Consejo General del INE formaliza la presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz: partidos instan a seguir investigación a Taddei

Consejo General del INE da trámite a la renuncia de Guadalupe Taddei y formaliza a Blanca Yassahara Cruz como nueva presidenta. (Fotos: EFE/RS)

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El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Roberto Félix López, dio inicio a la sesión extraordinaria donde se le dará trámite a la renuncia presentada el pasado 26 de octubre por Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo luego de la presión que generó diversas publicaciones de medios de comunicación sobre presunta corrupción y conflicto de interés.

Durante la sesión de este martes 27 de octubre, las nueve personas consejeras del INE votaron el punto de acuerdo que contenía el nuevo nombramiento que asigna a Blanca Yassahara Cruz como consejera presidenta interina.

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El nombramiento del Consejo General se dio con el respaldo de los distintos representantes de partido, quienes hicieron diversas peticiones a la presidenta suplente, reiterando que se debe priorizar la credibilidad del instituto, pese a la problemática que dejó Guadalupe Taddei.

PAN apunta al deterioro de la credibilidad del INE

Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del Partido de Acción Nacional (PAN) ante el INE, destacó que los escándalos dados a conocer por la prensa mexicana han “deteriorado” la credibilidad del órgano que llevará a cabo la organización de los comicios en 2027.

Resaltó que la investigación iniciada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya señala “anomalías” por parte de la anterior administración. Agregó que los “superpoderes” otorgados a Taddei son parte del problema de transparencia que azota al Instituto Nacional Electoral.

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Latinus reveló un video donde se puede ver al hijo de Guadalupe Taddei con un proveedor del INE. (YouTube / Latinus)

“Queremos que en todo momento se puedan eliminar cualquier tipo de conflicto de intereses en ese Instituto Nacional Electoral, porque ese conflicto de intereses, a veces cuando se centralizan las funciones, cuando se otorgan en demasía facultades a las personas y sus encargos, pueden caer precisamente en esa tentación de hacer un abuso indiscriminado de ellos. Y de esto derivan, obviamente, irregularidades, que tarde que temprano son detectadas”, sentenció el panista.

Pidió a la elegida como la suplente de Guadalupe Taddei facilitar el trabajo de las instituciones que auditarán a la dependencia, con el din de garantizar una mayor transparencia en el organismo electoral. Adelantó que el PAN esta de acuerdo con el nombramiento provisional.

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El órgano electoral pasa por un momento delicado

El consejero Martín Faz resaltó que se trata de un “momento extraordinario y particularmente delicado”, argumentó que la salida de Taddei es un caso que da pie a una “reflexión profunda sobre la conducción institucional y las responsabilidades que tenemos como integrantes de este órgano colegiado”.

Explicó que la salida de la exconsejera presidenta no pone fin a la polémica, al contrario, ya que “una renuncia no extingue las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse de decisiones anteriores, ni puede significar el cierre de las investigaciones que correspondan”.

El consejero Martín Faz destacó que la salida de Guadalupe Taddei no extingue su responsabilidad. Crédito: X /@ErnestoGuerra_

Cabe recordar que, el proceso electoral dio inicio el pasado 10 de septiembre, el cual culminará en junio del otro año, ante esto, la certidumbre sobre el INE se enfrenta a diversos cuestionamientos, por lo que Martín Faz remarcó:

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“La fortaleza del INE no reside en una persona ni en la concentración de facultades en su presidencia. Reside en sus procedimientos, sus órganos colegiados y, de manera fundamental, en su personal profesional”.

Investigación abierta y respeto al debido proceso

La senadora panista Verónica Rodríguez Hernández sostuvo que la renuncia de la anterior presidencia del INE ocurre en un contexto de señalamientos por presuntas irregularidades administrativas, por lo que planteó que el instituto debe transparentar expedientes, revisar los nombramientos realizados durante dicha gestión y esclarecer las investigaciones en curso.

Rodríguez Hernández cuestionó la concentración de facultades en la presidencia del Consejo General y pidió que la nueva titular provisional, Blanca Cruz, restablezca los contrapesos internos: “No necesitamos administrar la crisis, necesitamos esclarecerla”.

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En contraste, el representante de Morena, Carlos Guillermo Ramírez Robles, llamó a evitar una “cacería de brujas” contra el personal del INE y señaló que las responsabilidades deben acreditarse con pruebas, de manera individual y con respeto al debido proceso, mientras el Consejo General mantiene sus tareas en medio del proceso electoral 2026-2027.

Proponen medidas para limpiar al INE

El consejero del INE instó a "limpiar" la imagen del organismo electoral.

Arturo Castillo Loza, consejero del INE, reconoció la disposición de la consejera Blanca Cruz para asumir la presidencia provisional del Instituto tras lo que describe como “la mayor crisis institucional” que ha enfrentado el órgano electoral.

Agradeció a sus colegas la voluntad de construir un acuerdo unánime basado en tres compromisos: recuperar la colegialidad del Consejo General, restaurar la integridad de la institución y garantizar la continuidad del proceso electoral en curso.

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El consejero sostuvo que restaurar la integridad del Instituto exige revisar la actuación de toda la Junta General Ejecutiva y de cualquier persona involucrada en alguna irregularidad, iniciar las investigaciones necesarias y llevarlas “hasta sus últimas consecuencias”.

Planteó también evaluar los perfiles y el desempeño de quienes integran actualmente la Junta, y recuperar designaciones basadas en colegialidad y profesionalismo, “y no en las lealtades personales”.

Castillo Loza aseguró que la organización de las elecciones no se ha detenido pese a la crisis, y que la estructura del Instituto y el servicio profesional electoral siguen trabajando “como siempre para entregar una elección confiable”.

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Propuso al colegiado valorar, en una sesión futura, al menos las siguientes medidas:

Instruir a la Secretaría Ejecutiva a presentar en cada sesión del Consejo un informe sobre el avance de las auditorías externas y las medidas internas adoptadas.

Implementar las acciones necesarias para garantizar el buen desarrollo de las investigaciones en curso.

Abrir las puertas del Instituto y retirar los torniquetes, como símbolo de apertura hacia quienes visitan el INE.

Las presiones que llevaron a la salida de Guadalupe Taddei

Tras las diversas publicaciones en medios de comunicación, los posicionamientos no tardaron en llegar, la ASF abrió una investigación de oficio sobre presuntas irregularidades en contrataciones del INE, posibles conflictos de interés y un eventual uso indebido de recursos públicos, sobre todo apuntando de manera directa a los relacionados con José Alfredo Hernández Casillas.

La indagatoria también alcanza a otros proveedores, exfuncionarios y OPLES, mientras el Órgano Interno de Control del Instituto recibe antecedentes para determinar si existieron omisiones o declaraciones falsas.

La presión política se intensificó desde el Consejo General, donde el partido SOMOS planteó la separación temporal de Guadalupe Taddei de la presidencia del INE para no comprometer el desarrollo de las investigaciones, mientras el PRI sostuvo que su permanencia era insostenible y exigió que acredite la legalidad de los contratos cuestionados.

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Taddei rechazó dejar el cargo y afirmó que respondería ante las instancias competentes, sin convertir el proceso en una disputa partidista, sin embargo, la decisión de su renuncia llegó días después de las exigencias de los representantes de partido.

El legislador mexicano Ricardo Monreal Ávila habló sobre los problemas que enfrenta la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Crédito: X/ @xevtfm

El fuego amigo llegó de Morena, quien contempló la revisión de las facultades que el Congreso concedió en 2024 a la Presidencia del INE para nombrar directamente a titulares de áreas ejecutivas y técnicas.

Ricardo Monreal destacó que la Cámara no tiene facultades para pedir su renuncia, pero planteó revisar esos “superpoderes” y demandó que la ASF, UIF y OIC esclarezcan los hechos. Taddei aceptó la auditoría y ofreció entregar contratos, documentos y evidencias, bajo la exigencia de que el caso se resuelva con pruebas y debido proceso.

Tras la votación del Consejo General del INE, la Cámara de Diputados recibirá la decisión y comenzará el proceso para nombrar a la nueva persona titular, lo cual podría demorar entre cuatro y seis semanas.