida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el caldo en recipientes poco profundos y refrigéralo antes de que pasen 2 horas desde el final de la cocción.

  • En la nevera: entre 3 y 4 días.
  • En el congelador: hasta 3 meses para conservar mejor el sabor.
  • En cubiteras: puedes congelarlo en pequeñas porciones para añadirlo a salsas, arroces y guisos.

Para consumirlo, descongélalo en la nevera y caliéntalo hasta que esté bien caliente. Si aparece una capa sólida de grasa, puedes retirarla antes de recalentar.

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Cuáles son los beneficios para la salud de consumir caldo de patitas de pollo

El caldo de patitas de pollo puede ser una opción nutritiva, pero conviene moderar las expectativas sobre sus efectos.

  • Aporta líquidos y puede facilitar la hidratación. Al ser caliente y de fácil consumo, puede ayudar cuando hay poco apetito o irritación de garganta. Si lleva sal, también aporta sodio, aunque éste debe moderarse.
  • Contiene gelatina y aminoácidos derivados del colágeno. Las patitas tienen piel, cartílago y tejido conectivo. Al cocerse, parte de ese colágeno se transforma en gelatina y libera aminoácidos como glicina y prolina.
  • Suma algo de proteína. La cantidad depende de cuántas patitas se usen, el tiempo de cocción y si se consume sólo el líquido o también la carne y piel. No sustituye una porción completa de proteína, como pollo, huevo, frijoles o pescado.
  • Puede ser útil dentro de una dieta equilibrada. Si se prepara con verduras y poca sal, sirve como base de una comida ligera. Para que sea más completa, puede incluir pollo deshebrado, verduras, arroz, garbanzos o frijoles.

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